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Корниенко не исключает, что Аваков будет выдвинут кандидатом от "СН" в мэры Харькова: Не вижу лучшего варианта

Корниенко не исключает, что Аваков будет выдвинут кандидатом от

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко не исключает, что Арсен Аваков может стать кандидатом от их политсилы на выборах мера Харькова.

Об этом он заявил журналистам перед началом сессионного заседания, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Если бы меня спрашивали, я бы точно был за (выдвижение Авакова кандидатом в мэры Харькова. - Ред.)", - отметил нардеп.

Корниенко подчеркнул, что в данном вопросе есть несколько нюансов. 

"На таких выборах кандидатов выдвигают центральная и областная ячейка партии. Поэтому вам с таким вопросом нужно обратиться к главе нашей областной ячейки в Харьковской области Павлу Сушко, он может более компетентно это прокомментировать. А я только подпись ставлю на том документе, который предоставит Сушко. Я могу только поставить подпись, или не поставить. А если говорить серьезно, я не вижу лучшего варианта для Харькова, чем Арсен Борисович. Это была бы окончательная точка в вопросе того Харьков - русский город, или какой-то малороссийский. Это была бы окончательная точка, что Харьков - украинский город. Там патриотическая власть и что там руководит человек, который за 10 лет точно не дал оснований сомневаться в его патриотичности. И, конечно, хозяйственные качества у Арсена Борисовича тоже есть", - отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос, поставит ли он подпись под документом областной ячейки о выдвижении Авакова кандидатом в мэры Харькова, он отметил, что конечно поддержит, если такое предложение поступит. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проголосует за отставку Авакова, - Корниенко

Автор: 

Аваков Арсен (3444) выборы (24756) Харьков (7548) Слуга народа (2633) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+7
Учитывая , что в Харькове очень большой процент ваты , вариант с Аваковым интересен
Просто на Харьков направлен удар хутина - и это нельзя недооценивать
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15.07.2021 10:18
+6
Ну вот все и прояснилось)))) А то "недовольство зеленского", "наезды на слуг уродов", "дело шеремета"... Осенние перевыборы гавна все окончательно подтвердят
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15.07.2021 10:31
+3
Ну тут надо признать это лучше Добкина, та редкость когда кандидат от Сосен лучший вариант.
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15.07.2021 10:21
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а кто тебя спрашивает?
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15.07.2021 10:13 Ответить
воры и мудаки кучкуются в стаю.
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15.07.2021 10:15 Ответить
я за такий eкспeримeнт!!!
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15.07.2021 10:15 Ответить
Харькову последнее время, примерно с 2004 года вообще не везет с мэрами, на этих выборах вообще будет жопа, выбирать нет с кого, но сабакова.... ну его нах.... особенно повеселила фраза про то что он хороший хозяйственник) в городе его не выберут т.к. он не популярный, а те кто его знают будут явно против, одно время думал про Ярославского на посту мэра, в то время когда он еще был зол на гепу, но последние пару лет я в нем разочаровался, он очень быстро наладил "отношения" с гепой...
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15.07.2021 10:50 Ответить
та вiн просто чужий там
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15.07.2021 11:30 Ответить
Нє, пане Олександре, а мер Харкову все-таки потрібен же ... Ярославський, звичайно, особа сурйозна - один "Металіст" за його підтримки чого тіки вартував !!! Тіко шось задуже вже йому Китайці ндравляцці ... а нам всьо-же Шведи у всєх атнашєніях бліже !!!!!
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15.07.2021 11:41 Ответить
мэр нужен, я говорю о том что в Харькове нет реального кандидата, за которого жители бы голосовали душой, а не от безисходности. а авакова здесь прекрасно помнят, как в конце 90-х они с гепой лучшие кореша, совместные бизнесы, крышевание наливаек, аптек с наркотой, сейчас сигареты без акциза и многое другое, пусть едет к себе в Италию.
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15.07.2021 11:52 Ответить
Я бы не был так уверен. Стоит вспомнить выборы 2010 года, где Аваков проиграл Кернесу 0,61%. И это при власти регионалов. То есть скорее всего выиграл.
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15.07.2021 11:41 Ответить
А ЗІ МНОЮ, В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 60-Х, УГНІВЕНКО В АРМІЇ СЛУЖИВ (Могильовская обл., п/о Дубно); ДЕСЬ З-ПІД СЛАВ"ЯНСЬКА РОДОМ ...
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15.07.2021 11:51 Ответить
Отец служил в то время, но он с Сумской области и служил в других местах.
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15.07.2021 11:55 Ответить
в 2010 у него была громадная поддержка только за счет того что харьковчане не хотели гепу, это как в 2019 зе и порох, а следующие выборы зе идет на... так сейчас и с аваковым, теперь он уже не интересен.
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15.07.2021 11:54 Ответить
плюс к тому он еще перед этим был губером и имел узнаваемость в регионе и популярность.
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15.07.2021 11:55 Ответить
вот это поворот.
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15.07.2021 10:16 Ответить
Учитывая , что в Харькове очень большой процент ваты , вариант с Аваковым интересен
Просто на Харьков направлен удар хутина - и это нельзя недооценивать
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15.07.2021 10:18 Ответить
Харьков не выберет его.
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15.07.2021 10:51 Ответить
Так вати й у Києві фатає ... я б радив Авакову Києва не лишати, тут він гаразда нужнєй !!!!!
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15.07.2021 11:44 Ответить
Ну тут надо признать это лучше Добкина, та редкость когда кандидат от Сосен лучший вариант.
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15.07.2021 10:21 Ответить
гепа за 10 лет власти взял под свой контроль полное управление, вот теперь и проблема с кандидатами, т.к. ватным жителям показывали только гепу и все заслуги записывались на него одного.
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15.07.2021 10:53 Ответить
Ну от ...
А то вже почали ліпити з АрсенБоисича ледь не опозиціонера.
Договорняк.
Звільняє місце для 1000% зеленського мініста МВД, а сам отримує нові плюшки.

