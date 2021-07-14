РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8703 посетителя онлайн
Новости
10 836 74

Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы

Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы

Скоро будет премьера нового фильма Олега Сенцова, снятого в копродукции с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы "Eurimages".

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Сенцов напомнил, что снимать кино - "все, чем он хотел заниматься в этой жизни. С 30 лет режиссер занимался самообразованием, снимал короткометражки, потом первый полнометражный фильм "Гамер".

"В 2012 году начался проект "Носорог", который победил на нескольких международных питчингах, включая ОМКФ и получил первое место питчинга Госкино. Подготовку мы успели провести, а вот съемки - нет. Началась революция, а потом война, тюрьма…

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бывшие узники Кремля просят Блинкена поспособствовать освобождению украинцев, которых удерживает РФ. ДОКУМЕНТ

Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова когда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы "Номера".

После освобождения я полгода занимался продвижением вопроса украинских политзаключенных и противостояния российской агрессии на международной арене.

К работе над "Носорогом" смог вернуться только год назад, при содействии министра культуры и прошлого совета Госкино, которые помогли устранить бюрократические препоны, потому, что решение о государственном финансировании выносили еще в 2012 году.

Кино мы таки сняли, в копродукции с Польшей, Германией, и при поддержке фонда Совета Европы "Eurimages", которые дали вторую половину бюджета.

Также смотрите: Бывшие узники Кремля создали совместную платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Новость о мировой премьере ленты появится в ближайшее время.

И нам, ее создателям, не будет стыдно за свою работу", - подчеркнул Сенцов.

После этого он сообщил, что больше в Украине снимать кино не будет, так как ему не дают власть имущие.

"Мой следующий проект под названием "Кай", драма о семейных отношениях, которую мы подали на госфинансирование, даже не был допущен к следующему питчингу Госкино. Официальная причина - низкие оценки экспертов. Я всегда был против кумовства и получения каких-либо преференций из-за того, что кто-то когда-то сидел в российский тюрьме. И хотя я все годы заключения постоянно слышал, как люди ждут, когда я выйду на свободу и начну снимать свое кино, после освобождения говорил, что хочу работать наравне со всеми другими.

Читайте также: Сенцов о введенных против "112", "NewsOne" и "Zik" санкциях: Закрыть телепомойки Медведчука - лучшее решение власти за последнее время

Но когда тебя снимают с конкурса не за слабый сценарий, а из-за твоей гражданской позиции и политических взглядов, это не имеет никакого отношения к честному творческому отбору лучших.

Ноунейм эксперты, фамилии которых даже не указывают ни в их выводах, ни на сайте Госкино, поставили моему проекту заранее низкие оценки по указанию председателя Офиса Президента. Мелкая месть мелких людей. Как мне сообщили неофициально - это реакция на мою критику власти, поддержку активистов, которых преследуют, и отсутствие ожидаемого уровня почитания, а проще говоря - отказ лизать задницы. Это попытка указать место.

Так вот, уважаемые временщики! Я никогда никого не боялся и вас не буду. Я никогда не молчал, когда происходит несправедливость - и сейчас не буду. Если вы думаете, что я склоню голову, то вы сильно ошибаетесь. Если вы думаете, что сможете продолжить разрушать страну и ее культуру, навязывая свои грязные правила, знайте, что есть человек, который не даст вам это делать. Все, что я хотел, это честно снимать кино, но я больше не могу это делать. По крайней мере в Украине, и по крайней мере при этой власти", - резюмировал Сенцов.

Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы 01

Читайте: Сенцов готовится к съемкам нового фильма

Автор: 

Сенцов Олег (1154) Ермак Андрей (1266)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы - Цензор.НЕТ 1651
показать весь комментарий
14.07.2021 23:45
+29
Тепер усе кіно, вироблене в Україні, напевно, буде прославляти "найвеличнішого лідера **********" і нелоха в одній особі.
І це кіно будуть знімати 1+1 з 95 Кварталом
показать весь комментарий
14.07.2021 23:47
+16
А он разве был поклонником бубочки?)
показать весь комментарий
14.07.2021 23:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сенцов, сметать бум?
показать весь комментарий
14.07.2021 23:42 Ответить
А он разве был поклонником бубочки?)
показать весь комментарий
14.07.2021 23:55 Ответить
Скажем так, способствовал его приходу
показать весь комментарий
15.07.2021 00:56 Ответить
И когда успел? С кацапской тюрьмы? Честно, я может что то пропустил?
показать весь комментарий
15.07.2021 00:59 Ответить
Пропустил.

