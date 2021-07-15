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Новости
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СБУ подаст апелляцию на смену меры пресечения Семенченко: будет просить о содержании под стражей

СБУ подаст апелляцию на смену меры пресечения Семенченко: будет просить о содержании под стражей

Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который 14 июля изменил меру пресечения для Семена Семенченко.

В пресс-службе СБУ отметили, что на прошлой неделе СБУ объявила о новом подозрении и изменила прежнее подозрение Семенченко. В частности, новое подозрение объявлено ​​за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 УК, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

То есть, Семенченко подозревается в организации незаконного приобретения, хранения и передачи огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд сменил Семенченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест. ДОКУМЕНТ

Новое подозрение объявлено в связи с получением заключений экспертиз оружия и боеприпасов, а также после изучения свидетельских показаний.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Автор: 

оружие (10242) СБУ (19983) Семенченко Семен (380) домашний арест (188) мера пресечения (464)


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Топ комментарии
+7
Кого скоріше відпустять Медведчука чи Семенченко?
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15.07.2021 09:19
+6
Шо ото Баканову нейметься.Ця стаття мусорська.Чи у нас СБУ вже і ********** займатись починає на замовлення єрмака?
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15.07.2021 09:18
+5
а може баканова на нари
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15.07.2021 09:31
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Шо ото Баканову нейметься.Ця стаття мусорська.Чи у нас СБУ вже і ********** займатись починає на замовлення єрмака?
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15.07.2021 09:18 Ответить
А Тупицького о прикрити слабо ?
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15.07.2021 09:56 Ответить
Кого скоріше відпустять Медведчука чи Семенченко?
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15.07.2021 09:19 Ответить
а може баканова на нари
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15.07.2021 09:31 Ответить
баклановской СБУ больше заняться нечем?.. у вас, блд, кроты хйла на Банковой орудуют, как у себя дома..
"зафиксировали" Семенченка - всё, молодцы.. дальше, вперёд - на Банковую, там засланцев кремля - аж кишит.. ну, или хотя бы чОтко документируйте преступления режима безродного недодиктатора Зели Пудинга
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15.07.2021 09:46 Ответить
Мутний тип семенченко, на кого він працює, коли і в 18 р створював незаконне збройне формування? А тепер проти Білорусі готував незаконне збройне формування, може, він послідовник "зоряної" колаборантки у вишиванці наді? Справді, небезпечний тип і непередбачений.
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15.07.2021 09:57 Ответить
І лукашистська гебня так вважає.
І фсбу про це саме триндить.
І прокурворша венедіктова те само бреше.
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15.07.2021 13:07 Ответить
Виконуючи команди лукашистської гебні, цуцики із фсбу отупіли нижче мусорні.
Неспроможні подивитися у КПК чия підслідність ст. 263 КК і ст. 260 КК.
А заодно пояснити: яким чином мусорська малява про зброю може вважатися Законом про зброю?
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15.07.2021 13:06 Ответить
Семенченко можливо не тягне на лаври героя Украіни Бойко але право мати зброю у воюючій краіні він заслужив у бою. Не гірше від Амброськіна, Ківи чи Боцмана. Кожен украінець має мати таке право - захистити себе чи краіну зі зброею в руках.
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15.07.2021 14:01 Ответить
 
 