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Новости Репрессии в Беларуси
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Массовые обыски у правозащитников и активистов в Беларуси: более 10 человек задержали

Массовые обыски у правозащитников и активистов в Беларуси: более 10 человек задержали

Белорусские силовики 14 июля пришли с обысками в ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Весна", в результате были задержаны не менее десяти человек.

В частности, юрист Владимир Лабкович с женой Ниной, член совета "Весны" Валентин Стефанович, председатель "Весны" Алесь Беляцкий, журналист и правозащитник Сергей Сыс, координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда, правозащитница Евгения Бабаева, правозащитница "Весны" Елена Лаптенок, общественный деятель Сергей Мацкевич, правозащитник Олег Мацкевич, бывшая член "Весны" Марина Статкевич, руководитель ячейки Свободного профсоюза из Полоцка и член Полоцкого правозащитного общества Николай Шарах, поэтесса Лера Сом, редактор портала orsha.eu и правозащитник Игорь Казмерчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики проводят обыски у ряда правозащитников, - центр "Весна"

Автор: 

Беларусь (7914) задержание (6686) Лукашенко Александр (3617) репрессии (2768)


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Топ комментарии
+8
Последствия босоногой "революции" и цветочков для ОМОНа А ведь их предупреждали, что так и будет
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15.07.2021 02:17
+3
Массовые обыски у правозащитников и активистов в Беларуси: более 10 человек задержали - Цензор.НЕТ 97
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15.07.2021 08:33
+1
Мож в 2040-ом раздуплятся...
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15.07.2021 02:42
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Последствия босоногой "революции" и цветочков для ОМОНа А ведь их предупреждали, что так и будет
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15.07.2021 02:17 Ответить
Мож в 2040-ом раздуплятся...
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15.07.2021 02:42 Ответить
Зачем?
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15.07.2021 05:05 Ответить
Не зачем а почему.
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15.07.2021 05:17 Ответить
А ти думаєш - до 2040-го там ще залишаться ті, хто зможе "роздупляться"? Відкрий у словнику слово Нація - історична спільність людей, що складається в ході формування спільності їх території, економічних зв'язків, літературної мови, деяких особливостей культури і характеру, які складають її ознаки. А тепер давай "по поличках"
1) спільність території - Є;
2) економічні зв"язки - тільки на місцевому рівні Загальнодержавна економіка повністю під контролем Росії : як тільки Росія забере "преференції - економіка Білорусі "ляже і вмре";
3) літературна мова - тут одна з основних проблем!!! Майже ніхто з білорусів мовою рідною не володіє - хіба що на розмовному рівні Нема ні "білоруської наукової" ні "білоруської ділової" ні "мови білоруської культури" Звучить вона лише по селах і вважається "мовою сільських дикунів";
«Нация должна оборонять свой язык больше, чем свою территорию… Утратить свой язык и принять чужой - это наихудший признак подданства…». (Томас Девис, ирландский патриот).
4) деякі особливості культури і характеру - яка може буть "білоруська культура", якщо нема білоруської мови, якою ця культура привноситься в маси? (Про "особливості характеру" я і мови не веду - ми його побачили по "ліворуції вихідного дня");
Для "самовизначення нації" потрібні три речі: "національна мова", "національна ідея", "національні лідери"
З мовою ти зрозумів, думаю!
"Національна ідея" - її білоруси втратили ще тоді, коли поплелися у хвості Польщі, в складі "Жечі Посполітай" Чому? Та тому що їх шляхта масово стала ополячуваться і реально всі політичні рішення з тих пір приймалися не в ВКЛ, а у Варшаві! А пізніше "змінився господар", але національна ідея" так і не виникла - одні білоруси підтримували "національну ідею поляків", а інші - "російську" (спочатку "імперську" а потім - "радянську" Основна маса до цих пір ностальгує за СРСР!)
Національних лідерів ще з часів Жечі Посполітой" у них ніколи не було - ні військових, ні культурних, ні релігійних! У них не було Хмельницького з Гонтою і Залізняком, не було Шевченка і не було отця Мельхиседека Значко-Яворського! Костюшко й Калиновський навіть мови білоруської не знали і зброєю захищали польські інтереси, Міцкевич писав лише польською мовою і вихваляв часи коли ВКЛ була "охвістям" у поляків, а Янка Купала тільки "лив сльози" про тяжку долю білорусів, а не кликав до боротьби А священники білоруські повністю перейшли на бік РПЦ, а не "святили ножі" повстанцям за незалежну Білорусь!
******** національних лідерів нема - тих хто пробував ними стать, Лука видушив!!! А ті, хто себе пропонує на це місце - "на повідці" навіть не у Луки, а у Москви!!!
Вони покірно віддали навіть свою "самоназву" (бо так російська цариця звеліла!)Так хто ж "роздупляться" буде?!!!
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15.07.2021 06:14 Ответить
нет, там уже всех запугали, осталось два пути - либо бежать, либо садится на бутылку. А ну есть еще третий путь - Европа проснется и ликвидирует усатого урода... пхахахахаха
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15.07.2021 07:13 Ответить
треба не забувати тих хто пропагував таку беззубу революцію, як то ватниця алєксієвічь та недолуга тціхановская.
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15.07.2021 07:55 Ответить
В Украине проще, не надо обыскивать, просто под суд, или изнасилуют в райотделе
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15.07.2021 06:49 Ответить
плетите лапти, белорусы, без вариантов. цветы вам уже не помогут, только лапти.
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15.07.2021 08:17 Ответить
Эй, сябры! Бегом в цветочные ларьки! Видите что делается?
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15.07.2021 08:28 Ответить
У них раніше були гроші на квіти, а тепер санкції прикрутили економіку.
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15.07.2021 10:17 Ответить
Ну то нехай пісні співають чи вірші читають, аби який перформенс, це ж безкоштовно Кріпакам коктейлі молотова не потрібні
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15.07.2021 10:24 Ответить
Массовые обыски у правозащитников и активистов в Беларуси: более 10 человек задержали - Цензор.НЕТ 97
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15.07.2021 08:33 Ответить
В Україні фсбушні цуцики виконують команди лукашистів.
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15.07.2021 13:10 Ответить
 
 