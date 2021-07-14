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Я не видел проект кластеров, которые, по словам Ермака, поддержала Украина, - член ТКГ Гармаш

Я не видел проект кластеров, которые, по словам Ермака, поддержала Украина, - член ТКГ Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что ему ничего не известно о "проекте Ключевых кластеров по выполнению Минских соглашений", которые, как заявил глава ОП Андрей Ермак, "поддержала Украина".

Об это информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук журналиста.

"Должен честно сказать, что я не видел текста, "поддержанного Украиной", проекта кластеров. Как и все, я видел три варианта кластеров, которые были слиты в СМИ россиянами: франко-немецкие, украинские и российские. Украинский вариант отличался от франко-немецкого, а российский, фактически, противоречил и первому, и второму", - написал Гармаш.

Член украинской делегации в ТКГ отмечает, что предлагаемый Францией и Германией проект кластеров по разным причинам не приемлим как для Украины, так и для РФ.

"Во франко-немецком есть (была) позиция принципиально и критически неприемлемая (на мой взгляд) для Украины. Это сохранение незаконных вооруженных формирований (народной милиции) и осуществление ею охраны правопорядка до и после выборов. Как минимум это противоречит Минскому комплексу мер, который предусматривает разоружение незаконных вооруженных формирований. В то же время, там есть и позиция, которая однозначно и критически неприемлема для России – утверждение кластеров на уровне глав государств и правительств. Это равносильно признанию Москвой себя стороной конфликта, что перечеркивает для Кремля весь смысл его донбасской авантюры и многомиллиардных трат на нее", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию: Саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время

Гармаш заявляет, что не верит в возможность договориться о мире на Донбассе на приемлемых для Украины условиях при помощи кластеров.

"Поэтому я не верю в перспективность кластеров, как инструмент окончания войны. Но я вижу их потенциал как дипломатического инструмента давления на Россию. В сообщении Ермака я акцентировал бы внимание не на словах о "поддержке Украиной" франко-германского проекта кластеров, а на том, что "сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом". То есть, сегодня важен не столько текст проекта (проект – это всего лишь проект, его можно дорабатывать), сколько единая позиция трех столиц. Он все равно неприемлем для Москвы в таком варианте субъектов его подписания", - написал он.

Журналист напоминает, что подписание Россией каких-либо документов не означает, что она будет их выполнять.

"Но даже если представить невероятное и Путин согласится подписать кластеры, то это не значит, что Россия станет их выполнять, если она остается заинтересованной в конфликте - мы уже имеем опыт Минских соглашений подписанных представителями РФ… А она остается заинтересованной! Особенно после того, как, по сути, сделала Украину площадкой выяснения отношений с США", - отметил Гармаш.

Также читайте: Зеленский: "Кластеры" по Донбассу поддержали все, кроме России

Я не видел проект кластеров, которые, по словам Ермака, поддержала Украина, - член ТКГ Гармаш 01

Автор: 

