Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины"
За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.
Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Возле поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-мм калибра.
Неподалеку от Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.
Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го и 82-го калибров.
Возле Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра.
В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.
Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.
В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, у другого - средней тяжести", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.
Кроме того, на Луганщине, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.
О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 15 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в Минобороны.
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Вариантов кот наплакал:
Путин должен быть повешен
Или же посажен на кол.
Кто там вякнет: "Не замешан!",
Кто поверит этим трелям?
Путин должен быть повешен,
В крайнем случае - расстрелян.
Плач по жертвам безутешен,
Не решить проблему мирно,
Путин должен быть повешен,
Слать в Гаагу - слишком жирно.
Тем, кто был настолько грешен,
Ад да будет уготован!
Путин должен быть повешен
Или даже четвертован.
Но покуда мрак кромешен
И глумлив оскал на харе...
Путин должен быть повешен!
Никакой пощады твари!
Воин, убей русского- очисть землю Украины!
пресс-служба Минобороны.
За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала почти 500 нарушений "тишины" на Донбассе...
Отака арифметика від МО....
Це так, Вава, планує закінчити війну? Дати можливість оркам відстріляти українських воїнів?