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Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец. ДОКУМЕНТ
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала повестку в Офис Генпрокурора для бывшего главы КСУ Александра Тупицкого, чтобы вручить тому сообщение о подозрении в криминальном производстве.
Об этом сообщил в Facebook адвокат судьи Ростислав Кравец, передает Цензор.НЕТ.
"В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, ещё нет, но до утра планируют написать. А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп ("Голоса" Ярослав – ред.) Юрчишин", - пишет адвокат.
Согласно прикрепленному к посту фото повестки, Тупицкого вызвали на 11:00 16 июля. Под документом стоит подпись Венедиктовой.
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+12 aquarius580 #416927
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а вообще ето был заговор международных банкиров, как и везде и всегда....
Не беспокойся за банкиров. GOP выгонит их шестёрок из Конгресса в 2022. Вот тогда к ним настоящая предъява будет. А пока пусть поиграются в куаркоды, маски и проч. "Чем бы дитя ни тешилось - лишь бы не вешалось" (С)
он враг моего врага.
на данном этапе
«Вручив Крупка з порушенням п. 7 ст. 138 КПК України»
Я так розумію, писав адвокатішка Кравець.
138 ст. - поважні причини неприбуття на виклик, зокрема п. 7 - несвоєчасне вручення.
Як можна порушити поважну причину неприбуття? Все одно прибути на виклик?
Насправді термін вручення повістки містить 8-й пункт 135-Ї статті. Його то і порушено.
Який суддя, такий у нього й адвокатішка.
Якийсь квартал...
Може вам відомо щось,що зацікавить журналістів ?
Чи ви-про узурпацію влади Зєлєнскім ?
Ви користуєтесь слугонародівськими тезами,не вивчивши суть питання.
Не треба вірити провладним ЗМІ.
1) З поліцією "розісрались" - ніякий "Монастирський" не замінить Авакова, який на протязі семи років формував "під себе" поліцейську систему!
2) Об армію і ветеранів "витерли ноги"
3) Основну масу підприємців душать податками в угоду кільком "тузам"
4) Суддів нахабно пробують "загнуздать" щоб вони приймали вигідні "Блазню" рішення
5) Опозицію задушить не вдалося
Тому коли спалахне черговий "Майдан", "зелених" просто "передушать", бо ніхто на їх захист не стане!!!