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ВСП покрывает нечестного судью Трембача, который отмазал пьяного водителя, проведя фейковое заседание задним числом, - адвокат Маселко

ВСП покрывает нечестного судью Трембача, который отмазал пьяного водителя, проведя фейковое заседание задним числом, - адвокат Маселко

Пока парламент принимал закон, который позволяет очистить Высший совет правосудия, сам ВСП продолжал покрывать нечестных судей.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук адвокат Роман Маселко, информирует Цензор.НЕТ.

"На этот раз действительно вопиющий случай. Судья Трембач не просто отмазал пьяного водителя и закрыл производство по срокам. Из документов следует, что он это сделал еще до завершения сроков, а затем чтобы прикрыться задним числом провел фейковое заседание и исправил дату заседания в своем постановлении. Это подтверждает и система Д3, по данным которой информация о судебном заседании появилась задним числом", - пишет он.

"Сегодня (14 июля. - Ред.) появился судья и на мои многочисленные вопросы фактически ничего не смог объяснить. Просил поверить ему на слово. Ни одного доказательства, что фейковое заседание проведено тогда, когда утверждает судья, нет. И как реагирует на этот вопиющий случай ВСП? Единогласно решает, что нарушение есть, но судью наказывать нельзя и дело следует закрыть. Именно так, никакого наказания. То есть судьи могут спокойно проводить судебные заседания задним числом и принимать любые решения. Главное потом сказать - "и я не помню, как уже было, но точно все законно", - продолжает Маселко.

По его словам, председательствующая Розваляева мотивировала свое предложение тем, что вина Трембача не доказана "вне разумного сомнения".

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"Неважно, что она ничего не сделала, чтобы хоть проверить эту информацию, и была против, чтобы хотя бы судью вызвать для дачи объяснений. Но 14 июля парламент наконец принял закон о перезагрузке ВСП. Надеюсь, этический совет даст надлежащую оценку действиям членов ВСП, которые так откровенно покрывают негодяев", - подытожил он.

Автор: 

судья (2648) Высший совет правосудия (568) Маселко Роман (94)


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беспредел просто..., мафия бессмертна...., не думаю, что эти "слуги" что-там перегрузят и оно заработает как надо, пока ничего не работает как надо...
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15.07.2021 09:42 Ответить
Они и есть - мафия.
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15.07.2021 09:47 Ответить
При *слугах* гарантировано тот беспредел который был и есть примет юридическую обвёртку .И беспредел власти будет более контрастным,чем у политбюро при советах.
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15.07.2021 10:00 Ответить
Дві "мафії" - "суддівська" і "зелена" зіткнулися у смертельному поєдинку за грошові потоки! "Спостерігаємо"!
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15.07.2021 09:56 Ответить
 
 