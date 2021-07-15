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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 759 человек, всего - 2 476 634, - Минздрав

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 759 человек, всего - 2 476 634, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 1 305 882 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"Миллион прививок от COVID-19 сделаны за две недели июля! 108 759 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 14 июля 2021. Первую дозу получили 61 580 человек, полностью иммунизированы - 47 179 человек.

В течение суток работали: 674 мобильные бригады, 1 538 пунктов вакцинации, 45 центров вакцинации.

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По состоянию на 14 июля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 804 621 человек.

С начала прививочной кампании привиты 2 476 634 человека, из них получили 1 дозу - 2 476 632 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 1 305 882 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 3 782 514 прививок", - рассказали в Минздраве.

За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 759 человек, всего - 2 476 634, - Минздрав 01
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 759 человек, всего - 2 476 634, - Минздрав 02
За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 108 759 человек, всего - 2 476 634, - Минздрав 03

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вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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малавата! по 100 тищ пeршою i 100 тищ другою у дeнь ото будe норм. а то нe будe обiщаних Ляшком 5 млн до дня Нeзалeжностi
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15.07.2021 18:58 Ответить
 
 