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Новости Коронавирус и карантин
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Ляшко о подготовке к распространению "дельты": Будет поставлен секвенатор и закуплены тесты для диагностики данного штамма

Ляшко о подготовке к распространению

Минздрав готовится к распространению в Украине штамма коронавируса "Дельта". Состоялись торги, и в ближайшее время, до конца июля, уже будет поставка дополнительного секвенатора в Центр общественного здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, Минздрав будет иметь на три месяца расходных материалов для того, чтобы проводили генетическое секвенирование.

"Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец - это дельта или не дельта", - отметил Ляшко.

Также на пунктах пропуска через государственную границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа.

"Это для тех, кто прибывает из Индии, Португалии, Великобритании и Российской Федерации. Далее есть несколько стратегий, над ними продолжает работать группа во главе с главным государственным санитарным врачом, они предложат варианты", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо мотивировать людей сделать прививку, этих "плюшечек" у Минздрава достаточно много в планах, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) ЦОЗ (269) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Осенью будет следующее: 1. нет кислорода в больницах,2 нет кислородных концентраторов.3. нет масок и костюмов защиты для медиков .4 нет нужного количества медперсонала. 5 есть видостки гундосого о чемпионах по борьбе за места на кладбище. 6 видостки о пользе воровства ковидсредств на новые дороги , ибо свежесостряпанные начали разваливаться . 7 разгон и избиение митингующих новыми(старыми) мусорами от татарова/ ерьмака с вытекающими последствиями . 8 . Кто-то не успел на Ростов. С вытекающими из всех отверстий последствиями и таинственным белым порошком.
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15.07.2021 10:02
+1
Та подождите вы с дельтой, Зеленский ещё тот самолёт с тестами не разгрузил - а вы ломитесь
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15.07.2021 12:11
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"секвенатор" говоришь? за умняка сконать хочешь...
синхровиджитатор вроде...
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15.07.2021 09:54 Ответить
Ви вже готувались. Що з цього вийшло - всім відомо.
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15.07.2021 09:54 Ответить
Осенью будет следующее: 1. нет кислорода в больницах,2 нет кислородных концентраторов.3. нет масок и костюмов защиты для медиков .4 нет нужного количества медперсонала. 5 есть видостки гундосого о чемпионах по борьбе за места на кладбище. 6 видостки о пользе воровства ковидсредств на новые дороги , ибо свежесостряпанные начали разваливаться . 7 разгон и избиение митингующих новыми(старыми) мусорами от татарова/ ерьмака с вытекающими последствиями . 8 . Кто-то не успел на Ростов. С вытекающими из всех отверстий последствиями и таинственным белым порошком.
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15.07.2021 10:02 Ответить
Купите ему шубу просто так и не надо ничего распространять
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15.07.2021 10:09 Ответить
Границу закройте, уроды!
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15.07.2021 10:43 Ответить
Та подождите вы с дельтой, Зеленский ещё тот самолёт с тестами не разгрузил - а вы ломитесь
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15.07.2021 12:11 Ответить
Кэри Муллис об изобретённых ним ПЦР-тестах!
https://www.youtube.com/watch?v=z_FExIdgki8&ab_channel=SemionVasyliohlo
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15.07.2021 12:35 Ответить
Кэри Муллис рассказывает, для чего он изобрёл ПЦР тесты!
https://www.youtube.com/watch?v=E4EUsB9luiQ&ab_channel=ZolotoiStandart
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15.07.2021 12:37 Ответить
Как относились к кори 50 лет назад, до начала маркетинговых кампаний по вакцинации
https://youtu.be/O4G_89MmVwI?t=14
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15.07.2021 12:46 Ответить
Немецкий биолог доктор Штефан Ланка: 100 000 евро тому, кто сможет представить научные доказательства вируса кори.
https://www.youtube.com/watch?v=CemcMqsmnvI&ab_channel=MedAlternativa.info
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15.07.2021 12:49 Ответить
 
 