https://www.facebook.com/sergey.vysotsky?__cft__[0]=AZWou00CkkMsjRbmBf6Tf-9VofT8hwYeOsnJy8bv3u7TTdcoHMbBfd01AodNY0dNUlKegQgcoYnhjWhmur2WOsKRctXDK9Fn8xYU7kLy_SeMxAh1cgRff1um5--V0lORM5k&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Vysotsky

"Мені ще розповіли, кого Банкова бачить справжнім міністром внутрішніх справ, а не перехідним, в якості якого виступить Монастирський.
Це навіть не Татаров, все набагато гірше... не буду поки писати прізвище, щоб не наврочити... "
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15.07.2021 10:22 Ответить
Кива?))
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15.07.2021 10:52 Ответить
Навряд. Цей ідіот занадто буйний.
Буде щось більш слизьке, ригівське.
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15.07.2021 11:07 Ответить
И кто за этого русскоязычного националиста в Харькове проголосует?
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15.07.2021 10:23 Ответить
НЄ СЦИ, ТОПОГАН, УСЬО БУДЯ ХАРАШО !!!
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15.07.2021 11:53 Ответить
Ну тут надо признать это лучше Добкина, та редкость когда кандидат от Сосен лучший вариант.
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15.07.2021 10:25 Ответить
Допу никто не выберет.
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15.07.2021 10:54 Ответить
Ну да ну да, как и его дружбана Гепу в свое время. И кто же там составит ему сейчас конкуренцию?
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15.07.2021 10:56 Ответить
мой прогноз Терехов, бюджетники, комунальщики и прочие это всегда были избиратели гепы, а этот идет той же дорогой, а если учесть договорняк с Фельдманом и Ярославским, то ему победа обеспечена в первом туре. в Харькове нет популярного сильного кандидата.
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15.07.2021 10:56 Ответить
Верещук -2
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15.07.2021 10:27 Ответить
Для Авакова это что то вроде незакрытого гештальта.
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15.07.2021 10:28 Ответить
и лучше бы он не закрылся)
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15.07.2021 10:57 Ответить
Якщо не вистачить розуму і погодиться - програє! А програє- кар'єрі кінець!
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15.07.2021 10:28 Ответить
вот щас Фукс и Терехов с Допкиным резко приуныли..
Аваков точно выиграет харьковские выборы..
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15.07.2021 10:30 Ответить
мне кажется Фуксу вообще ничего и так не светило)
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15.07.2021 10:58 Ответить
Фукс оч старался.. вспомним про якобы электронное птсьмо Гепы в пользу терехова..
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15.07.2021 11:04 Ответить
фукс как и окружение гепы понимали что колясочнику мандец, им нужно было выиграть время для переоформления всех активов, фукс никогда не претендовал на место городского головы, ему это не нужно было, терехов в данной ситуации выиграл для всех время (год) и был как транзит власти, т.е. год назад у него появилось желание стать мэром, фукс переоформить "свое", окружение гепы все переоформить на себя как на физ и юр лиц. таким образом окружению гепы насрать на терехова, его использовали, теперь разгарается новый скандал с электронной подписью, вот там действительно скоро могут быть уголовные дела.
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15.07.2021 11:11 Ответить
Ну вот все и прояснилось)))) А то "недовольство зеленского", "наезды на слуг уродов", "дело шеремета"... Осенние перевыборы гавна все окончательно подтвердят
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15.07.2021 10:31 Ответить
Нормальные люди с такой зеленой субстанцией работать не хотят, это понятно. Только за что так с Харьковом? За хит футбольных фанатов про бункерфюрера?
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15.07.2021 10:48 Ответить
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15.07.2021 11:13 Ответить
Харьковчане Авакова не выберут.
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15.07.2021 10:45 Ответить
Если будет идти от зелёной мрази, точно не выберут. Второй раз проманипулировать харьковчанами, как это удалось в 2019 году, не выйдет, слишком многие уже поняли, как их "развели как котят" с этими слугами и самим величайшим лидером всей вселенной.
Если хватит ума идти самостоятельно, а не от слуг, шанс у Авакова есть.
Во всяком случае он харизматичен, в отличие от совершенно блеклого Терехова, который сейчас там сидит на месте покойного Кернеса.
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15.07.2021 13:21 Ответить
От кого ему нужно идти, чтобы его харьковчане выбрали?
