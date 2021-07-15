Ляшко о подготовке к распространению "дельты": Будет поставлен секвенатор и закуплены тесты для диагностики данного штамма

Минздрав готовится к распространению в Украине штамма коронавируса "Дельта". Состоялись торги, и в ближайшее время, до конца июля, уже будет поставка дополнительного секвенатора в Центр общественного здоровья.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, Минздрав будет иметь на три месяца расходных материалов для того, чтобы проводили генетическое секвенирование.

"Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые обнаруживают исключительно дельта-штамм. Это будет дополнительное наше исследование, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец - это дельта или не дельта", - отметил Ляшко.

Также на пунктах пропуска через государственную границу проводят дополнительное тестирование даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа.

"Это для тех, кто прибывает из Индии, Португалии, Великобритании и Российской Федерации. Далее есть несколько стратегий, над ними продолжает работать группа во главе с главным государственным санитарным врачом, они предложат варианты", - сообщил он.

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