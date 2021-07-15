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Новости
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"Нападение на одного - это нападение на всех": Блинкен напомнил, что НАТО может применить статью 5 при кибератаках

На Глобальном саммите по новым технологиям госсекретарь,США Энтони Блинкен заявил, что НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

"В прошлом месяце на саммите НАТО Альянс подтвердил, что кибератака может вызвать действие статьи 5: "нападение на одного – это нападение на всех". И это – также важный шаг для сдерживания кибератак и защиты нашей нацбезопасности в кибер-век", – заявил он.

Блинкен подчеркнул, что США работают над тем, чтобы привлекать союзников и партнеров для коллективного реагирования на злонамеренные действия других стран в киберпространстве.

Как пример он привел кибератаку через программное обеспечение SolarWinds. По его словам, тогда США связали атаку с Россией, а 22 страны, Евросоюз и НАТО быстро поддержали этот вывод. "И это важно, потому что, когда мы говорим в один голос, мы можем более эффективно предотвращать плохие поступки в будущем", – сказал он.

Блинкен отметил, что кибератаки – это угроза нацбезопасности в целом, а не только вопрос для правоохранительных органов.

"Программы-вымогатели и другие киберпреступления затрагивают всех нас – наш бизнес, местные органы власти, критическую инфраструктуру от электросетей до больниц. Как вы знаете, каждый четвертый американец стал жертвой киберпреступлений, стоимость которых ежегодно превышает $4 млрд. Это прямая угроза безопасности и благополучию наших людей, поэтому она стоит на первом месте в нашей дипломатической повестке дня", – объяснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кибератаки хуже атомного оружия", - Данилов

3 июля разведки США и Великобритании заявили, что ГРУ России стоит за сотнями кибератак во всем мире.

5 июля президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина принять меры против базирующихся в России хакеров.

НАТО (10045) США (27043) кибербезопасность (675) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+5
заженіть срану недоімперію за срану залізну завісу
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15.07.2021 08:43
+5
Ти це кому нагадуєш, папужка ? Сам собі, щоб не забути ?

На Глобальном саммите по новым технологиям госсекретарь,США Энтони Блинкен заявил, что НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса.

На вас вже скільки нападали і нападають, чому нічого не робите ? Лише твій бос передає списочок з 16 секторів, які нізя чіпать.
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15.07.2021 08:44
+5
АмериканцьІ придумали компютер и все програмное обеспечение. Не понятно почему они не могут защититься от ордьІнских хакеров или погасить весь Интернет на территории мордора?
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15.07.2021 08:45
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заженіть срану недоімперію за срану залізну завісу
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15.07.2021 08:43 Ответить
Ти це кому нагадуєш, папужка ? Сам собі, щоб не забути ?

На Глобальном саммите по новым технологиям госсекретарь,США Энтони Блинкен заявил, что НАТО может применить статью о коллективной обороне Вашингтонского договора в случае кибератаки на кого-то из членов Альянса.

На вас вже скільки нападали і нападають, чому нічого не робите ? Лише твій бос передає списочок з 16 секторів, які нізя чіпать.
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15.07.2021 08:44 Ответить
АмериканцьІ придумали компютер и все програмное обеспечение. Не понятно почему они не могут защититься от ордьІнских хакеров или погасить весь Интернет на территории мордора?
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15.07.2021 08:45 Ответить
Ну або хоча б просто у відповідь щось хакнути...
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15.07.2021 08:57 Ответить
Байден позвонил, чтобы сообщить путину в ультимативной форме, что кибератаки
будут рассматриваться не как уголовные преступления, а как международный терроризм
и заниматься ими теперь будет министерство обороны. Путинская свора заткнулась
на несколько дней и не знала что сказать. А потом сайты, кошельки и прочая хрень REvil просто исчезли.
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15.07.2021 08:57 Ответить
Якщо нападають у віртуальному просторі, то що заважає відповісти так само? Хіба у країнах НАТО гарних хакерів мало??
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15.07.2021 08:56 Ответить
бояться
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15.07.2021 10:37 Ответить
Хіба ще й досі недійшло с гопоту треба пресовать або вона пресує тебе, положили б на пару днів банки та мо і тп
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15.07.2021 09:06 Ответить
Сколько можно обижаться и предупреждать России, это бесполезно. Никто ведь не обижается на мух, что они надоедают и кусаются, их просто бьют. Поэтому перестаньте так много говорить и предупреждать, разберитесь раз и навсегда, хотел сказать с мухами, с Россией.
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15.07.2021 09:09 Ответить
принять меры против базирующихся в России хакеров
 Требует сделать базы хакеров в разных странах?
А если серьезно. В системах оставляют "дыры" для спецслужб, а туда лезет кто-попало?
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15.07.2021 09:25 Ответить
Сто первое " китайское предупреждение".. НУ И ШО.." А Васька( ой Вован из питерской подворотни), слушает да ест "( положил на "глубочайшую обеспокоенность") Ответка, а если нужно то и возмездие должно быть моментальным, неотвратимым и по силе вдвое превышающем нанесенный удар с той стороны. Иначе так и останетесь в роли " терпил" и " фраеров дешевых". Путин и компани понимают только силу, а просто слова для них это сотрясение воздуха и признак слабости противника.
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15.07.2021 09:28 Ответить
5 июля президент США Джо Байден призвал президента РФ Владимира Путина принять меры против базирующихся в России хакеров - ну я понимаю, что заявления лидеров стран должны быть дипломатичными, но я думаю, что в случае с рашкой - это метать бисер перед свиньями..., все эти атаки и самих хакеров благословляют и попы в рясах и люди в погонах, да и сам путин втихую раздает медальки "за доблестное служение родине" самым выдающимся из них...
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15.07.2021 09:32 Ответить
Відключіть цапів від інтернету та й всі діла.
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15.07.2021 09:33 Ответить
виходить так, що кацапи відключать заходу інтернет,до того йде
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15.07.2021 10:40 Ответить
"Нападение на одного - это нападение на всех"
_Расскажи это поляками и чехам.
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15.07.2021 12:49 Ответить
Одна говорильня от этого Блинкина-оладьева.Когда будут реальные действия против русни?
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15.07.2021 13:12 Ответить
 
 