Дело ж не "от кого", а "кто".
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15.07.2021 13:43 Ответить
По-моему, Авакову лучше в Харькове идти самовыдвиженцем.
Просто, если он свяжется с зелёной мразью, харьковчане отреагируют негативно.
Но я ему, естественно, не советчица.
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15.07.2021 15:51 Ответить
нет шанса, много ваты... будет махач между Тереховым (Гоша) и допой
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15.07.2021 10:48 Ответить
не будет махача, допу никто в городе серьезно не воспринимал, впрочем как и терехова, они всегда были в тени у крысы колясочной.
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15.07.2021 11:00 Ответить
Как же не воспринимал?!
Допа был мером Харькова перед Гепой.
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15.07.2021 11:09 Ответить
все это туфта, вы явно не из Харькова) гепа и сделал допу, а без гепы допа был ноль)
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15.07.2021 11:14 Ответить
ОПЗЖ не будет поддерживать Допу, не организует ему рекламу везде и всюду?
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15.07.2021 11:17 Ответить
не смешите, пальчевский рекламой тоже все заклеил, а толку было ноль. допа не интересен харьковчанам уже давно, поэтому ни жопоблоки никто ему не поможет. если завтра фельдман надумает, то у того без рекламы может получится, т.к. имеет "популярность" и не важно положительную или отрицательную.
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15.07.2021 11:30 Ответить
То есть, вы ставите на Авакова?
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15.07.2021 11:40 Ответить
нет, думаю скорее всего терехов будет.
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15.07.2021 11:57 Ответить
Да, махач будет. И я что-то думаю, что Аваков победит при помощи сн. Да, ваты и любителей напьорсточников и алкашей тереховых там дофига. Но некоторые ещё помнят, как он предотвратил хнр. Считаю, что на мэрии он полезней, чем на МВД у зельоных.
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15.07.2021 11:03 Ответить
Шукають спосіб улестити, задобрити авакяна. Наркомани.
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15.07.2021 11:14 Ответить
ноу ноу ноу тенкс уже проходили не надо - потом детские лагеря в лесах оказались в его кармане и тец. пусть патриот где нить закарпатье подымает
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15.07.2021 11:16 Ответить
З мера Харкова хороший старт у крісло президента, а у Авакова президентські амбіції зашкалюють. З іншого боку клоун підсуне Авакова на виборах, щоб він відтягнув на себе патріотичний електорат від Порошенка. Власне електорат "ЄС" і Порошенка на цю хитрість не поведеться, а електорат баби Жульки, Ляшка, "Голосу", Садового, "Свободи" купиться.
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15.07.2021 11:22 Ответить
Харьков за Авакова не проголосует.
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15.07.2021 11:46 Ответить
В таком городе как харьков должно быть прямое президенское правление, и на месте исполнять обязанности боевой генерал ...но не при ЗЕлнном клоуне
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15.07.2021 11:58 Ответить
Ось воно що, Арсєн Барісіч.
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15.07.2021 12:24 Ответить
Значить,дали гарантіі що мером буде...Інакше просто так не пішов...Авакову третій майдан організувати як два пальці об афальт...Намалюють при при загальній підтримці силовиків і шаленій медіа пропаганді...Отже,вся ота шушера що крутилась під Гєпою від Ярославського до Добкіна може йти нафіг...
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15.07.2021 12:59 Ответить
Харьковчане я вас поздравляю - одно дерьмо окачурилось так вам следующее приготовили,у вас там еще допа есть - прямо целый цирк шапито!!!!! У нас в Киеве не лучше после космонавта улетевшего в грузию наши идиоты выбрали интилихтуала-говоруна с боксэрским акцентом, ***!!!!!
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15.07.2021 13:10 Ответить
Цією заявою мені все зрозуміло. На посаду міністра МВС ставлять людину Авакова через Геращенко, а самого Авакова використовують для володіння містом Харків. Цей варінт кращий, ніж містом за всі части незалежності керували проросійські ватники.
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15.07.2021 13:43 Ответить
Слугой Аваков не будет, а мэр Харькова - это для него мелко
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15.07.2021 16:45 Ответить
Поздно Манька пить "Боржоми" уже харьковчане избрали себе мєра.
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15.11.2021 10:05 Ответить
 
 