При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены "Укрмедпостач", - Департамент здравоохранения ОГА

При транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer в Харьковскую область зафиксировано нарушение - часть доз отправили обратно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

"В сети появилось видео, на котором отражен факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer. 30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей на склад, фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач". 1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцины "с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки" были перемещены в зону карантина, а потом возвращены в ГП "Укрмедпостач".

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"Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области. Харьковская областная государственная администрация вместе с Департаментом здравоохранения ХОГА пристально следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустит использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки в вакцинации населения Харьковской области", - подчеркивается в сообщении.

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