Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 15 июля в мире зарегистрировали 554 510 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 715 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 189 183 198 случай инфицирования, из них 554 510 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 074 687 человек, из них 8 715 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 172,8 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.
Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 72-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 36-ю и 4-ю позицию соответственно.
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За семь дней по 13 июля включительно число новых случаев заболевания COVID-19 в Нидерландах почти достигло 52 тыс. Неделей ранее было выявлено всего 8,5 тыс. заболевших, то есть рост случаев заболевания превысил 500%, сообщает AP. Резкому росту заражений предшествовало снятие почти всех ограничений, действовавших до 26 июня, в том числе возобновление работы ночных развлекательных заведений.
По данным Министерства здравоохранения Нидерландов, из тех случаев заражения, которые удалось проследить, 37% произошли в развлекательных заведениях.
Основную массу заболевших за последнюю неделю составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Заболеваемость в возрастной группе 18-24 года выросла на 242%, в возрастной группе 25-29 лет - на 191%.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже принес извинения за преждевременное снятие ограничений, назвав это решение властей «ошибкой в оценке ситуации». Власти страны уже поспешили вновь ограничить работу баров, которые теперь закрываются в полночь, а ночные клубы и дискотеки не будут работать по меньшей мере до 13 августа.
На данный момент в стране полностью привиты 46% взрослого населения и 77% взрослых получили хотя бы первую дозу вакцины. На этой неделе планируется сделать прививки еще 1,3 млн жителей страны. Всего с начала пандемии в Нидерландах заболели более 1,8 млн человек, более 30 тыс. умерли.
Где там Скабеева??
І населення в них більше втричі, а хворих і померлих більше в десятки разів, ніж у нас...