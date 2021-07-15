"Ничем не можем вам помочь": власти ФРГ ответили жителям российской деревни, которые просили Меркель отремонтировать разбитую дорогу

Жители омского села (РФ), обратившиеся к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, получили ответ из федеральной канцелярии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сибирь.Реалии" сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

Представитель властей ФРГ Надин Вахтер поблагодарила людей за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", – говорится в письме (копия имеется в распоряжении редакции).

Жителям села также предложили обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры".

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"Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", – отметила Дроздова.

В начале июня жители Верхнего Карбуша отправили на имя канцлера Меркель два обращения – в электронном виде и обычным письмом, а также записали видеообращение к политику. Позже власти района сообщили, что в 2021 году подготовленный Троицким сельским поселением проект строительства дороги на улице Дмитрия Карбышева успешно прошел экспертизу. Однако областной Минстрой вернул его назад в связи с тем, что стоимость работ изменилась, и в расчеты требуется внести коррективы. Реконструкция дорожного полотна перенесена на 2022 год.