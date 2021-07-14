Удерживаемый оккупантами журналист Есипенко потерял сознание по дороге из суда в СИЗО, - супруга

Арестованный ФСБ России в Крыму фрилансер "Радіо Свобода" Владислав Есипенко потерял сознание, когда его перевозили из здания суда в СИЗО.

Это случилось 6 июля из-за длительного пребывания в жару в непроветриваемом металлическом "боксе" автомобиля, в котором транспортируют арестованных, сообщила Крым.Реалии супруга журналиста Екатерина Есипенко, информирует Цензор.НЕТ. Владислав рассказал о призошедшем в письме жене.

"Такое ощущение было, что поездка в суд была частью "уработки" меня системой. Транспортировку до здания суда производят на автомобиле УАЗ ("таблетка" - сленг). Посадили в металлический ящик с дверным проемом 130 на 70 без вентиляции. На обратном пути из-за жары и отсутствия кислорода я "отключился" - потерял сознание. Более двух часов сидел в таких условиях, просил конвойного приоткрыть дверь, тот ответил, что по инструкции не положено. Душегубка", - написал Владислав в письме супруге.

По словам Есипенко, на следующий день он написал заявление на имя начальника СИЗО и судьи, в котором говорилось, что, опасаясь за свои жизнь и здоровье, он впредь отказывается быть этапированным в данном транспортном средстве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ в оккупированном Крыму запугивала журналиста Есипенко пытками, чтобы он не отказывался от "выбитых" ранее показаний

"Перед заездом в СИЗО бывает несколько этапных авто, которые ждут своей очереди заехать на территорию СИЗО по 5-6 часов на жаре. Находиться в такой машине в ящике так долго - это реально еще одна пытка. Плюс, в здании суда арестанты находятся в металлических боксах 2 на 2 метра с тусклым освещением, плесенью на стенах, паутиной и мусором. Российская система "правосудия", уничтожающая людей", - добавил Есипенко.

Напомним, о задержании Есипенко стало известно 12 марта. Его и еще одну участницу акции в честь дня рождения Тараса Шевченко - Елизавету Павленко - задержали на Ангарском перевале.

16 марта ФСБ РФ заявила, что Есипенко якобы собирал информацию по заданию украинской разведки, а также изготовил самодельное взрывное устройство. В Службе внешней разведки Украины задержание Есипенко назвали пропагандистской акцией накануне годовщины оккупации.

5 мая журналисту добавили еще одну статью обвинения.

Также читайте: Продление ареста журналисту Есипенко - серьезная судебная ошибка, оккупанты должны его немедленно освободить, - посольство США в Украине

6 июля подконтрольный России так называемый "райсуд" во временно оккупированном Симферополе продлил на полгода срок ареста незаконно удерживаемого гражданина Украины, журналиста Владислава Есипенко.