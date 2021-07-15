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Новости Борьба с коронавирусом
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Необходимо мотивировать людей сделать прививку, этих "плюшечек" у Минздрава достаточно много в планах, - Ляшко

Необходимо мотивировать людей сделать прививку, этих

В Украине сейчас есть спрос на вакцинацию от COVID-19. Согласно опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава Минздрава не видит необходимости кого-то обязывать делать прививку.

"Есть большое количество механизмов и воздействий в условиях борьбы с коронавирусной болезнью, в условиях большого количества карантинных ограничений, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям. Мы должны что-то сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах", - рассказал он.

В то же время, министр отказалсся их анонсировать.

"Потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать "плюшечек". Надо вакцинироваться, у каждого в семье должен быть такой постулат – прежде всего заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких", - добавил Ляшко.

Читайте: Ляшко о возможности введения осенью локдауна: Делаем все, чтобы этого не допустить

Автор: 

вакцина (3815) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+5
"У нас есть интересное решение, но мы вам его не расскажем, что бы вы не ржали."
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15.07.2021 09:46
+3
Опять дешевый пиар. Все знакомые хотят-токо прививок нет. А поскольку вакцин нет, Ляжко вакцинирует уши лапшой. Пока успешно.
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15.07.2021 09:35
+3
*****, готовi зробити але нормальною вакциною, а не iндуським фiзросчином чи китайским незнамо-чим...
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15.07.2021 09:38
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Опять дешевый пиар. Все знакомые хотят-токо прививок нет. А поскольку вакцин нет, Ляжко вакцинирует уши лапшой. Пока успешно.
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15.07.2021 09:35 Ответить
*****, готовi зробити але нормальною вакциною, а не iндуським фiзросчином чи китайским незнамо-чим...
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15.07.2021 09:38 Ответить
Все вакцины одинаково экспериментальные, недоисследованные и с чипами. Так что прививайся любой. Много баранов уже привилось.
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15.07.2021 11:51 Ответить
Да мы не против,дай нам пфайзер мы прибежим.
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15.07.2021 09:39 Ответить
Для баранов дадут все что они требуют.
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15.07.2021 11:52 Ответить
Какая мотивация у этого поца? Явно не курточка...
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15.07.2021 09:43 Ответить
Приказ мирового правительства.
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15.07.2021 11:52 Ответить
Будуть заганяти в стойло , тих хто не бажає колотися.
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15.07.2021 09:44 Ответить
Хрен там, даже у москалей не получается
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15.07.2021 10:48 Ответить
Ну да, у них же план.
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15.07.2021 11:53 Ответить
Тут нужно четко уясниь НАСЕЛЕНИЕ - это СТАДО и сообщество разумных и САМОДОСТАТОЧНЫХ ГРАЖДАН! Мое мнение, что по большей части - СТАДО, а зничит нечего спрашивать надо колоть как БАРАНОВ /коль не разделили по факту на ДЕЕСПОСОБНЫХ и НЕДЕЕСПОСОБНЫХ/ в тренде сегодня и права "голых обезьян", табу на сегрегацию и ПОГОЛОВНАЯ УРАВНИЛОВКА, запугивание в СМИ по воли УЗУРПАТОРОВ ВЛАСТИ /что пользуются "голосами" недееспособного и глупого БОЛЬШИНСТВА/ и запугивают ЛОХОВ мифическим "фашизмом"!
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15.07.2021 09:45 Ответить
"У нас есть интересное решение, но мы вам его не расскажем, что бы вы не ржали."
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15.07.2021 09:46 Ответить
минплюшек...
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15.07.2021 10:00 Ответить
Мотивировать? Я вчера был "мотивирован" возненавидеть нашу систему здравоохранения. Пришел в поликлинику на повторную вакцинацию. Да, Короновак. Другого не предлагалось. В первый раз процедура заняла около 8-10 минут. Очередь - 1-2 человека. Все быстро и слаженно. Вчера - был полный ЗВИЗДЕЦ. Как будто Пфайзер кололи! Врач не принимал до тех пор, пока не набралось 10 человек! И это для Короновак. Периодически врач выходил и смотрел, сколько собралось. Медсестры в манипуляционной трещали "за жизнь", сидя нога на ногу. В общем, ожидание затянулось на 1 час 10 минут. Это для МОТИВАЦИИ, если кто не понял.
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15.07.2021 10:33 Ответить
В Николаеве ( инфа из соцсетей просят 1000 грн за пфайзер) , это уже плюшки или еще нет.
Я привилась пфайзером, но…… за вакциной гонялась месяц
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15.07.2021 10:38 Ответить
Плюшко, а чи дельта - не є плюшка? Не було б цьої дельти, хто б ту вакцину собі колов?

Навіть не думай ганяти людей по пляжах... Гадаю, це одна з твоїх плюшок.
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15.07.2021 10:41 Ответить
Даже если бы дельты не было, ее все-равно бы придумали для загона всех в вакционное стойло
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15.07.2021 10:47 Ответить
*вакцинное
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15.07.2021 10:48 Ответить
1 Вакцина не предотварщает заражение, но снижает вирулентную дозу-уменьшая тяжесть течения.
2При инкубационном периоде ввод вакцины утяжеляет течение.(факты есть если бы родственники знали эту информацию, то часть коронавирусного фонда ушла бы на выплаты родным).
3 У пациентов перенесших 2 раза коронавирусную инфекцию сналичием антител Ig G в достаточном титре вакцинация не показана.
4 Для руководителей не в теме, будет 3 бустерная доза для Пфайзер, для венегрета имунологического из нескольких вакцин нет пока научного подтверждения такой иммунизации нет.
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15.07.2021 10:54 Ответить
Необхідно мотивувати людей зробити щеплення, цих "плюшечок" у МОЗ досить багато в планах, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1067
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15.07.2021 10:57 Ответить
Які к бісу плюшечки?! Я бажаю, записаний, чекаю, а вакцини тупо нема! Засуньте собі у дупу ті плюшечки, клоуни!
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15.07.2021 11:36 Ответить
 
 