минские соглашения (3229) Трехсторонняя контактная группа (842) Ермак Андрей (1266) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+21
Зелена пліснява щось каламутить з т.зв. кластерами !!!)))
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14.07.2021 21:54
+10
Та ты шо… сметуны вы где?
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14.07.2021 21:53
+9
Як завжди в дупе ,чи ОПе !!!)))
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14.07.2021 21:55
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Та ты шо… сметуны вы где?
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14.07.2021 21:53 Ответить
Як завжди в дупе ,чи ОПе !!!)))
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14.07.2021 21:55 Ответить
Немає, пішов Аваков і повів за собою нацдружин, як Сухов гарем.
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15.07.2021 06:47 Ответить
Зелена пліснява щось каламутить з т.зв. кластерами !!!)))
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14.07.2021 21:54 Ответить
А що кластерів немає в адженді?
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14.07.2021 22:38 Ответить
Блукають між трьома соснами, можливо і корабельними.
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15.07.2021 06:43 Ответить
Не забывайте -В Украине есть Народ.
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14.07.2021 21:55 Ответить
Не народ- а нарід. Мудрий.
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14.07.2021 22:39 Ответить
Ці,т.зв. кластери,це чергова порція локшини на віха лохтората !!!))
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14.07.2021 21:57 Ответить
А кто видел?
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14.07.2021 21:57 Ответить
ФСБ ф ГРУ МО кацапстану.
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14.07.2021 22:13 Ответить
В кластерах заключается предательство интересов Украины. Типа тогда, когда оно под иностранным словом, то его в Украине никто не поймёт. Или поймут только когда Разумков даст слово Пушилину в ВР.
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14.07.2021 21:58 Ответить
Саме так,легітимізація існуючого стану -власні органи влади ,власні правоохоронні органи ,тобто автономія !!! Саме цього прагне Росія ,Донбас з особливим статусом(автономією) в складі України !!!)))
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14.07.2021 22:24 Ответить
Я так розумію,що маймуношвілі жодної мови не знають.Перекладіть тупому з мавпячої,що то за херня ті клєйстєри,адженди.
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14.07.2021 22:13 Ответить
"кластер" - ща зеленые ето слово "изнасилуют" со всех сторон, бо бубины уста его произнесли.
уверен - значения етого слова, а особенно в применении к политике, не понимает ни одна бровистка, ни один фотограф с клоуном и даже покемон арахимиченый тоже не...
но нам его, ето слово, придется еще много раз услышать в исполнении зеленых неумков... )))
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14.07.2021 22:24 Ответить
Напоминаю, что только что в Молдове прошли парламентские выборы. В оккупированной парашей части Молдовы ("ПМРе") ни одного участка не открылось. Все граждане Молдовы, кто хотел, проголосовали на правом берегу Днестра. Зебильё сейчас хочет устроить что-то типа "голосования в Тирасполе". Представляю себе эти "результаты"...
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14.07.2021 22:30 Ответить
именно то шо ***** хочет навязать Украине - диалог с ордлом, читай, кацапней и кацапячие выборы, которые потом Украина должна будет принять.
ето - формула штанмайера.
есть желание в ету игру поиграть? - вперед, играйте..
после апреля 2019го уже и правда никого и ничего удивит.
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14.07.2021 22:39 Ответить
Лох должен услышать мудреное слово "кластер" и впасть в изумление. От чего, правда, суть Минска, Нормандского формата не меняется - предательская торговля Родиной. Причем конкретно даже нашим переговорщикам не озвучивают их конкретный смысл. Вова Путин считает это лишним. Он видимо и Вовке Зеленскому всего не говорит.
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14.07.2021 22:34 Ответить
а были ли кластеры? ... вот в чем вопрос...
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14.07.2021 22:42 Ответить
Хватит уже торговать Украиной. Подтягивайте штаны и шуруйте домой пока все не распродали. Какие к чертям переговоры с окупантами если единственное ихнее условие ето капитуляция Украины. Ху*ло же вам неоднократно четко заявил что хочет Киев, а про уже окупированные земли даже не собирается говорить
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14.07.2021 22:43 Ответить
так они же спорят только о цене. и домой. кто в герцлию, кто в маскву, кто на виллу в италии
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14.07.2021 22:47 Ответить
первый "кластер" - это освобождение заложников и выдача военных преступников суду международного трибунала в Гааге. пока это не выполнено, не о чем больше разговаривать.
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14.07.2021 22:45 Ответить
Слово яке придумали - кластери. А все це звичайна зрада України, її громадян та воїнів. На догоду плЕшивому пуйлу.
Дуже надіюсь, що восени вийдемо і запихнемо ті "кластери" декому з ОП в дупу
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14.07.2021 22:49 Ответить
Це схоже ,"ты суслика видишь,а он есть ".))
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14.07.2021 23:05 Ответить
та це Єрмак набиває собі ціну. Америкоси його не хочуть бачити взагалі, от і він з болванчиками то в кетай, то в рейх. то ще кудись втягує Україну. Надія на одне, а вдруг не зрозуміють, що таке кластери і що він там написав. А це їх стяжательство - це крик відчаю. Як там у контрабандистів з "діаманотової руки" ШЕФ, ВСЕ ПРОПАЛО, НО МИ ПРОРВЕМСЯ.
Член ТКГ говорить, що він в очі нічого не бачив. Так його туди і призначили, щоб нічого не бачив, нічого не чув і нічого не говорив. Так і Макаровича, так і Фокіна і всю іншу челядь призначали. недарма люська вже нічого не пише крім матюків.
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14.07.2021 23:37 Ответить
Так иногда охота умным словом козырнуть невзначай в беседе. Но тут что не пошло у меня. Прошу помощь зала. А что такое *кластеры*? Подскажите троечнику 60гг. Медициной запахло от слова сразу---но не оно похоже.
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15.07.2021 00:09 Ответить
кластер это муравейник но только они этого не знают потому шо оно им найух не нужно....
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15.07.2021 02:00 Ответить
Вот спасибо за муравейник---но всем буду говорить что гадючник!
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15.07.2021 21:58 Ответить
собственно говоря какая нибудь ремонтно-строительная бригада ух работает до двух
это тоже кластер.... то есть это нижнее примитивнейшее звено структуры что то вроде
взвода по армейски а вот зачем этим определением подменяют процесс деоккупации
территорий тоже не вопрос - просто е_ут дурням мозгИ словоблудием......
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16.07.2021 06:24 Ответить
Ну вот вроде стало всё на свои места теперь. Я то чуть стебанулся, пошутил. Но что такое кластер не знал по схеме точной. Спасибо.
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16.07.2021 12:13 Ответить
что вы все смакуете этот труп там же элементарно карта согласованных территорий не соот-
ветствует но этого почемуто в упор не видят ыкспэрды...........
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15.07.2021 01:58 Ответить
в таком случае ермак, как честный, но сбрехавший офицер, должен застрелиться...
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15.07.2021 05:36 Ответить
А можливо йому потрібна допомога?
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15.07.2021 06:45 Ответить
Ції кластерів ніхто не бачив, просто Єрмаки і Зеленські щось вирішують з ворогом в Оманах, або тупо брешуть. Їм же сподобалося перед виборами запустити брехню, в яку повірили 73% зеленковатих баранів.
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15.07.2021 08:12 Ответить
Чудо СТОЛІТТЯ!!!- секретарка "ВЕРХИ" на КЛОУНІ!!! і править державою!!!
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15.07.2021 09:50 Ответить
ТКГ. ОБСЕ, (и как утверждают кацапы) Московия -- посредники, тогда Украина одна сторона конфликта. А где вторая?
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15.07.2021 11:13 Ответить
ещё в стотыщпятисотый раз - минском подменили будапешт - зачем? а всё просто в грёбаном
миморандуме не прописаны гарантии но блть международные обязательсвта же там есть!!!!!!!
признания границ и суверинитета там же есть!!!!!!! и подписи глав государств там есть!!!!! это
не промакашка с росчерками йухегознаеткого вот по этому грёбаный миморандум и подмени-
ли промакашкой и сделала это фрау штази прикрывшись мсьё шоб не так было заметно.
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16.07.2021 06:33 Ответить
 
 