Бывший политзаключенный сказал, что партия "Евросолидарность" - это "секта".
Олег Сенцов, украинский режиссер и бывший политзаключенный, которого удерживала Россия, считает, что Петру Порошенко пора отправиться на пенсию. Об этом он https://youtu.be/c4H7iRloQnk?t=2230 сказал в интервью Янине Соколовой в шоу "Рандеву", которое выходит на "5 канале", принадлежащем самому Порошенко.
ФОКУС в Google Новостях.
Подпишись - и всегда будь в курсе событий.
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMIbRhgswzMqEAw Подписаться
"У Порошенко большой отрицательный рейтинг. Этим он тянет партию и отталкивает других. Если не (поддерживаешь, - ред.) Порошенко - ты враг. Это риторика ЕС. Это не партия, не открытое движение, не поле, а "секта", - сказал Сенцов.

В 2014 году я бы голосовал за Порошенко, как и большинство, однако он меня разочаровал в некоторых вещах.

Прежде всего, это реформы, которые тормозились. В частности, речь об Авакове, ведь неосуществленной осталась реформа полиции. Главная реформа, которая не состоялась - судебная. К сожалению, Порошенко этого не сделал. Если бы я был на свободе в 2019 году, я бы голосовал за Зеленского.

Олег Сенцов: У нас такая разобщенность в обществе: ты должен быть или за Порошенко, или за Зеленского, или ты за предательство. Я не считаю, что Зеленский предает нашу страну и отдает ее России.

