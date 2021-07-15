За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 759 человек, всего - 2 476 634, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 305 882 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Миллион прививок от COVID-19 сделаны за две недели июля! 108 759 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 14 июля 2021. Первую дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы - 47 179 человек.

В течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов вакцинации, 45 центров вакцинации.

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По состоянию на 14 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу - 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 782 514 прививок", - рассказали в Минздраве.





