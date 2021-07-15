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Новости Коронавирус и карантин
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Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 15 июля в мире зарегистрировали 554 510 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 715 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 189 183 198 случай инфицирования, из них 554 510 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 074 687 человек, из них 8 715 за минувшие сутки.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 01

Побороли болезнь и вылечились 172,8 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Россия и Франция.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 02

Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 72-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 14, по летальным случаям - 36-ю и 4-ю позицию соответственно.

Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе 03

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Це вже перемога чемпіонів чи ще ні?
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15.07.2021 09:14
+2
https://www.kommersant.ru/doc/4900236 Рост заболеваемости COVID-19 в Нидерландах составил 500% за неделю

За семь дней по 13 июля включительно число новых случаев заболевания COVID-19 в Нидерландах почти достигло 52 тыс. Неделей ранее было выявлено всего 8,5 тыс. заболевших, то есть рост случаев заболевания превысил 500%, сообщает AP. Резкому росту заражений предшествовало снятие почти всех ограничений, действовавших до 26 июня, в том числе возобновление работы ночных развлекательных заведений.
Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 8312
По данным Министерства здравоохранения Нидерландов, из тех случаев заражения, которые удалось проследить, 37% произошли в развлекательных заведениях.
Основную массу заболевших за последнюю неделю составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Заболеваемость в возрастной группе 18-24 года выросла на 242%, в возрастной группе 25-29 лет - на 191%.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже принес извинения за преждевременное снятие ограничений, назвав это решение властей «ошибкой в оценке ситуации». Власти страны уже поспешили вновь ограничить работу баров, которые теперь закрываются в полночь, а ночные клубы и дискотеки не будут работать по меньшей мере до 13 августа.

На данный момент в стране полностью привиты 46% взрослого населения и 77% взрослых получили хотя бы первую дозу вакцины. На этой неделе планируется сделать прививки еще 1,3 млн жителей страны. Всего с начала пандемии в Нидерландах заболели более 1,8 млн человек, более 30 тыс. умерли.
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15.07.2021 09:14
+2
Але до кацапів ще далеко... От вони реально майстри!
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15.07.2021 09:27
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Правила форума Совет форумчан
Це вже перемога чемпіонів чи ще ні?
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15.07.2021 09:14 Ответить
Так.Це була майже перемога,та зненацька чемпіонів піймали на вживанні наркотиків допінгу і це вже зрада.
Україна повернулася до п'ятірки лідерів з добової смертності від COVID-19 в Європі - Цензор.НЕТ 7641
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15.07.2021 09:27 Ответить
https://www.kommersant.ru/doc/4900236 Рост заболеваемости COVID-19 в Нидерландах составил 500% за неделю

За семь дней по 13 июля включительно число новых случаев заболевания COVID-19 в Нидерландах почти достигло 52 тыс. Неделей ранее было выявлено всего 8,5 тыс. заболевших, то есть рост случаев заболевания превысил 500%, сообщает AP. Резкому росту заражений предшествовало снятие почти всех ограничений, действовавших до 26 июня, в том числе возобновление работы ночных развлекательных заведений.
Украина вернулась в пятерку лидеров по суточной смертности от COVID-19 в Европе - Цензор.НЕТ 8312
По данным Министерства здравоохранения Нидерландов, из тех случаев заражения, которые удалось проследить, 37% произошли в развлекательных заведениях.
Основную массу заболевших за последнюю неделю составляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет.
Заболеваемость в возрастной группе 18-24 года выросла на 242%, в возрастной группе 25-29 лет - на 191%.
В понедельник премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уже принес извинения за преждевременное снятие ограничений, назвав это решение властей «ошибкой в оценке ситуации». Власти страны уже поспешили вновь ограничить работу баров, которые теперь закрываются в полночь, а ночные клубы и дискотеки не будут работать по меньшей мере до 13 августа.

На данный момент в стране полностью привиты 46% взрослого населения и 77% взрослых получили хотя бы первую дозу вакцины. На этой неделе планируется сделать прививки еще 1,3 млн жителей страны. Всего с начала пандемии в Нидерландах заболели более 1,8 млн человек, более 30 тыс. умерли.
показать весь комментарий
15.07.2021 09:14 Ответить
Народ отдыхает с остервенением...
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15.07.2021 09:34 Ответить
Як не як "майстри спорту по короновірусу"
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15.07.2021 09:15 Ответить
Але до кацапів ще далеко... От вони реально майстри!
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15.07.2021 09:27 Ответить
Первое место по умершим --- они еще и гордиться этим начнут!
Где там Скабеева??
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15.07.2021 09:38 Ответить
ну, у кацапов и население намного больше. так что это еще не аргумент. интересно другое, где хваленый кацапский спутник?
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15.07.2021 09:42 Ответить
Да, це питання...
І населення в них більше втричі, а хворих і померлих більше в десятки разів, ніж у нас...
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15.07.2021 10:07 Ответить
Вот нах уя это подавать в новостях??? Только Европа включила Украину в "зеленую зону", что дает право въезда даже без прививки, тут же дебилы хором закричали - нет, мы прокаженные, не пускайте нас в цивилизованное общество.
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15.07.2021 09:56 Ответить
 
 