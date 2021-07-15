"Слуга народа" Верещук готова возглавить Минобороны, если ей предложат. ВИДЕО
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Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявила в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24".
"Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано", - сказала нардеп.
Тем не менее, на вопрос о том, если ей поступит предложение возглавить Минобороны, Верещук ответила утвердительно.
Действующий министр оброны Андрей Таран назначен на должность 4 марта 2020 года.
1 июля Миноборны сообщило, что на параде в честь Дня независимости женщины-военные будут маршировать в туфлях с каблуками. Это решение подверглось критике в СМИ и соцсетях и вызвало скандал вокруг женской формы в ВСУ. В связи с этим Таран 3 июля поручил своему заместителю рассмотреть возможность закупки экспериментальной обуви для юбилейного парада ко Дню независимости.
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