Необходимо мотивировать людей сделать прививку, этих "плюшечек" у Минздрава достаточно много в планах, - Ляшко

В Украине сейчас есть спрос на вакцинацию от COVID-19. Согласно опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава Минздрава не видит необходимости кого-то обязывать делать прививку.

"Есть большое количество механизмов и воздействий в условиях борьбы с коронавирусной болезнью, в условиях большого количества карантинных ограничений, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям. Мы должны что-то сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах", - рассказал он.

В то же время, министр отказалсся их анонсировать.

"Потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать "плюшечек". Надо вакцинироваться, у каждого в семье должен быть такой постулат – прежде всего заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", - добавил Ляшко.

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