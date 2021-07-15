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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о возможности введения осенью локдауна: Делаем все, чтобы этого не допустить

Ляшко о возможности введения осенью локдауна: Делаем все, чтобы этого не допустить

Министерство здравоохранения не исключает вероятность введения локдауна осенью. Однако сейчас делают все, чтобы избежать усиления карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, в Украине есть возможность не допустить нового локдауна.

"И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам - родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

Он пояснил, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.

"Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы-это люди старшего и пожилого возраста", - подчеркнул министр.

Ляшко рассказал, если они будут вакцинированы, тогда и-за роста числа новых случаев, власти будут оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Модель адаптивного карантина помогла Украине избежать общегосударственного локдауна, - Шмыгаль

"И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - сказал глава Минздрава.

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+1
При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены "Укрмедпостач", - Департамент здравоохранения ОГА. 😁😁😁 Ой вэй, дэлаете , как Ви прекрасно увсе дэлаете😁😁😁
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15.07.2021 09:19
+1
простое наблюдение. сегодня утром ехал в автобусе на работу.
в масках было половина пассажиров, в том числе я. Стал присматриваться, кто в намордниках, кто без. По возрасту.
студенты (молодежь) - без масок.
32-40 в подавляющем большинстве в масках.
40-55 в подавляющем большинстве без масок
65+ в масках.
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15.07.2021 09:54
+1
Это у вас. А в Украине не забил.
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15.07.2021 11:02
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Правила форума Совет форумчан
Щоб до 24 серпня вакцинував 70% населення, інакше Бубачка тебе зніме.
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15.07.2021 08:59 Ответить
При доставке вакцины Pfizer на Харьковщину зафиксировали нарушение - 9360 доз возвращены "Укрмедпостач", - Департамент здравоохранения ОГА. 😁😁😁 Ой вэй, дэлаете , как Ви прекрасно увсе дэлаете😁😁😁
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15.07.2021 09:19 Ответить
Європейська комісія підписала контракти з Pfizer на поставку вакцини проти коронавірусу в 2022 і 2023 роках за ціною 19,50 . євро за дозу.
Итого 9360х19.50= 182520 ойро без учёта откатов медпостач.
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15.07.2021 09:33 Ответить
Так это что получается, восемь раз всех подряд по кругу провакцинировали... Теперь несмотря ни на что начнется девятый круг вакцинации мозгов населения ртом главы Минздрава из телевизора?
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15.07.2021 09:32 Ответить
А тут подробней! Где всех подряд восемь раз по кругу провакцинировали?
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15.07.2021 11:01 Ответить
что вы делаете?
я вчера зашёл в больницу,так медперсонал уже забил на маски,не говоря уже о посетителях.
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15.07.2021 09:40 Ответить
Это у вас. А в Украине не забил.
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15.07.2021 11:02 Ответить
я в Борисполе живу. это Украина,если ты не в курсе!
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15.07.2021 12:07 Ответить
Та пиши уже у потерпевшего вiслюка на госдачах
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15.07.2021 12:22 Ответить
отвали,дефективный.
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15.07.2021 14:39 Ответить
Хе-хе. Все думают, то Якутия горит, а то у тебя пылает
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15.07.2021 16:20 Ответить
простое наблюдение. сегодня утром ехал в автобусе на работу.
в масках было половина пассажиров, в том числе я. Стал присматриваться, кто в намордниках, кто без. По возрасту.
студенты (молодежь) - без масок.
32-40 в подавляющем большинстве в масках.
40-55 в подавляющем большинстве без масок
65+ в масках.
показать весь комментарий
15.07.2021 09:54 Ответить
Согласен. Если откроют аудиторное обучение в ВУЗах - вспышка почти гарантирована, причем не только из-за скопления в аудиториях, но и из-за транспорта.
И конечно, надо проверять (и нещадно штрафовать!) тех ковидоскептиков, которые лазят без масок. Отношение к таким должно быть такое же, как к сифилитикам, знающим о своей болезни и продолжающим заражать других.
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15.07.2021 11:20 Ответить
А БубОчка взял этот процесс "під особистий контроль"?
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15.07.2021 11:32 Ответить
 
 