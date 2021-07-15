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Новости
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Семенченко о намерении СБУ добиваться его ареста: "Если вы думаете, что я брошусь в бега - не дождетесь"

Семенченко о намерении СБУ добиваться его ареста:

Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что не намерен убегать и скрываться от следствия.

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, комментируя намерение СБУ подать апелляцию на смену ему меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете меня этим сообщением напугать - то это не выйдет. Если вы думаете, что я брошусь в бега - не дождетесь. Если что - я по известной вам адресу. Слава Украине!" - заявил Семенченко.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.

Автор: 

арест (10465) СБУ (19983) Семенченко Семен (380) домашний арест (188) мера пресечения (464)


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Топ комментарии
+5
Та нічого йому не загрожує. Поки Коломойський при владі- ніхто Грішіна не посадить.
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15.07.2021 09:35
+5
Никто про тебя Лушпайка вообще не думает, ты сам это все помог привести к власти - выгребай. Карма.
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15.07.2021 09:46
+2
контуженый в опу страдалец.
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15.07.2021 09:36
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Та нічого йому не загрожує. Поки Коломойський при владі- ніхто Грішіна не посадить.
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15.07.2021 09:35 Ответить
контуженый в опу страдалец.
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15.07.2021 09:36 Ответить
В спам, мразь руснявая!
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15.07.2021 11:11 Ответить
Пітаров, а що не так?
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15.07.2021 12:33 Ответить
Ты бояры перепил?
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15.07.2021 15:45 Ответить
Семенченко о намерении СБУ добиваться его ареста: "Если вы думаете, что я брошусь в бега - не дождетесь" - Цензор.НЕТ 3500
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15.07.2021 09:41 Ответить
сема ты накосячил, без малейшей попытки оправдывать тех, хто тебя сейчас мордует.
сема -ты накосячил....
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15.07.2021 09:44 Ответить
Никто про тебя Лушпайка вообще не думает, ты сам это все помог привести к власти - выгребай. Карма.
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15.07.2021 09:46 Ответить
Снова набежали гнолоботы руснявые... В спам, шавки!
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15.07.2021 11:12 Ответить
Торговля на крови, бла, бла, бла. Где эти твои прихвостни Коломойского дружбаны Вомбата Егорки Соболевы, Серлещи и прочие или что уже не торгуют, война закончилась, армия на подьеме? Кто тут руснявый, тупица?
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15.07.2021 12:18 Ответить
При Порошенку він витворяв взагалі казна що , але був на волі ,, а тепер закрили - просто так , аби прибрати , щоб не плутався під ногами . .
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15.07.2021 10:22 Ответить
Ні , гривню обвалив ***** , тим що розпочав війну проти України , і економічну також . !! Ніякий Порошенко , якби й захотів , ні з того ні з сього , обвалити її не зміг би .

Та й -навіщо це йому . . ?
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15.07.2021 11:02 Ответить
опять брешет. профессиональный авантюрист-мошенник почему-то решил зарабатывать бабло на политике и революциях. как он их понимает. итог - понятен. так и должно быть. к нему бы еще в камеру того михуила сакашвили и еще парочку таких персонажей. что их ТВ-каналов не вылезали. за деньги немалые.
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15.07.2021 11:35 Ответить
фсбу - повії під лукашистською гебнею.
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15.07.2021 12:57 Ответить
 
 