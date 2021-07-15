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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 623 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксированы 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 12).

Также за минувшие сутки:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 госпитализированы - 387 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 летальных случаев - 20;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 выздоровели - 589 человек;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других заболеваний, - ВОЗ

За сутки протестированы:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 методом ПЦР - 19 536 человек,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 методом ИФА - 8 892 человека,

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 экспресс-тестами - 13 800 человек.

За все время пандемии в Украине:

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 заболели - 2 242 868 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 выздоровели - 2 179 665 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 летальных случаев - 52 685;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 02 проведено ПЦР-тестов - 11 101 770.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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О, пішов рост. Більше нехай до кацапів їздять, родствЄнніков навЄстіть... Там он кожен день за 25 тисяч і це в розгар літа.
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15.07.2021 08:21 Ответить
О ЧЕ по футболу не забывайте. Наши тоже ездили поболеть за Украину. ВОЗ об этом предупреждал.
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15.07.2021 09:48 Ответить
Умерли от старых болячек и по возрасту.
А кто подхватил, тот выздоровел - грипп как грипп.
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15.07.2021 08:34 Ответить
Дуже дивно, що в Харкові населення, метро й інший транспорт не набагато менші ніж у Києві. Але в Києві, тих що захворіли, в 8,4 раза більше ніж у всій Харківській області. Хотілося б дізнатись де воно в Києві береться.
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15.07.2021 14:36 Ответить
То все через харків"ян. Вони до Києва їздять у 50 разів частіше, ніж кияни до Харкова.
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15.07.2021 15:10 Ответить
 
 