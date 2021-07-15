Тупицкий не вернется к работе в течение ближайшего года, - представитель Зеленского в КСУ Вениславский. ВИДЕО
Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что возглавлявший КСУ Александр Тупицкий не сможет вернуться к работе в течение ближайшего года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".
Вениславский отметил, что решение о признании Верховным Судом незаконным и противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда не вступило в законную силу и Тупицкий не может зайти в здание КСУ и вернуться к работе. Решение может вступить в силу только после рассмотрения апелляционной жалобы в Большой палате Верховного Суда – в Офисе президента уже заявили, что она будет подана.
"Я думаю, что Тупицкий не вернется на работу в течение ближайшего года. Говорить о законности на данный момент нет никаких оснований. Господин Тупицкий не может зайти ни в Конституционный Суд Украины, ни выполнять полномочия судьи КС, поскольку еще нет решения, которое вступило в законную силу", - заявил Вениславский.
Представитель президента в КСУ выразил уверенность, что Большая палата "более основательно подойдет к угрозам национальной безопасности Украины", которые стали причиной для указа президента Владимира Зеленского, и не оставит в силе это решение.
"Очевидно, тем политическим силам, которые заинтересованы в недопущении реформы судебной власти, очень выгодно было возвращение господина Тупицкого как абсолютно прогнозируемого, режиссируемого судьи... Но я убежден, что ни президент, ни наша политсила не допустят того, чтобы господин Тупицкий имел возможность в дальнейшем творить те позорные решения, которые он принимал", – заявил Вениславский.
Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.
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дибільна країна, дибільні закони а нарід нібито і непоганий... , якось не вяжеться то все, треба з чогось починати бо цей бардак ніколи не завершиться, лише будуть в кріслі президента мінятись кловуни і виродки в парламенті.
Зелені спеціально качають ситуацію з КС, так якщо Великої палати ВС прийме рішення на користь Зеленського, то вийде, що підписи двох суддей під рішеннями КС, наприклад, про незаконність референдуму у Криму та ін. можна піддавати обструкції, вони будуть нікчемними.
Гарні козирі - в руки оккупантів
Отмена ответственности судей за заведомо неправомерные решения просто уничтожила на корню судебную систему как систему восстановления справедливости и устроила полнейший правовой беспредел в судах. Это разрушает устои государства.
Да и отмена ответственности за незаконное обогащение и вранье в декларациях - тоже преступления перед государством.
Таковых среди кандидатов не было. Разве что на Голос были надежды.
".О судьях это отдельная тема.Чтобы государство не разрушалось надо чтобы законы соблюдались неукоснительно всеми.А вот качество этих законов определяется каких людей народ выбрал во власть"
Каких бы людей народ не выбрал во власть - любой качественный закон может быть отменен гнилым конституционным судом, в котором собрались абсолютно аморальные подонки.
Мене цікавить, чи буде заведено справу проти Зеленського за видання завідома незаконних указів чи узурпацію влади
І очевидно, що між Законами України і "велічайшим", вони обируть можливість дерибанити бюджет держави.
Решение Верховного суда, отменившее указ президента Зеленского об увольнении председателя Конституционного суда судьи Александра Тупицкого, для Офиса президента стало ударом под дых. Сообщение на сайте Офиса президента заслуживает цитирования: «Это решение Верховного суда с особым цинизмом принято в день принятия Верховной радой Украины законопроекта №5068 об очищении Высшего совета правосудия…» У Зеленского уже вопят, что решение ВСУ, это попытка уничтожения судебной реформы.
Спешим подсказать гению политтехнологий Мише Подоляку. Верховный суд был реформирован при Порошенко. Если выставить Порошенко заказчиком решения ВСУ, да еще Медведчука дописать… И Путина за компанию… Медиа-киллер Бигус придумает - как. Недаром хлеб ест.
Все это конечно шуточки. А всерьез, мы уже писали, вся эта затея с отстранением от должности судьи Тупицкого была дремучим беззаконием с самого начала. От должности Тупицкого отстранили с нарушением двух статей Конституции. Увольнение Тупицкого путем отмены указа президента Януковича, это вообще произвол. Прецедент таких отмен имел Ющенко, и для него это закончилось весьма печально. На что вообще рассчитывали в ОП?
Да просто все. Вся затея с Тупицким преследовала целью взятие под контроль украинской судебной власти. Каждый судья должен был видеть, Тупицкого вышвырнули з должности незаконно, но без последствий для власти, а значит каждого из судей уволить смогут по мановению пальца. А потому на Верховный суд давили, как только могли. Судьям четко давали понять, либо они с президентом, либо они для президента враги. Решение ВСУ в пользу Тупицкого ломало Офису президента всю затею. И вот - пожалуйста.
Указ президента Зеленского об отстранении Тупицкого незаконным признал сам же Конституционный суд. Указ об увольнении Тупицкого задним числом, путем отмены указа Януковича, незаконным только что признал Верховный суд. На сайте КСУ Тупицкий уже назван законным главой КСУ. Если завтра сотрудники Управления государственной охраны снова не пустят Тупицкого на работу, это будет уже уголовное преступление. Власть сама себя загнала в ловушку, из которых хороших выходов, ну вот просто нет.
Сейчас в ОП обещают подать апелляцию в Большую палату Верховного суда. Понятно, что давление на Верховный суд теперь перейдет все границы. Однако и судьи уже показали, быть просто обслугой Зеленского они не согласны. С большой долей вероятности, судьи будут сопротивляться, и игнорировать желания ОП. Продолжение следует.