В Беларуси лишили лицензии адвоката Гашинского, который защищал девушку Протасевича Сапегу и других по политически мотивированным делам
По решению Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции Беларуси лишен лицензии адвокат Антон Гашинский.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал "Наша Нiва".
Гашинский защищал гражданку России Софью Сапегу, политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, корреспондента "Настоящего Времени" Романа Васюковича и других по политически мотивированным делам.
Комиссия посчитала, что адвокат неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности. Изданию Zerkalo Гашинский рассказал, что осенью 2020 года хотел передать письмо от Виталия Шклярова его больной онкологией маме, но его изъяли.
Кроме того, по его словам, в июне этого года Минюст проводил проверку бюро "Маслов, Гашинский и партнеры", управляющим партнером которого он является. "И [Минюст] нашел описки в документах – где-то была ошибочно указана дата, где-то не читался номер договора. Но при тех объемах дел, которые ведет наше бюро, они неизбежны", - добавил он.
Настоящее время отмечает, что в Беларуси на адвокатов оппозиции и демонстрантов оказывается давление, в том числе через лишение их лицензии. Уже лишены лицензии как минимум 20 человек. Это те, кто защищал политических заключенных, включая бывшего кандидата в президенты Беларуси и экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, юриста Максима Знака.
На прошлой неделе дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов исключила из коллегии и Дмитрия Лаевского - адвоката Виктора Бабарико. В мае Беларусь покинул известный адвокат Сергей Зикрацкий, который защищал многих журналистов по политически мотивированным делам.
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