показать весь комментарий
15.07.2021 01:08 Ответить
ну вот и получил ответку, а при Порошенко снимал бы кино в Украине.
показать весь комментарий
15.07.2021 01:18 Ответить
Фиг его знает. Но он сам помог качнуть маятник.
показать весь комментарий
15.07.2021 01:39 Ответить
Не качав він маятник. Його після виборів обміняли.
показать весь комментарий
15.07.2021 11:41 Ответить
Скажу так, максимальная поддержка оказанная Зе, до и после выборов, дала возможность ушлёпку творить любую х*ню. Напомнить - дайте ему время, дайте ему ещё время он не опытный, заткнитесь все - он выбор большинства, он дурак - но он старается.....
Скажи, без этого всеобщего одобрямса, стало бы реальностью, что сегодня мы на серьёзных щщах, обсуждаем Верещщучкину кандидатуру на пост главы минобороны?
показать весь комментарий
15.07.2021 12:27 Ответить
Ну, Сенцов, був обережний у свої підтримці після виборів. Та і полюдськи його зрозуміти можна. Зеленим же його віддали. А усім іншим згоден
показать весь комментарий
15.07.2021 12:33 Ответить
Просто я помню, как Порох за Сенцова и других жопу рвал на всех международных площадках. И не припомню даже сраного видосика за тех, кого сейчас прессуют в мордоре от ЗЕбуина.
показать весь комментарий
15.07.2021 12:57 Ответить
Згоден. Сенцову, як мінімум, треба було помовчати у Яніни.
показать весь комментарий
15.07.2021 13:00 Ответить
Згадав. Я іноді люблю читати газети 30-х років 20 століття. Так от якщо почитати відгуки тодішніх письменників, поетів, кінематографістів того часу (доречі, багато з них і після смерті шановані у нас) про те, як вони засуджують "ворогів народу", то якось сумно стає, що не все це совдепівське у нас іще вихаркали.
показать весь комментарий
15.07.2021 13:10 Ответить
100%
показать весь комментарий
15.07.2021 06:22 Ответить
"негативний рейтинг" - справа наживна, якщо навіть, якщо Порох піде на другий план, то з того, хто стане на першому, Г+Г , ДБР та ін. зробить теж саме.
Не треба іти за настроями виборця, треба виборця перевиховувати. Іншого шляху не має
показать весь комментарий
15.07.2021 11:45 Ответить
Зато не Порошенко!
показать весь комментарий
15.07.2021 00:41 Ответить
Так отож
показать весь комментарий
15.07.2021 00:54 Ответить
сенцов,ты ж дупу рвал за зеленого осла и просил пороха отойти от политики ! теперь не лей крокодильи слезы !
показать весь комментарий
15.07.2021 09:48 Ответить
В рос. тюрмі?
показать весь комментарий
15.07.2021 12:12 Ответить
Прямо Распутин какой то!!!!Кстати кто нибудь помнит чем все закончилочь!!! Аааа ???
показать весь комментарий
14.07.2021 23:45 Ответить
Как-как... Гадя, с геройской звездой, неизвестно , шо делала в плену, хотела бомбить Раду. На том распутинская удаль и закончилась. Доживать будет в нищете и забвении. А рас-хутин, 2-хутин также закончат , как и Гадя . Хутин, поскорее сдохни.
показать весь комментарий
15.07.2021 05:42 Ответить
А ви певні, що справжній путін живий? Його колишня дружина зізналась, що він давно помер, а теперішній не її чоловік. Ось на Бєлсаті показували документальний фільм про становлення путіна президентом, про Єльцина . Це відео шокує -- Той путін був багато вищий, довгобразий, без виступаючих вилиць, з довгим носом, великими виразними очима, а цей кругловидий, з маленькими очима, низького зросту і міміка лиця зовсім інша.
показать весь комментарий
15.07.2021 08:08 Ответить
Радує тільки те, що час цієї влади невблаганно доходить до логічного кінця...
показать весь комментарий
14.07.2021 23:45 Ответить
Ви думаєте, що нинішня влада дозволить, щоб її переобрали?
показать весь комментарий
14.07.2021 23:56 Ответить
Вы ошибаетесь. Ничто в телевизоре не предвещает остановки на первом сроке. Есть еще сколько дел, сколько дел....
показать весь комментарий
15.07.2021 00:22 Ответить
Сенцов: По указанию Ермака мой новый кинопроект не допустили до питчинга Госкино, это реакция на критику власти и отказ лизать задницы - Цензор.НЕТ 1651
показать весь комментарий
14.07.2021 23:45 Ответить
Тепер усе кіно, вироблене в Україні, напевно, буде прославляти "найвеличнішого лідера **********" і нелоха в одній особі.
І це кіно будуть знімати 1+1 з 95 Кварталом
показать весь комментарий
14.07.2021 23:47 Ответить
