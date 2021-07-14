Я не видел проект кластеров, которые, по словам Ермака, поддержала Украина, - член ТКГ Гармаш
Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что ему ничего не известно о "проекте Ключевых кластеров по выполнению Минских соглашений", которые, как заявил глава ОП Андрей Ермак, "поддержала Украина".
Об это информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук журналиста.
"Должен честно сказать, что я не видел текста, "поддержанного Украиной", проекта кластеров. Как и все, я видел три варианта кластеров, которые были слиты в СМИ россиянами: франко-немецкие, украинские и российские. Украинский вариант отличался от франко-немецкого, а российский, фактически, противоречил и первому, и второму", - написал Гармаш.
Член украинской делегации в ТКГ отмечает, что предлагаемый Францией и Германией проект кластеров по разным причинам не приемлим как для Украины, так и для РФ.
"Во франко-немецком есть (была) позиция принципиально и критически неприемлемая (на мой взгляд) для Украины. Это сохранение незаконных вооруженных формирований (народной милиции) и осуществление ею охраны правопорядка до и после выборов. Как минимум это противоречит Минскому комплексу мер, который предусматривает разоружение незаконных вооруженных формирований. В то же время, там есть и позиция, которая однозначно и критически неприемлема для России – утверждение кластеров на уровне глав государств и правительств. Это равносильно признанию Москвой себя стороной конфликта, что перечеркивает для Кремля весь смысл его донбасской авантюры и многомиллиардных трат на нее", - говорится в сообщении.
Гармаш заявляет, что не верит в возможность договориться о мире на Донбассе на приемлемых для Украины условиях при помощи кластеров.
"Поэтому я не верю в перспективность кластеров, как инструмент окончания войны. Но я вижу их потенциал как дипломатического инструмента давления на Россию. В сообщении Ермака я акцентировал бы внимание не на словах о "поддержке Украиной" франко-германского проекта кластеров, а на том, что "сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом". То есть, сегодня важен не столько текст проекта (проект – это всего лишь проект, его можно дорабатывать), сколько единая позиция трех столиц. Он все равно неприемлем для Москвы в таком варианте субъектов его подписания", - написал он.
Журналист напоминает, что подписание Россией каких-либо документов не означает, что она будет их выполнять.
"Но даже если представить невероятное и Путин согласится подписать кластеры, то это не значит, что Россия станет их выполнять, если она остается заинтересованной в конфликте - мы уже имеем опыт Минских соглашений подписанных представителями РФ… А она остается заинтересованной! Особенно после того, как, по сути, сделала Украину площадкой выяснения отношений с США", - отметил Гармаш.
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уверен - значения етого слова, а особенно в применении к политике, не понимает ни одна бровистка, ни один фотограф с клоуном и даже покемон арахимиченый тоже не...
но нам его, ето слово, придется еще много раз услышать в исполнении зеленых неумков... )))
ето - формула штанмайера.
есть желание в ету игру поиграть? - вперед, играйте..
после апреля 2019го уже и правда никого и ничего удивит.
Дуже надіюсь, що восени вийдемо і запихнемо ті "кластери" декому з ОП в дупу
Член ТКГ говорить, що він в очі нічого не бачив. Так його туди і призначили, щоб нічого не бачив, нічого не чув і нічого не говорив. Так і Макаровича, так і Фокіна і всю іншу челядь призначали. недарма люська вже нічого не пише крім матюків.
это тоже кластер.... то есть это нижнее примитивнейшее звено структуры что то вроде
взвода по армейски а вот зачем этим определением подменяют процесс деоккупации
территорий тоже не вопрос - просто е_ут дурням мозгИ словоблудием......
ветствует но этого почемуто в упор не видят ыкспэрды...........
миморандуме не прописаны гарантии но блть международные обязательсвта же там есть!!!!!!!
признания границ и суверинитета там же есть!!!!!!! и подписи глав государств там есть!!!!! это
не промакашка с росчерками йухегознаеткого вот по этому грёбаный миморандум и подмени-
ли промакашкой и сделала это фрау штази прикрывшись мсьё шоб не так было заметно.