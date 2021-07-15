Тупицкий не вернется к работе в течение ближайшего года, - представитель Зеленского в КСУ Вениславский. ВИДЕО

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что возглавлявший КСУ Александр Тупицкий не сможет вернуться к работе в течение ближайшего года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

Вениславский отметил, что решение о признании Верховным Судом незаконным и противоправным указа об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного Суда не вступило в законную силу и Тупицкий не может зайти в здание КСУ и вернуться к работе. Решение может вступить в силу только после рассмотрения апелляционной жалобы в Большой палате Верховного Суда – в Офисе президента уже заявили, что она будет подана.

"Я думаю, что Тупицкий не вернется на работу в течение ближайшего года. Говорить о законности на данный момент нет никаких оснований. Господин Тупицкий не может зайти ни в Конституционный Суд Украины, ни выполнять полномочия судьи КС, поскольку еще нет решения, которое вступило в законную силу", - заявил Вениславский.

Представитель президента в КСУ выразил уверенность, что Большая палата "более основательно подойдет к угрозам национальной безопасности Украины", которые стали причиной для указа президента Владимира Зеленского, и не оставит в силе это решение.

"Очевидно, тем политическим силам, которые заинтересованы в недопущении реформы судебной власти, очень выгодно было возвращение господина Тупицкого как абсолютно прогнозируемого, режиссируемого судьи... Но я убежден, что ни президент, ни наша политсила не допустят того, чтобы господин Тупицкий имел возможность в дальнейшем творить те позорные решения, которые он принимал", – заявил Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тупицкого вызвали в Офис Генпрокурора для вручения подозрения, - адвокат Кравец. ДОКУМЕНТ

Напомним, 27 марта Глава государства подписал Указ № 124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины", которым отменил указы Президента с 2013 года о назначении судьями Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

14 июля СМИ стало известно, что Верховный Суд признал противоправным указ Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей КСУ.