Зелених покидьків гнати під чорти! І допоможе нам армія, ветерани та просто українці, яких обікрав коломойський та його зеле-покидьки!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 23:51 Ответить
А також усі бізнесмени, яких рейдернула зелена сволота!
показать весь комментарий
14.07.2021 23:52 Ответить
Але не вийдуть, бо може ще буде мир з тією стороною.
показать весь комментарий
15.07.2021 00:42 Ответить
Вийдуть, бо зє розпочав наступ на холодильник, і це його помилка. ПіСі: йер-мак чьорт і поц.
показать весь комментарий
15.07.2021 06:39 Ответить
А що ви хочете, коли Держкіном керує особа від зеленої навали, яку звязує в кінематографом тільки кількамісячне керування кінотеатром у провінції.
показать весь комментарий
14.07.2021 23:53 Ответить
рад шо ты на свободе - очень много было всего, переживали, надеялись, и от ты дома!
а дома вдруг оказались зеленые - "легким", пока еще, вариантом кацапии...
и все равно снимай - когда то же етот зеленый кошмар закончится....
показать весь комментарий
14.07.2021 23:53 Ответить
Ну, Олеже, а чого ти очікував?
І чи потрібно було тобі з цими зрадниками кентуватися?
показать весь комментарий
14.07.2021 23:55 Ответить
То отож,головне "Лишьби не Порошенко!" та "Хуже не будет!" !!!!)))
показать весь комментарий
15.07.2021 00:10 Ответить
А як він з ними кентувався - якщо сидів у російській в"язниці???
показать весь комментарий
15.07.2021 01:07 Ответить
а я шо сказав, що у в'язниці?
Після того, як вийшов!
Я ніде не сказав, що він вплинув на вибори до ВР, си президентські!
А от на результати місцевих - таки чуть-чуть.. Його використали.
показать весь комментарий
15.07.2021 07:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/480031 А як він з ними кентувався - якщо сидів у російській в"язниці
Пять с лишним лет я не только боролся за Украину в путинских тюрьмах, но и мечтал снова когда снимать кино. Там я написал несколько новых сценариев, и смог поработать удаленно над экранизацией моей пьесы "Номера". Источник: https://censor.net/ru/n3277181
показать весь комментарий
15.07.2021 12:16 Ответить
Всі ці держінспекціі,контори та конторки розплідники корумпованої гидоти !!)))
показать весь комментарий
14.07.2021 23:55 Ответить
Вистава кремлівського лялькового балагана триває !!!)))
показать весь комментарий
14.07.2021 23:56 Ответить
Питчинг? Колоссально!Хо-хо!!!
показать весь комментарий
14.07.2021 23:56 Ответить
зеЛя и его банда будут драпать скоро знатно)
показать весь комментарий
15.07.2021 00:04 Ответить
"Мелкая месть мелких людей".
А що інше чекати від клоуна.
показать весь комментарий
15.07.2021 00:05 Ответить
Возможно Сенцову лучше уехать из этой советской страны, подавляющему большинству населения Украины ничего не нужно, ни жертвы ни герои не пробудили их, пожрать и невзыскательных зрелищ вроде Квартала, подлость и лицемерие их "ценности" и власть выбирают себе под стать, а может и выбирать скоро откажутся, царя себе где-нибудь найдут и с упоением его на кухнях проклинать станут.
показать весь комментарий
15.07.2021 00:05 Ответить
А вас що тримає, чи самовар вже парує?
показать весь комментарий
15.07.2021 00:43 Ответить
Я розумію, це неприємно чути, але я не бачу волі українського народу до побудови держави.
показать весь комментарий
15.07.2021 00:52 Ответить
Это ты сидя на бутылке такой прекрасный спич придумал?
показать весь комментарий
15.07.2021 01:34 Ответить
Борцун с*аний.
Коли бєнін холуй Ткаченко особисто давив на Раду держпідтримки кіно,щоб ПОЗА КОНКУРСОМ,профінансувати проект Сєнцова (про бандюків 90-х),наплювавши на інших конкурсантів (викидали історичні фільми ,про війну на Донбасі,байопіки),було норм і зашибісь .Та ще й незаконно,бо на момент перемоги в пітчингу в 2012-му,тієї ради ще не існувало...
показать весь комментарий
15.07.2021 00:08 Ответить
Интересный факт. Все так и было?
показать весь комментарий
15.07.2021 01:35 Ответить
Так.Взнав,коли Забужко журилася,що фільм-переможець про Лесю Українку зарубали,бо вирішили втулити Сєнцова з його шедевром.
https://detector.media/production/article/178491/2020-07-01-tkachenko-prosyt-derzhkino-profinansuvaty-film-sentsova-poza-pitchyngom/ Ткаченко просить Держкіно профінансувати фільм Сенцова поза пітчингом

