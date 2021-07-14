Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы

Скоро будет премьера нового фильма Олега Сенцова, снятого в копродукции с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы "Eurimages".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сенцов напомнил, что снимать кино - "все, чем он хотел заниматься в этой жизни. С 30 лет режиссер занимался самообразованием, снимал короткометражки, потом первый полнометражный фильм "Гамер".

"В 2012 году начался проект "Носорог", который победил на нескольких международных питчингах, включая ОМКФ и получил первое место питчинга Госкино. Подготовку мы успели провести, а вот съемки - нет. Началась революция, а потом война, тюрьма…

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Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова когда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы "Номера".

После освобождения я полгода занимался продвижением вопроса украинских политзаключенных и противостояния российской агрессии на международной арене.

К работе над "Носорогом" смог вернуться только год назад, при содействии министра культуры и прошлого совета Госкино, которые помогли устранить бюрократические препоны, потому, что решение о государственном финансировании выносили еще в 2012 году.

Кино мы таки сняли, в копродукции с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы "Eurimages", которые дали вторую половину бюджета.

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Новость о мировой премьере ленты появится в ближайшее время.

И нам, ее создателям, не будет стыдно за свою работу", - подчеркнул Сенцов.

После этого он сообщил, что больше в Украине снимать кино не будет, так как ему не дают власть имущие.

"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов. Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российский тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими.

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Но когда тебя снимают с конкурса не за слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших.

Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию председателя Офиса Президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, которых преследуют, и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место.

Так вот, уважаемые временщики! Я никогда никого не боялся и вас не буду. Я никогда не молчал, когда происходит несправедливость - и сейчас не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все, что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти", - резюмировал Сенцов.

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