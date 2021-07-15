СБУ подаст апелляцию на смену меры пресечения Семенченко: будет просить о содержании под стражей
Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который 14 июля изменил меру пресечения для Семена Семенченко.
В пресс-службе СБУ отметили, что на прошлой неделе СБУ объявила о новом подозрении и изменила прежнее подозрение Семенченко. В частности, новое подозрение объявлено за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 УК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
То есть, Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
Новое подозрение объявлено в связи с получением заключений экспертиз оружия и боеприпасов, а также после изучения свидетельских показаний.
Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.
По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.
Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.
Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.
14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.
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"зафиксировали" Семенченка - всё, молодцы.. дальше, вперёд - на Банковую, там засланцев кремля - аж кишит.. ну, или хотя бы чОтко документируйте преступления режима безродного недодиктатора Зели Пудинга
І фсбу про це саме триндить.
І прокурворша венедіктова те само бреше.
Неспроможні подивитися у КПК чия підслідність ст. 263 КК і ст. 260 КК.
А заодно пояснити: яким чином мусорська малява про зброю може вважатися Законом про зброю?