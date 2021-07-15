Рада ратифицировала Финансовое соглашение с ЕИБ - 340 млн евро направят на восстановление Украины, - Кабмин

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о ратификации Финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Соответствующее соглашение о привлечении 340 млн евро было подписано 9 декабря 2020 года, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Программа направлена ​​на восстановление инфраструктуры регионов на востоке страны, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на те территории, где повысилось нагрузки на инфраструктуру из-за увеличения населения за счет внутренне перемещенных лиц. 340 млн евро будут направлены на строительство, модернизацию учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественных центров, центров предоставления административных услуг и тому подобное. Это, конечно же, важнейшие направления для государства, и я очень благодарен нашим европейским партнерам и парламенту за поддержку", - подчеркнул Чернышов.

Программа продолжает Чрезвычайную кредитную программу для восстановления Украины, которая была подписана в 2014 году для привлечения 200 млн евро, и была первой экспериментальной программой сочетание кредита для Украины с бесповоротным предоставлением средств для местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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Сейчас одобрено к реализации в рамках действующей программы 236 проектов (подконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Одесская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области). На сегодня уже полностью завершены 64 проекта, в том числе в: Донецкой области - 25; Днепропетровской - 1; Луганской - 12; Запорожской - 13; Одесской - 1; Харьковской - 12. Реализация других 170 продолжается. Все проекты будут завершены в течение 2021-2022 годов.