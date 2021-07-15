"Нападение на одного - это нападение на всех": Блинкен напомнил, что НАТО может применить статью 5 при кибератаках
На Глобальном саммите по новым технологиям госсекретарь,США Энтони Блинкен заявил, что НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.
"В прошлом месяце на саммите НАТО Альянс подтвердил, что кибератака может вызвать действие статьи 5: "нападение на одного – это нападение на всех". И это – также важный шаг для сдерживания кибератак и защиты нашей нацбезопасности в кибер-век", – заявил он.
Блинкен подчеркнул, что США работают над тем, чтобы привлекать союзников и партнеров для коллективного реагирования на злонамеренные действия других стран в киберпространстве.
Как пример он привел кибератаку через программное обеспечение SolarWinds. По его словам, тогда США связали атаку с Россией, а 22 страны, Евросоюз и НАТО быстро поддержали этот вывод. "И это важно, потому что, когда мы говорим в один голос, мы можем более эффективно предотвращать плохие поступки в будущем", – сказал он.
Блинкен отметил, что кибератаки – это угроза нацбезопасности в целом, а не только вопрос для правоохранительных органов.
"Программы-вымогатели и другие киберпреступления затрагивают всех нас – наш бизнес, местные органы власти, критическую инфраструктуру от электросетей до больниц. Как вы знаете, каждый четвертый американец стал жертвой киберпреступлений, стоимость которых ежегодно превышает $4 млрд. Это прямая угроза безопасности и благополучию наших людей, поэтому она стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня", – объяснил он.
3 июля разведки США и Великобритании заявили, что ГРУ России стоит за сотнями кибератак во всем мире.
5 июля президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина принять меры против базирующихся в России хакеров.
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На Глобальном саммите по новым технологиям госсекретарь,США Энтони Блинкен заявил, что НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса.
На вас вже скільки нападали і нападають, чому нічого не робите ? Лише твій бос передає списочок з 16 секторів, які нізя чіпать.
будут рассматриваться не как уголовные преступления, а как международный терроризм
и заниматься ими теперь будет министерство обороны. Путинская свора заткнулась
на несколько дней и не знала что сказать. А потом сайты, кошельки и прочая хрень REvil просто исчезли.
Требует сделать базы хакеров в разных странах?
А если серьезно. В системах оставляют "дыры" для спецслужб, а туда лезет кто-попало?
_Расскажи это поляками и чехам.