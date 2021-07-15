В Украине за сутки от COVID-19 умерли 20 человек, зафиксированы 623 новых случая заражения, 589 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 623 новых случая заражения COVID-19 по состоянию на утро 15 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 14 июля 2021 в Украине зафиксированы 623 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 37, медработников - 12).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 387 человек;

летальных случаев - 20;

выздоровели - 589 человек;

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За сутки протестированы:

методом ПЦР - 19 536 человек,

методом ИФА - 8 892 человека,

экспресс-тестами - 13 800 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 242 868 человек;

выздоровели - 2 179 665 человек;

летальных случаев - 52 685;

проведено ПЦР-тестов - 11 101 770.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (177), Одесской (57), Житомирской (33), Донецкой (32) и Киевской (31) областях", - рассказали в Минздраве.







