Я не видел проект кластеров, которые, по словам Ермака, поддержала Украина, - член ТКГ Гармаш

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что ему ничего не известно о "проекте Ключевых кластеров по выполнению Минских соглашений", которые, как заявил глава ОП Андрей Ермак, "поддержала Украина".

Об это информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук журналиста.

"Должен честно сказать, что я не видел текста, "поддержанного Украиной", проекта кластеров. Как и все, я видел три варианта кластеров, которые были слиты в СМИ россиянами: франко-немецкие, украинские и российские. Украинский вариант отличался от франко-немецкого, а российский, фактически, противоречил и первому, и второму", - написал Гармаш.

Член украинской делегации в ТКГ отмечает, что предлагаемый Францией и Германией проект кластеров по разным причинам не приемлим как для Украины, так и для РФ.

"Во франко-немецком есть (была) позиция принципиально и критически неприемлемая (на мой взгляд) для Украины. Это сохранение незаконных вооруженных формирований (народной милиции) и осуществление ею охраны правопорядка до и после выборов. Как минимум это противоречит Минскому комплексу мер, который предусматривает разоружение незаконных вооруженных формирований. В то же время, там есть и позиция, которая однозначно и критически неприемлема для России – утверждение кластеров на уровне глав государств и правительств. Это равносильно признанию Москвой себя стороной конфликта, что перечеркивает для Кремля весь смысл его донбасской авантюры и многомиллиардных трат на нее", - говорится в сообщении.

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Гармаш заявляет, что не верит в возможность договориться о мире на Донбассе на приемлемых для Украины условиях при помощи кластеров.

"Поэтому я не верю в перспективность кластеров, как инструмент окончания войны. Но я вижу их потенциал как дипломатического инструмента давления на Россию. В сообщении Ермака я акцентировал бы внимание не на словах о "поддержке Украиной" франко-германского проекта кластеров, а на том, что "сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом". То есть, сегодня важен не столько текст проекта (проект – это всего лишь проект, его можно дорабатывать), сколько единая позиция трех столиц. Он все равно неприемлем для Москвы в таком варианте субъектов его подписания", - написал он.

Журналист напоминает, что подписание Россией каких-либо документов не означает, что она будет их выполнять.

"Но даже если представить невероятное и Путин согласится подписать кластеры, то это не значит, что Россия станет их выполнять, если она остается заинтересованной в конфликте - мы уже имеем опыт Минских соглашений подписанных представителями РФ… А она остается заинтересованной! Особенно после того, как, по сути, сделала Украину площадкой выяснения отношений с США", - отметил Гармаш.

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