РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10458 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 179 8

Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины"

Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 13 нарушений

За прошедшие сутки, 14 июля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на сводку пресс-центра ОС.

Недалеко от населенного пункта Луганское противник дважды обстреливал украинские позиции из минометов 120-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле поселка Пески враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Новогригорьевки российские оккупанты применяли артиллерию калибра 122 мм и минометы 120-мм калибра.

Неподалеку от Светлодарска вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из минометов 82-го калибра.

Вблизи Водяного, что возле Донецка, противник обстреливал позиции ВСУ из минометов 120-го и 82-го калибров.

Возле Красногоровки вражеские войска применяли минометы 120-го калибра.

В районе населенного пункта Новоалександровка оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воин 57-й ОМПБр Андрей Беляев погиб на Донбассе в результате артиллерийского обстрела позиций ВСУ российскими войсками. ФОТО

Неподалеку Старогнатовки враг дважды обстрелял украинские позиции из минометов 120-мм калибра, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Возле Золотого-4 противник открывал огонь из минометов 120-го калибра.

В районе Новотошковского российские оккупанты обстреливали позиции ВСУ из станковых противотанковых, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения. Воины находятся в лечебном учреждении. Состояние одного раненого - удовлетворительное, у другого - средней тяжести", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на обстрелы российско-оккупационных войск Украинской защитники открывали огонь.

Кроме того, на Луганщине, был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

Также сообщается, что по состоянию на 7:00 утра, 15 июля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в Минобороны.

обстрел (27652) ранение (3394) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Одужання хлопцям……
показать весь комментарий
15.07.2021 07:27 Ответить
Кожного дня то вбиті, то поранені, а наркоша висаджує дерева.
показать весь комментарий
15.07.2021 07:34 Ответить
Коноплю він висаджує.
показать весь комментарий
15.07.2021 08:12 Ответить
Адольф Путлер отменил Украину в своем письме Украине.....Моль Мавзолейная больна не только на голову после паБЕДы над чеченским народом,крыша едет уже медленно...,процесс и метастазы убыстряются....,медицина бессильна....
показать весь комментарий
15.07.2021 07:37 Ответить
Чтобы выход был успешен,

Вариантов кот наплакал:

Путин должен быть повешен

Или же посажен на кол.

Кто там вякнет: "Не замешан!",

Кто поверит этим трелям?

Путин должен быть повешен,

В крайнем случае - расстрелян.

Плач по жертвам безутешен,

Не решить проблему мирно,

Путин должен быть повешен,

Слать в Гаагу - слишком жирно.

Тем, кто был настолько грешен,

Ад да будет уготован!

Путин должен быть повешен

Или даже четвертован.

Но покуда мрак кромешен

И глумлив оскал на харе...

Путин должен быть повешен!

Никакой пощады твари!
показать весь комментарий
15.07.2021 07:43 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Воин, убей русского- очисть землю Украины!
Двоє українських воїнів зазнали поранень унаслідок ворожого вогню на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші" - Цензор.НЕТ 9581
показать весь комментарий
15.07.2021 08:08 Ответить
"За прошедшие сутки вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня."
пресс-служба Минобороны.
За сутки спецмиссия ОБСЕ зафиксировала почти 500 нарушений "тишины" на Донбассе...

Отака арифметика від МО....
показать весь комментарий
15.07.2021 10:00 Ответить
Швидкого одужання нашим хлопчикам.
Це так, Вава, планує закінчити війну? Дати можливість оркам відстріляти українських воїнів?
показать весь комментарий
15.07.2021 10:48 Ответить
 
 