https://mbr.com.ua/uk/news/ukraine/3611-premeru-filma-o-lese-ukrainke-perenesli-na-2022-god Прем'єру української стрічки про Лесю Українку перенесено на 2022 рік

https://zaxid.net/****************************************************************************** 72 проекти отримали державну підтримку. Чому кінематографісти незадоволені?
показать весь комментарий
15.07.2021 06:39 Ответить
уважаемый Олег , а ты собрался идти в политику в проекте через задницу Пинчука- лишь бы не ПОРОХ?
показать весь комментарий
15.07.2021 02:09 Ответить
все дело в том,что Порох и хотел бы стать прошлым бизнесменом в политике , да имидж политика западника уже не позволит , а вас вот таких честных побольше бы к нему -тем более получится кулак для врятування Украины ,,, Ну не через пинчуковские же проекты ее спасать ... Посмотри на Голос - даже талантище Вакарчук пропал, обмазавшись в олигархический политбордель
показать весь комментарий
15.07.2021 02:14 Ответить
кстати об искусстве и не только при Порохе и при вовоЕРМАКЕ. Вадим Лукашевич, авиаэксперт, собравший материла на трехтомник о МН-17, в том числе помогающий следствию в Гаге , получил при Порохе договореность издать книгу в Киеве, потом при Ер маке ему отказали в издательстве, извиняясь и объясняя - власть поменялась... А ты о кино это важно , НО ТАМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ЖИЗНИ СОТЕН
показать весь комментарий
15.07.2021 02:23 Ответить
Обычно, новые фильмы снимают с прибыли, а не с убытках
показать весь комментарий
15.07.2021 03:34 Ответить
И как же мы теперь без нового кинопроекта будем, а? Вот же горечко то какое...
показать весь комментарий
15.07.2021 05:12 Ответить
ну один кинопроэкт посетило 4 человека
показать весь комментарий
15.07.2021 06:24 Ответить
Фуфло Мавзолейное типа Брат и прочую туфту типа 9 рота смотрят миллионы рюсских БАРАНОВ
показать весь комментарий
15.07.2021 06:36 Ответить
Та, про що Ви, це мля хитяра на нетфлекс!
показать весь комментарий
15.07.2021 07:17 Ответить
Гадя номер 2 вылезла, наверно бабки заканчиваются
показать весь комментарий
15.07.2021 07:24 Ответить
Позор Зеленскому
показать весь комментарий
15.07.2021 07:59 Ответить
а що таке пітчинг, а що таке ноунейм, це на параші таких слів навчився, чи українською не так звучить?
показать весь комментарий
15.07.2021 08:00 Ответить
Охамевшая бездарь обиделась на отказ государства выделить очередные десятки миллионов на его новый кинопук. И хватает же наглости после абсолютного позорного провала в прокате всех его поделок
показать весь комментарий
15.07.2021 08:06 Ответить
Он художник, он так видит. Нельзя жалеть денег на искусство.
показать весь комментарий
15.07.2021 09:41 Ответить
А на що можна жаліти гроші ??? Держав повинна надавати кошти на Ніціональний продукт яки веде національну пропаганду .. Вся іншішя творчість там бачення квадрату круглим чи круг квадратним це фінансування від спонсрів приватних, кредити в банках.. Досить вже державу доїти кожному великому художнику... геніальний художник повинен бути голодним
показать весь комментарий
15.07.2021 11:23 Ответить
Зе!біли самі виштовхують його в політику, причому, в радикальну опозицію.
показать весь комментарий
15.07.2021 09:41 Ответить
Сенцову надо идти в порлиику и помочь валить узеленских. Пока шмаркля будет у власти -стране удачи не видать.
показать весь комментарий
15.07.2021 10:28 Ответить
Сенцов ну ти ж освідчена людина.. чи пустозвон???? Докази де?? Є викладай і ми підримаємо звільненя експертів... Не має тоді це особиста думка чи образа на те що твоє кіно не оцінили.
Лди може вже досить кидатись звинуваченнями.. А саме цікаво що вон звучать тільки від піднятих до небес і ображених -недооцінених. Ну не завждиж у житті все по маслу.
показать весь комментарий
15.07.2021 11:13 Ответить
Не бачать тільки ті хто не хоче бачити.Ті хто має вади зору бачать душею.
Україна знаходиться під зовнішнім управлінням ( Оманський зашквар у дії) Зустріч Зе з кураторами, ознайомлення з поводирем і затвердження плану дій .
Але прорахунок вийшов у іншому. Трамп пампам......
А Байдену пох де у пу.. тюбітєйка все одно у ж.. засуне.
показать весь комментарий
15.07.2021 12:13 Ответить
Капли Зеленіна освоюють науку авторитаризма, бо маленькому квнщику хочеться бути великим, страшним і "розумним".
показать весь комментарий
15.07.2021 12:18 Ответить
Гауляйтер Украины от руSSского мира,- ермак-Козырь, должен висеть к верху ногами на одном из каштанов Крещатика.
показать весь комментарий
16.07.2021 23:53 Ответить
 
 