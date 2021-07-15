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Рада ратифицировала Финансовое соглашение с ЕИБ - 340 млн евро направят на восстановление Украины, - Кабмин

Рада ратифицировала Финансовое соглашение с ЕИБ - 340 млн евро направят на восстановление Украины, - Кабмин

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о ратификации Финансового соглашения "Программа по восстановлению Украины" между Украиной и Европейским инвестиционным банком.

Соответствующее соглашение о привлечении 340 млн евро было подписано 9 декабря 2020 года, сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Программа направлена ​​на восстановление инфраструктуры регионов на востоке страны, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также на те территории, где повысилось нагрузки на инфраструктуру из-за увеличения населения за счет внутренне перемещенных лиц. 340 млн евро будут направлены на строительство, модернизацию учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, общественных центров, центров предоставления административных услуг и тому подобное. Это, конечно же, важнейшие направления для государства, и я очень благодарен нашим европейским партнерам и парламенту за поддержку", - подчеркнул Чернышов.

Программа продолжает Чрезвычайную кредитную программу для восстановления Украины, которая была подписана в 2014 году для привлечения 200 млн евро, и была первой экспериментальной программой сочетание кредита для Украины с бесповоротным предоставлением средств для местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

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Сейчас одобрено к реализации в рамках действующей программы 236 проектов (подконтрольные правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей, Днепропетровская, Запорожская, Киевская, Одесская, Полтавская, Харьковская и Херсонская области). На сегодня уже полностью завершены 64 проекта, в том числе в: Донецкой области - 25; Днепропетровской - 1; Луганской - 12; Запорожской - 13; Одесской - 1; Харьковской - 12. Реализация других 170 продолжается. Все проекты будут завершены в течение 2021-2022 годов.

Автор: 

ВР (29272) ЕИБанк (27) Алексей Чернышов (150)


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+1
July 14th, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева Рада ратифицировала Финансовое соглашение с ЕИБ - 340 млн евро направят на восстановление Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3086
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15.07.2021 00:51
+1
А на хрен восстанавливать,если у нас нет до сих пор ресурсов прежде всего военных,чтобы это всё восстановленное защитить от оккупации?
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15.07.2021 01:12
+1
ну лови, Леха. слова "чрезвычайная кредитная программа" тебе ни о чем не говорит? А !!! точно!!! ты же не читатель! ты писатель!! эти кредиты отрыгивать будет несколько поколений.
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15.07.2021 06:06
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July 14th, 2021https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3635043.html "В бюджете всё плохо, а в 2022 году будет ещё хуже" - засекли переписку "слуги урода" Потураева Рада ратифицировала Финансовое соглашение с ЕИБ - 340 млн евро направят на восстановление Украины, - Кабмин - Цензор.НЕТ 3086
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15.07.2021 00:51 Ответить
ну лови, Леха. слова "чрезвычайная кредитная программа" тебе ни о чем не говорит? А !!! точно!!! ты же не читатель! ты писатель!! эти кредиты отрыгивать будет несколько поколений.
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15.07.2021 06:06 Ответить
Есть еще одна хорошая новость, вроде. Уже лично для тебя. Книга - серьезный стимул для умственного развития. Это значит, что еще не все потеряно. Читай и может быть твои способности выйдут на новый виток в своем развитии. И ты будешь писать здесь что-то более умное, доброе и даже вечное. Я, конечно, сомневаюсь в этой теории...Но чем черт не шутит, пока у клоуна "приход"...
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15.07.2021 06:58 Ответить
А на хрен восстанавливать,если у нас нет до сих пор ресурсов прежде всего военных,чтобы это всё восстановленное защитить от оккупации?
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15.07.2021 01:12 Ответить
Люби мои, вы конечно не ображайтесь, но мы только что совместно со слугами и опзж списали и реструктуризировали долг олигархов за природный газ в размере 58млрд. Люби мои, вам мы ничего не списали, не спишем, и не реструктуризируем. А потому, люби мои, платить придется вам. Эти деньги-то кому-то нужно компенсировать. Не бывает же так, чтобы откуда-то исчезло и чтобы это не было компенсировано кем-то. Разом, люби мои, вас багато, значит выйдет по не очень много на каждого. Держитесь, люби мои, и хорошего вам утреннего настроения.
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15.07.2021 07:04 Ответить
Що не так із Кирилом Тимошенком? Єрмак вважає, що він втратив береги.
https://www.youtube.com/watch?v=RyoUSxUrH1I
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15.07.2021 10:21 Ответить
 
 