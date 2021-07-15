Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала повестку в Офис Генпрокурора для бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, чтобы вручить тому сообщение о подозрении в криминальном производстве.

Об этом сообщил в Facebook адвокат судьи Ростислав Кравец, передает Цензор.НЕТ.

"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, ещё нет, но до утра планируют написать. А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп ("Голоса" Ярослав – ред.) Юрчишин", - пишет адвокат.

Согласно прикрепленному к посту фото повестки, Тупицкого вызвали на 11:00 16 июля. Под документом стоит подпись Венедиктовой.

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