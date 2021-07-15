Корниенко не исключает, что Аваков будет выдвинут кандидатом от "СН" в мэры Харькова: Не вижу лучшего варианта

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что Арсен Аваков может стать кандидатом от их политсилы на выборах мера Харькова.

Об этом он заявил журналистам перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если бы меня спрашивали, я бы точно был за (выдвижение Авакова кандидатом в мэры Харькова. - Ред.)", - отметил нардеп.

Корниенко подчеркнул, что в данном вопросе есть несколько нюансов.

"На таких выборах кандидатов выдвигают центральная и областная ячейка партии. Поэтому вам с таким вопросом нужно обратиться к главе нашей областной ячейки в Харьковской области Павлу Сушко, он может более компетентно это прокомментировать. А я только подпись ставлю на том документе, который предоставит Сушко. Я могу только поставить подпись, или не поставить. А если говорить серьезно, я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович. Это была бы окончательная точка в вопросе того Харьков - русский город, или какой-то малороссийский. Это была бы окончательная точка, что Харьков - украинский город. Там патриотическая власть и что там руководит человек, который за 10 лет точно не дал оснований сомневаться в его патриотичности. И, конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, поставит ли он подпись под документом областной ячейки о выдвижении Авакова кандидатом в мэры Харькова, он отметил, что конечно поддержит, если такое предложение поступит.

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