Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы
Скоро будет премьера нового фильма Олега Сенцова, снятого в копродукции с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы "Eurimages".
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Сенцов напомнил, что снимать кино - "все, чем он хотел заниматься в этой жизни. С 30 лет режиссер занимался самообразованием, снимал короткометражки, потом первый полнометражный фильм "Гамер".
"В 2012 году начался проект "Носорог", который победил на нескольких международных питчингах, включая ОМКФ и получил первое место питчинга Госкино. Подготовку мы успели провести, а вот съемки - нет. Началась революция, а потом война, тюрьма…
Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова когда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы "Номера".
После освобождения я полгода занимался продвижением вопроса украинских политзаключенных и противостояния российской агрессии на международной арене.
К работе над "Носорогом" смог вернуться только год назад, при содействии министра культуры и прошлого совета Госкино, которые помогли устранить бюрократические препоны, потому, что решение о государственном финансировании выносили еще в 2012 году.
Кино мы таки сняли, в копродукции с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы "Eurimages", которые дали вторую половину бюджета.
Новость о мировой премьере ленты появится в ближайшее время.
И нам, ее создателям, не будет стыдно за свою работу", - подчеркнул Сенцов.
После этого он сообщил, что больше в Украине снимать кино не будет, так как ему не дают власть имущие.
"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов. Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российский тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими.
Но когда тебя снимают с конкурса не за слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших.
Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию председателя Офиса Президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, которых преследуют, и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место.
Так вот, уважаемые временщики! Я никогда никого не боялся и вас не буду. Я никогда не молчал, когда происходит несправедливость - и сейчас не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все, что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти", - резюмировал Сенцов.
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Бывший политзаключенный сказал, что партия "Евросолидарность" - это "секта".
Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный, которого удерживала Россия, считает, что Петру Порошенко пора отправиться на пенсию. Об этом он https://youtu.be/c4H7iRloQnk?t=2230 сказал в интервью Янине Соколовой в шоу "Рандеву", которое выходит на "5 канале", принадлежащем самому Порошенко.
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"У Порошенко большой отрицательный рейтинг. Этим он тянет партию и отталкивает других. Если не (поддерживаешь, - ред.) Порошенко - ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта", - сказал Сенцов.
В 2014 году я бы голосовал за Порошенко, как и большинство, однако он меня разочаровал в некоторых вещах.
Прежде всего, это реформы, которые тормозились. В частности, речь об Авакове, ведь неосуществленной осталась реформа полиции. Главная реформа, которая не состоялась - судебная. К сожалению, Порошенко этого не сделал. Если бы я был на свободе в 2019 году, я бы голосовал за Зеленского.
Олег Сенцов: У нас такая разобщенность в обществе: ты должен быть или за Порошенко, или за Зеленского, или ты за предательство. Я не считаю, что Зеленский предает нашу страну и отдает ее России.
Скажи, без этого всеобщего одобрямса, стало бы реальностью, что сегодня мы на серьёзных щщах, обсуждаем Верещщучкину кандидатуру на пост главы минобороны?
Не треба іти за настроями виборця, треба виборця перевиховувати. Іншого шляху не має
І це кіно будуть знімати 1+1 з 95 Кварталом
а дома вдруг оказались зеленые - "легким", пока еще, вариантом кацапии...
и все равно снимай - когда то же етот зеленый кошмар закончится....
І чи потрібно було тобі з цими зрадниками кентуватися?
Після того, як вийшов!
Я ніде не сказав, що він вплинув на вибори до ВР, си президентські!
А от на результати місцевих - таки чуть-чуть.. Його використали.
Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова когда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы "Номера". Источник: https://censor.net/ru/n3277181
А що інше чекати від клоуна.
Коли бєнін холуй Ткаченко особисто давив на Раду держпідтримки кіно,щоб ПОЗА КОНКУРСОМ,профінансувати проект Сєнцова (про бандюків 90-х),наплювавши на інших конкурсантів (викидали історичні фільми ,про війну на Донбасі,байопіки),було норм і зашибісь .Та ще й незаконно,бо на момент перемоги в пітчингу в 2012-му,тієї ради ще не існувало...
https://detector.media/production/article/178491/2020-07-01-tkachenko-prosyt-derzhkino-profinansuvaty-film-sentsova-poza-pitchyngom/ Ткаченко просить Держкіно профінансувати фільм Сенцова поза пітчингом
https://mbr.com.ua/uk/news/ukraine/3611-premeru-filma-o-lese-ukrainke-perenesli-na-2022-god Прем'єру української стрічки про Лесю Українку перенесено на 2022 рік
https://zaxid.net/****************************************************************************** 72 проекти отримали державну підтримку. Чому кінематографісти незадоволені?
Лди може вже досить кидатись звинуваченнями.. А саме цікаво що вон звучать тільки від піднятих до небес і ображених -недооцінених. Ну не завждиж у житті все по маслу.
Україна знаходиться під зовнішнім управлінням ( Оманський зашквар у дії) Зустріч Зе з кураторами, ознайомлення з поводирем і затвердження плану дій .
Але прорахунок вийшов у іншому. Трамп пампам......
А Байдену пох де у пу.. тюбітєйка все одно у ж.. засуне.