Семенченко о намерении СБУ добиваться его ареста: "Если вы думаете, что я брошусь в бега - не дождетесь"

Экс-нардеп Семен Семенченко заявил, что не намерен убегать и скрываться от следствия.

Об этом заявил экс-нардеп Семен Семенченко, комментируя намерение СБУ подать апелляцию на смену ему меры пресечения, передает Цензор.НЕТ.

"Если вы думаете меня этим сообщением напугать - то это не выйдет. Если вы думаете, что я брошусь в бега - не дождетесь. Если что - я по известной вам адресу. Слава Украине!" - заявил Семенченко.

Напомним, 24 марта 2021 года агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением.

Также СБУ сообщила о подозрении Семенченко в организации обстрела телеканала "112-Украина". С 3 апреля он находился в СИЗО СБУ.

Позже экс-нардепу Семену Семенченко изменили подозрение: теперь его также подозревают в незаконном обращении с оружием.

14 июля экс-нардепу Семену Семенченко сменили меру пресечения с ареста на круглосуточный домашний арест.