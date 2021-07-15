В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели
В Украине зафиксированы 623 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксированы 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 12).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 387 человек;
летальных случаев - 20;
выздоровели - 589 человек;
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 19 536 человек,
методом ИФА - 8 892 человека,
экспресс-тестами - 13 800 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 242 868 человек;
выздоровели - 2 179 665 человек;
летальных случаев - 52 685;
проведено ПЦР-тестов - 11 101 770.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях", - рассказали в Минздраве.
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