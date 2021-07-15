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Новости Конституционный кризис
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Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец. ДОКУМЕНТ

Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала повестку в Офис Генпрокурора для бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, чтобы вручить тому сообщение о подозрении в криминальном производстве.

Об этом сообщил в Facebook адвокат судьи Ростислав Кравец, передает Цензор.НЕТ.

"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, ещё нет, но до утра планируют написать. А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп ("Голоса" Ярослав – ред.) Юрчишин", - пишет адвокат.

Согласно прикрепленному к посту фото повестки, Тупицкого вызвали на 11:00 16 июля. Под документом стоит подпись Венедиктовой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОАСК открыл производство по иску Тупицкого о выплате ему 900 тыс. грн зарплаты

Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец 01
Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец 02

Также читайте: Офис Президента не будет выполнять решение Верховного суда по Тупицкому, - советник Ермака

Автор: 

КС (2248) Тупицкий Александр (234) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2486)


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Топ комментарии
+12
A назначение Венедиктовой было ли законным вообще ?
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15.07.2021 01:05
+10
Не припомню чтобы за эту мадам вообще голосовали где-то кто-то куда-то. Её фамилиё всплыло на поверхность кадрового болота вообще ниоткуда.
Не беспокойся за банкиров. GOP выгонит их шестёрок из Конгресса в 2022. Вот тогда к ним настоящая предъява будет. А пока пусть поиграются в куаркоды, маски и проч. "Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не вешалось" (С)
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15.07.2021 01:32
+9
Причём все эти клопы вылезли ниоткуда. Никто во время "выборов" не слышал этих фамилий вообще.
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15.07.2021 01:33
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A назначение Венедиктовой было ли законным вообще ?
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15.07.2021 01:05 Ответить
спроси 73 - они тебе дружным хором хрякнут - да !

