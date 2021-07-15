Ляшко о возможности введения осенью локдауна: Делаем все, чтобы этого не допустить
Министерство здравоохранения не исключает вероятность введения локдауна осенью. Однако сейчас делают все, чтобы избежать усиления карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, в Украине есть возможность не допустить нового локдауна.
"И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам - родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.
Он пояснил, если в Украине люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для системы здравоохранения будет некритичным.
"Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить наиболее уязвимые группы населения. Наиболее уязвимые группы-это люди старшего и пожилого возраста", - подчеркнул министр.
Ляшко рассказал, если они будут вакцинированы, тогда и-за роста числа новых случаев, власти будут оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику.
"И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала", - сказал глава Минздрава.
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Итого 9360х19.50= 182520 ойро без учёта откатов медпостач.
я вчера зашёл в больницу,так медперсонал уже забил на маски,не говоря уже о посетителях.
в масках было половина пассажиров, в том числе я. Стал присматриваться, кто в намордниках, кто без. По возрасту.
студенты (молодежь) - без масок.
32-40 в подавляющем большинстве в масках.
40-55 в подавляющем большинстве без масок
65+ в масках.
И конечно, надо проверять (и нещадно штрафовать!) тех ковидоскептиков, которые лазят без масок. Отношение к таким должно быть такое же, как к сифилитикам, знающим о своей болезни и продолжающим заражать других.