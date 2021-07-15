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Новости Коронавирус и карантин
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Из-за пандемии 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других заболеваний, - ВОЗ

Из-за пандемии 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других заболеваний, - ВОЗ

Из-за пандемии коронавируса почти 23 млн детей во всем мире пропустили в прошлом году плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других предотвратимых заболеваний.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщили в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"Пандемия COVID-19 привела к серьезному снижению уровня вакцинации детей, что отбросило нас более чем на десятилетие назад", - заявила на брифинге руководитель департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О'Брайен.

По словам руководителя отдела иммунизации ЮНИСЕФ Ефрема Леманго, наблюдается "тревожное увеличение" числа детей с "нулевой дозой" - тех, кто не прошел ни одну вакцинацию. Их число выросло в прошлом году до 17,1 млн с 13,6 млн в 2019 году. По его словам, многие из них живут в охваченных войной странах или в трущобах.

По данным ВОЗ, корь может приводить к летальному исходу при заболеваниях детей в возрасте до пяти лет, а полиомиелит - искалечить детей на всю оставшуюся жизнь. Это в первую очередь относится к африканским и азиатским странам со слабыми системами здравоохранения.

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В Индии, Нигерии и еще восьми странах мира не привитыми совсем или не полностью вакцинированными от дифтерии, столбняка и коклюша остались в прошлом году 22,7 млн детей. Вспышки кори были зарегистрированы в "горячих точках": Афганистане, Мали, Сомали и Йемене, отметили ВОЗ и ЮНИСЕФ.

вакцина (3815) ВОЗ (777) дети (6553) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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І хто (по)несе за це відповідальність ?

А скільки людей померло, не отримавши медичної допомоги, оскільки їм було у ній відмовлено через все те, що ви влаштували ?
Скільки втратили здоров*я ? Скільки операцій не було зроблених, обстежень та діагностики ?
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15.07.2021 07:57 Ответить
Про ці ..побічні.. ефекти карантину і писалось рік тому,а їм наклеїли ярлик -..антиковідники..та інш..Зараз почала вилазити справжня ціна за цю ..веселу вечірку..
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15.07.2021 08:34 Ответить
все силы на борьбу с ковидом а остальные болезни подождут!
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15.07.2021 08:04 Ответить
И причем здесь коронавирус?
Кто то не выполнил свои обязанности и списал свою тупость на корону.
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15.07.2021 09:27 Ответить
 
 