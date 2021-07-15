Массовые обыски у правозащитников и активистов в Беларуси: более 10 человек задержали

Белорусские силовики 14 июля пришли с обысками в ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитного центра "Весна", в результате были задержаны не менее десяти человек.

В частности, юрист Владимир Лабкович с женой Ниной, член совета "Весны" Валентин Стефанович, председатель "Весны" Алесь Беляцкий, журналист и правозащитник Сергей Сыс, координатор кампании "Правозащитники против смертной казни" Андрей Полуда, правозащитница Евгения Бабаева, правозащитница "Весны" Елена Лаптенок, общественный деятель Сергей Мацкевич, правозащитник Олег Мацкевич, бывшая член "Весны" Марина Статкевич, руководитель ячейки Свободного профсоюза из Полоцка и член Полоцкого правозащитного общества Николай Шарах, поэтесса Лера Сом, редактор портала orsha.eu и правозащитник Игорь Казмерчак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Белорусские силовики проводят обыски у ряда правозащитников, - центр "Весна"