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Новости Репрессии в Беларуси Задержание Протасевича
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В Беларуси лишили лицензии адвоката Гашинского, который защищал девушку Протасевича Сапегу и других по политически мотивированным делам

В Беларуси лишили лицензии адвоката Гашинского, который защищал девушку Протасевича Сапегу и других по политически мотивированным делам

По решению Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности Министерства юстиции Беларуси лишен лицензии адвокат Антон Гашинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на telegram-канал "Наша Нiва".

Гашинский защищал гражданку России Софью Сапегу, политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, корреспондента "Настоящего Времени" Романа Васюковича и других по политически мотивированным делам.

Комиссия посчитала, что адвокат неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности. Изданию Zerkalo Гашинский рассказал, что осенью 2020 года хотел передать письмо от Виталия Шклярова его больной онкологией маме, но его изъяли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адвокат Сапеги подтвердил информацию о ее переводе под домашний арест: "Она уже встречалась с родителями"

Кроме того, по его словам, в июне этого года Минюст проводил проверку бюро "Маслов, Гашинский и партнеры", управляющим партнером которого он является. "И [Минюст] нашел описки в документах – где-то была ошибочно указана дата, где-то не читался номер договора. Но при тех объемах дел, которые ведет наше бюро, они неизбежны", - добавил он.

Настоящее время отмечает, что в Беларуси на адвокатов оппозиции и демонстрантов оказывается давление, в том числе через лишение их лицензии. Уже лишены лицензии как минимум 20 человек. Это те, кто защищал политических заключенных, включая бывшего кандидата в президенты Беларуси и экс-главу "Белгазпромбанка" Виктора Бабарико, члена Координационного совета оппозиции Марию Колесникову, юриста Максима Знака.

На прошлой неделе дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов исключила из коллегии и Дмитрия Лаевского - адвоката Виктора Бабарико. В мае Беларусь покинул известный адвокат Сергей Зикрацкий, который защищал многих журналистов по политически мотивированным делам.

Также читайте: Следком Беларуси подтвердил домашний арест Протасевича и Сапеги: обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием

Автор: 

Беларусь (7914) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768) Протасевич Роман (309) Сапега София (32)


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Сябры лохи и терпилы. Больше шанса стать людьми уже не будет. Двери свободы захлопнулись
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15.07.2021 00:31 Ответить
Скоро у них в адвокатах одні "медведчуки" залишаться!
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15.07.2021 07:15 Ответить
мамцю, сiно як не перегорнути то сгние...
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15.07.2021 00:43 Ответить
а ще продавщицю звільнити що Протасевічу молоко продала
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15.07.2021 08:28 Ответить
Цим справа не закінчиться . Йогог ще й арештують і посадять до цюпи.
Гауляйтер не зупиниться ні перед чим.
Шкода сябрів і литвинів.
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15.07.2021 09:38 Ответить
 
 