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Новости Коронавирус и карантин
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При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены "Укрмедпостач", - Департамент здравоохранения ОГА

При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены

При транспортировке вакцины Comirnaty/Pfizer в Харьковскую область зафиксировано нарушение - часть доз отправили обратно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Департамента здравоохранения Харьковской ОГА.

"В сети появилось видео, на котором отражен факт нарушения холодовой цепи транспортировки вакцины Comirnaty/Pfizer. 30 июня 2021 года ГП "Укрмедпостач" поставили в КП ХОР "Областной аптечный склад" 21 тыс. 600 доз вакцины Comirnaty/Pfizer при получении вакцин на складе было зарегистрировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). Получение каждой партии, поступающей на склад, фиксируется на видео, которое затем направляется в ГП "Укрмедпостач". 1 июля 2021 года были направлены соответствующие письма в ГП "Укрмедпостач" и в Министерство здравоохранения Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцины "с выявлением нарушения холодовой цепи транспортировки" были перемещены в зону карантина, а потом возвращены в ГП "Укрмедпостач".

Читайте на "Цензор.НЕТ": С 16 июля в киевском Центре вакцинации от COVID-19 украинцы в возрасте 60+ смогут привиться вакциной Comirnaty/Pfizer, - КГГА

"Вакцины с зафиксированным нарушением транспортировки не были поставлены на учет в Харьковской области. Харьковская областная государственная администрация вместе с Департаментом здравоохранения ХОГА пристально следит за соблюдением всех требований транспортировки и хранения доз вакцин и ни в коем случае не допустит использования просроченных вакцин и вакцин с нарушением холодовой цепи транспортировки в вакцинации населения Харьковской области", - подчеркивается в сообщении.

При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены Укрмедпостач, - Департамент здравоохранения ОГА 01

Читайте также: Вакцина Comirnaty/Pfizer уже доступна в центрах массовой вакцинации, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Харьковщина (5577) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+4
При наркоманській владі всюди бардак і занепад.
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15.07.2021 07:28
+2
9 тысяч вакцин Pfizer - выкинула в пропасть
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15.07.2021 06:26
+1
А кто это оплатит?
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15.07.2021 02:24
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А кто это оплатит?
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15.07.2021 02:24 Ответить
Закусывать не пробовал?
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15.07.2021 05:09 Ответить
А сколько без "зафиксировали нарушение"? У-у-у...
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15.07.2021 05:06 Ответить
В харькове институт низких температур. Почему не транспортировать напрямую. Записать тысяч 50 на один день. На барабашова только тысяч 20 можно привить барыг. А с клиентами то 100
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15.07.2021 05:23 Ответить
твм в Харькове такие низкие температуры (знаю потому то был аспирантом) что вакцина замерзнет от жидкого гелия
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15.07.2021 06:28 Ответить
Так она и транспортируется в замороженном состоянии. От жидкого гелия ей хуже не станет, разве что на цене скажется.
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15.07.2021 10:07 Ответить
Ещё в советские времена было налажено массовое производство сосудов Дьюара для хранения спермы при темрературе жидкого азота 77К. Этими сосудами буквально наводнили всю систему НАНУ. Дешевые и прочные они широко использовались для криогенных целей.
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15.07.2021 06:18 Ответить
9 тысяч вакцин Pfizer - выкинула в пропасть
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15.07.2021 06:26 Ответить
этим повезло. а вот с другими - вопрос.
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15.07.2021 07:06 Ответить
Вместо Пффайзеров привезли Канабис)))
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15.07.2021 07:25 Ответить
При наркоманській владі всюди бардак і занепад.
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15.07.2021 07:28 Ответить
зеДно шагает по стране.
зебилы должны страдать.
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15.07.2021 09:31 Ответить
Страдают то все.
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15.07.2021 11:00 Ответить
Рукожопи.
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15.07.2021 09:39 Ответить
 
 