За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 759 человек, всего - 2 476 634, - Минздрав
В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 305 882 человека.
Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.
"Миллион прививок от COVID-19 сделаны за две недели июля! 108 759 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 14 июля 2021. Первую дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы - 47 179 человек.
В течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов вакцинации, 45 центров вакцинации.
По состоянию на 14 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.
С начала прививочной кампании привиты 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу - 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 782 514 прививок", - рассказали в Минздраве.
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