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Новости Политика Украины
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Минобороны (7553) Верещук (386)

"Слуга народа" Верещук готова возглавить Минобороны, если ей предложат. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что готова возглавить Министерство обороны, если ей поступит такое предложение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом нардеп заявила в эфире программы "Ток-шоу №1" на канале "Украина 24". 

"Такое решение исключительно зависит от верховного главнокомандующего, это его вертикаль, его конституционные полномочия, и если такое решение будет принято, то оно будет принято именно им. Говорить о том, что сейчас идут какие-то разговоры, рано", - сказала нардеп.

Тем не менее, на вопрос о том, если ей поступит предложение возглавить Минобороны, Верещук ответила утвердительно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Именно Зеленский попросил Авакова уйти в отставку: у президента были вопросы по делу Шеремета, - "слуга народа" Верещук

Действующий министр оброны Андрей Таран назначен на должность 4 марта 2020 года.

1 июля Миноборны сообщило, что на параде в честь Дня независимости женщины-военные будут маршировать в туфлях с каблуками. Это решение подверглось критике в СМИ и соцсетях и вызвало скандал вокруг женской формы в ВСУ. В связи с этим Таран 3 июля поручил своему заместителю рассмотреть возможность закупки экспериментальной обуви для юбилейного парада ко Дню независимости.
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Топ комментарии
+71
Буде літати на парасольці як дрон і дивитись що там на фронті.
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15.07.2021 07:37
+68
ЗЕлошари віддали владу наркоманам ось і результат налітсо.
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15.07.2021 07:38
+64
Леди "хотькуда"
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15.07.2021 07:39
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ШО ТЮ ТЮ ВООБЩЕ !!!???
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16.07.2021 02:56 Ответить
Мабуть, ирония, сарказм, або просто, дружеская шутка. исходя из контекста.
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16.07.2021 03:22 Ответить
Она всегда на всё готова.
Из неё бы вышла отличная профессиональная проститутка.
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16.07.2021 08:32 Ответить
ні-ні...там бутусов вже кілька років пнеться в зе-команду...тільки після нього...
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16.07.2021 10:25 Ответить
окстись.....не дай Бог....ещё базарная баба не возглавляла в Украине Минобороны....если, то только в одном случае : если она своим словесным поносом будет уничтожать врагов Украины, а не добивать украинцев в помощь путлеру.....второе -скорее всего...
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16.07.2021 11:24 Ответить
Яка різниця яку сферу розвалювати?
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18.07.2021 10:47 Ответить
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