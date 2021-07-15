Необходимо мотивировать людей сделать прививку, этих "плюшечек" у Минздрава достаточно много в планах, - Ляшко
В Украине сейчас есть спрос на вакцинацию от COVID-19. Согласно опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Так, глава Минздрава не видит необходимости кого-то обязывать делать прививку.
"Есть большое количество механизмов и воздействий в условиях борьбы с коронавирусной болезнью, в условиях большого количества карантинных ограничений, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям. Мы должны что-то сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах", - рассказал он.
В то же время, министр отказалсся их анонсировать.
"Потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать "плюшечек". Надо вакцинироваться, у каждого в семье должен быть такой постулат – прежде всего заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", - добавил Ляшко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я привилась пфайзером, но…… за вакциной гонялась месяц
Навіть не думай ганяти людей по пляжах... Гадаю, це одна з твоїх плюшок.
2При инкубационном периоде ввод вакцины утяжеляет течение.(факты есть если бы родственники знали эту информацию, то часть коронавирусного фонда ушла бы на выплаты родным).
3 У пациентов перенесших 2 раза коронавирусную инфекцию сналичием антител Ig G в достаточном титре вакцинация не показана.
4 Для руководителей не в теме, будет 3 бустерная доза для Пфайзер, для венегрета имунологического из нескольких вакцин нет пока научного подтверждения такой иммунизации нет.