а вообще ето был заговор международных банкиров, как и везде и всегда....
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15.07.2021 01:24 Ответить
Не припомню чтобы за эту мадам вообще голосовали где-то кто-то куда-то. Её фамилиё всплыло на поверхность кадрового болота вообще ниоткуда.
Не беспокойся за банкиров. GOP выгонит их шестёрок из Конгресса в 2022. Вот тогда к ним настоящая предъява будет. А пока пусть поиграются в куаркоды, маски и проч. "Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не вешалось" (С)
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15.07.2021 01:32 Ответить
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15.07.2021 04:02 Ответить
что то с памятью твоей стало, все что было не с тобой помнишь...
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15.07.2021 09:25 Ответить
ЦІКАВО А ЗВІДКІЛЯ І ДЛЯ ЧОГО ВИПЛИВ ТУПИЦЬКИЙ.
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15.07.2021 10:50 Ответить
Что-то с рынком земли, скорее всего.
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15.07.2021 14:44 Ответить
Что-то разбежались 73% ные. Не видать Таньки Лайф, Фобоса, Адвокатика и пр. Один АльНатор что-то еще лепечет. Все как и предупреждали - холодильник сильнее за фильму .
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15.07.2021 02:05 Ответить
одного нашел. никнейм - "Смерть ворогам!"
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15.07.2021 02:15 Ответить
Позорнейшая рефлексия марионеточной прокуратуры, Ермак рулит.
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15.07.2021 01:27 Ответить
Причём все эти клопы вылезли ниоткуда. Никто во время "выборов" не слышал этих фамилий вообще.
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15.07.2021 01:33 Ответить
очень интересный флаг, это самостійна волость?
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15.07.2021 09:27 Ответить
Это - жопомой из Австралии.
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15.07.2021 10:22 Ответить
судя по фотке приличный хряк, в чем недоразумение?
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15.07.2021 01:39 Ответить
При чем тут 73% , Венедиктова? Коррумпитованного хряка , предателя украинского народа можно посадить ,как простого гражданина ? Или не спраможни ни на что ? Уже большего врага Украина ,чем Тупицкий,только Медведчук!
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15.07.2021 01:59 Ответить
А вот низя. Его сначала уволить надо, а уж потом что-то вякать
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15.07.2021 02:08 Ответить
Ну, так попросите, пусть напишет заявление об уходе! Всего-то делов!
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15.07.2021 05:29 Ответить
Читать умеешь? Тупицкий - кто угодно, но не дурак себе "лапти плести"
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15.07.2021 06:08 Ответить
он консультировался у Пискуна...
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15.07.2021 09:45 Ответить
Більшого ворога України,чим зепацюк,тепер немає -воно сере на закон,а закон на нього
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15.07.2021 07:17 Ответить
такие коменты очень ясно говорят о тоже незаконно награбленном...
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15.07.2021 09:29 Ответить
Я не понял, так Тупицкий таки гад, или уже молодец?
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15.07.2021 02:55 Ответить
Гад! Но, как только похудеет, примет нормальный облик - станет негадом!
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15.07.2021 05:31 Ответить
Тільки для цього треба "сісти" на дієту.
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15.07.2021 06:53 Ответить
сяде, або примусово, або вимушено...
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15.07.2021 09:31 Ответить
акакаяразница (с)
он враг моего врага.
на данном этапе
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15.07.2021 05:58 Ответить
Гад,но як файно моче зепацюка -пісня)
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15.07.2021 07:19 Ответить
Він просто єврей.
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15.07.2021 09:18 Ответить
это смотря для кого...
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15.07.2021 09:30 Ответить
Смешная и нелепая попытка понравиться народу.
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15.07.2021 05:31 Ответить
Нет это борьба Коломойского и др.олигархов за зкмлю Украины.
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15.07.2021 08:25 Ответить
Они готовы покупать по 210 000 га.
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15.07.2021 08:59 Ответить
Напис на повістці:
«Вручив Крупка з порушенням п. 7 ст. 138 КПК України»
Я так розумію, писав адвокатішка Кравець.
138 ст. - поважні причини неприбуття на виклик, зокрема п. 7 - несвоєчасне вручення.
Як можна порушити поважну причину неприбуття? Все одно прибути на виклик?
Насправді термін вручення повістки містить 8-й пункт 135-Ї статті. Його то і порушено.
Який суддя, такий у нього й адвокатішка.
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15.07.2021 05:54 Ответить
Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 9970
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15.07.2021 06:05 Ответить
Наразі мабуть будуть звинувачувати у згвалтуванні великої рогатої худоби...
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15.07.2021 06:11 Ответить
Отак .Верховний суд визнав вчора злочинцем Зєлєнского.Але овістку вручають Тупицькому.
Якийсь квартал...
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15.07.2021 06:48 Ответить
А що робити з корупціонером, який захопив владу в КС і видав закон про безкарність за корупцію, тобто за брехню в деклараціях. Якби мав якісь гальма, то вже б звільнився добровільно, але злетів з катушок і пре напролом до "свого" корита. Ось тепер, без нього і КС почав нормально працювати.
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15.07.2021 09:28 Ответить
ХТО захопив владу ? Корупціонер видав закон ....
Може вам відомо щось,що зацікавить журналістів ?
Чи ви-про узурпацію влади Зєлєнскім ?
Ви користуєтесь слугонародівськими тезами,не вивчивши суть питання.
Не треба вірити провладним ЗМІ.
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15.07.2021 09:43 Ответить
Юра, ти родич Тупицького? то звідки у тебе гроші, заробив чи наколядував?
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15.07.2021 09:34 Ответить
Не поможет, процесс пошел. А это, как известно из истории, конец.
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15.07.2021 06:54 Ответить
Та він і на суд не являється, а в прокуратуру тим більше! Побігають ще з того підозрою, як Шарик з фоторушницею за зайцем.
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15.07.2021 06:56 Ответить
Пора уже Бенедиктовну вызывать и вручать ей подозрение.
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15.07.2021 07:01 Ответить
ну возьми своего кумира на свое обеспечение - никто и слова не скажет...
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15.07.2021 09:41 Ответить
На Банковій "довипендрюються", що настроять проти себе весь суддівський корпус і судді паралізують роботу виконавчої влади! Таке уявлення, що "ЗЕ-шобло" працює на "самознищення"!
1) З поліцією "розісрались" - ніякий "Монастирський" не замінить Авакова, який на протязі семи років формував "під себе" поліцейську систему!
2) Об армію і ветеранів "витерли ноги"
3) Основну масу підприємців душать податками в угоду кільком "тузам"
4) Суддів нахабно пробують "загнуздать" щоб вони приймали вигідні "Блазню" рішення
5) Опозицію задушить не вдалося
Тому коли спалахне черговий "Майдан", "зелених" просто "передушать", бо ніхто на їх захист не стане!!!
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15.07.2021 07:02 Ответить
Кажуть Зеля после встречи с Меркельшей удрал на РАБссию)))
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15.07.2021 07:19 Ответить
Что вы так возбудились ? Осёл не мой герой. Но , когда он пытается придушить донецкую ватную тварь Тупицкого , я ситуативно на его стороне.
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15.07.2021 07:47 Ответить
а куй на ваши вызовы ложил! ставлю что хрен он прийдет за вашим вызовом...
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15.07.2021 08:11 Ответить
Тупицкий делает шаги в правильном направлении. А многие другие только обсуждать способны.
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15.07.2021 08:13 Ответить
явный родственник...
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15.07.2021 09:39 Ответить
тупорылое и беспринципное очко госудырево Венедиктова-Вышинская иначе поступать и не может, по определению
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15.07.2021 08:50 Ответить
Да пристрелить эту жирную свинью.., и всего делов. Одной продажной судейской тварью будет меньше.
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15.07.2021 09:34 Ответить
!
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15.07.2021 09:38 Ответить
Меня поражает количество защитников, или тупицкий и интернетовских писак купил? ну не верю что столько недавно "оперившихся" птичек защищают свои незаконные доходы... или не все в порядке с серым веществом...
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15.07.2021 09:37 Ответить
Там мозку як у інфузорії-туфельки. Якщо їм на місяць прибрати з інфопростору пуйла, щоб не мєлькав, а потім випустити статтю як пуйло розкритикував зе, то вони почнуть славити пуйла в надії отримати шоколадну цукерку.
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15.07.2021 10:12 Ответить
А что там непонятного! В данном конкретном случае, как и во многих других на ЦН - лишь бы не Зеля! В большинстве случаев - совершенно справедливо. Только мифических 73 % не надо приплетать, их давно нет. Но, важнее, не уход Зели, а кто придет на его место. Тот и деньги платит!.
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15.07.2021 11:32 Ответить
все это напоминает брачные игры жабы и гадюки
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15.07.2021 10:07 Ответить
Соя за Тупицкого. Замечательно.
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15.07.2021 10:25 Ответить
 
 