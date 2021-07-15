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"Ничем не можем вам помочь": власти ФРГ ответили жителям российской деревни, которые просили Меркель отремонтировать разбитую дорогу

Жители омского села (РФ), обратившиеся к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой отремонтировать разбитую дорогу, получили ответ из федеральной канцелярии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом "Сибирь.Реалии" сообщила депутат Троицкого сельского поселения Ирина Дроздова.

Представитель властей ФРГ Надин Вахтер поблагодарила людей за письмо и попросила отнестись с пониманием к тому, что канцлер "не может ответить лично в связи с большим количеством обращений".

"Я понимаю, что вы очень недовольны состоянием главной улицы в вашей родной деревне. Однако вмешательство в деятельность местных органов власти других стран не входит в задачи канцлера ФРГ. Прошу вас отнестись с пониманием к тому, что госпожа канцлер не может по вашей просьбе предпринять решительных действий в данной ситуации. Нам очень жаль, что мы ничем не можем вам помочь", – говорится в письме (копия имеется в распоряжении редакции).

Жителям села также предложили обратиться в московский офис "Международного союза немецкой культуры".

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"Чиновники, получив волшебный пинок в виде нашего обращения к канцлеру Германии, вышли из комы и сразу же пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", – отметила Дроздова.

В начале июня жители Верхнего Карбуша отправили на имя канцлера Меркель два обращения – в электронном виде и обычным письмом, а также записали видеообращение к политику. Позже власти района сообщили, что в 2021 году подготовленный Троицким сельским поселением проект строительства дороги на улице Дмитрия Карбышева успешно прошел экспертизу. Однако областной Минстрой вернул его назад в связи с тем, что стоимость работ изменилась, и в расчеты требуется внести коррективы. Реконструкция дорожного полотна перенесена на 2022 год.

Германия (7036) курьез (4062) Меркель Ангела (2125) россия (96038)


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Топ комментарии
+48
Здоровья Вам! И хорошего всем настроения!
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15.07.2021 10:20
+29
"Обращайтесь в Лигу сексуальных реформ!"
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15.07.2021 10:21
+27
К китайцам пусть обращаются - те 300 мильонов строителей в Сибирь пришлют 😀
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15.07.2021 10:25
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Т.е., белорашка во главе с бульбофюрером наладила канал переправки нелегалов в страны ЕС.
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15.07.2021 19:02 Ответить
абсолютно верно !
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15.07.2021 19:27 Ответить
Zyteli Litvi nepotverzdajet sto cerez Litvu tysiaci bezencev bezit v Germaniju.Boleje togo jesli takoje bylo nam vernuli ix obratno s Germaniji
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15.07.2021 12:58 Ответить
Жителей Литвы не спрашивают , об этом утверждает Правительство Литвы требуя от ЕС немалые финансы чтобы закрыть дыру на границе .
Естественно , цель беженцев не Литва и даже не Польша , а развитые страны Франция и Германия , где они получат ПМЖ и приличное пособие .
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15.07.2021 13:28 Ответить
Vranjio i eto.Nas liudmi vybran seim jedinoglasno potverdil finansirovat granicu i vydelil dengi 41mln na stenu.Mezdu procim ES nedajiot dengi na stenu takze.Vengram ne centa nedali.Stena davno nado bylo delat mozet 15 let nazad znaja kto tam za stenoj upravliajet stranoj.Stena aktualna dlia kontrabandi cigaret,dlia nelegalov oni byli vsegda takze.Pocemu vy dumajete sto Polse zyvut luce cem Litve,kto vam tak skazal?
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15.07.2021 13:37 Ответить
Litva davno razvytaja strana v toj kategoriji ejio priznacyli,a vot rosijia ************* posmotryte gde napisano razvytije strani i ************* strani
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15.07.2021 13:43 Ответить
Никому больше не говорите , что развитое , ибо будут долго смеяться ) Из Развитого государства коренное население толпами не бежит в поисках хлеба в другие страны , У ВАС УБЫЛЬ НАСЕЛЕНИЯ , а не рост - В Литве проживает 2,793 млн человек, это на более 1 млн. человек меньше по сравнению с 1991 годом периодом при совке . Литве до уровня Германии как до Марса .
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15.07.2021 14:00 Ответить
Литва - это страна с развивающейся экономикой, утверждает Всемирный экономический форум, который впервые опубликовал Отчет интегрированного роста и развития.
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15.07.2021 14:04 Ответить
Ne vri posmotri tut po ruski specialono tebe napisano.Koncaj iskazat fakti
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikj7Px9uTxAhXJ_CoKHRVOChUQFjAAegQIBhAD&url=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%258B%25D0%25B5_%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%258B&usg=AOvVaw1O_r-EQHCnXnDEgK3DGOV9 Развитые страны - Википедия
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15.07.2021 14:16 Ответить
Mne nenado nicego govorit tut napisano kto razvytyje kto net po MVF OON ocenke.Vot vam i karta vojdite wikipediju i najdiote tu informaciju"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 9656
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15.07.2021 14:11 Ответить
Считать не вредно, а по факту .....особенно на уровне таких стран как Эстония и Латвия !
Развития и процветания вам , До побачення !
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15.07.2021 14:28 Ответить
Eto imeno po faktu MVF danyje.Ja soglasen sto ecio mnogo nado izmenit,te samyje pensiji malenkije jesli sravnivat dopustim s Danijej ,nam do nix ocen daleko..
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15.07.2021 14:36 Ответить
Во долбо...бы! Каждый год на 9-е мая штурмуют картонный Рейхстаг, а потом просят у тех-же немцев, чтоб им дорогу в деревне отремонтировали...

Точно ихние "диды" когда-то немцев победили? Не наоборот?
А потм орут "можем повторить!".
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15.07.2021 10:40 Ответить
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15.07.2021 13:42 Ответить
Фашисты проклятые, не хотят помогать духовной и скрепной росиюшке.
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15.07.2021 10:41 Ответить
А Пукин рассказывает сказки о гиперзвукоком оружии...
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15.07.2021 10:42 Ответить
И им сразу пообещали)))
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15.07.2021 10:50 Ответить
Их сразу послали на пу ....😂
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15.07.2021 10:58 Ответить
"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 4415
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15.07.2021 10:54 Ответить
А почему не к Папе Римскому?
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15.07.2021 10:56 Ответить
Из выступлений Путлера и из его статей стало понятно , что россия готова к войне!
Загадкой осталось - к войне с кем?
Кто те враги, которые не дают России построить теже ДОРОГИ , создать достойную медицину, образование, заботиться о стариках?😀
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15.07.2021 10:57 Ответить
\\пообещали, что в 2022 году построят нам дорогу", - отметила Дроздова.\\
роисские чиновники дали ДРОЗДА
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15.07.2021 11:09 Ответить
а в спортлото? не?
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15.07.2021 11:28 Ответить
Ща всю деревню отправят лес валить - писать перестанут))
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15.07.2021 11:31 Ответить
фашисты попросили помощи у фашистов. в Гулаг все село! а потом расстрелять
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15.07.2021 11:42 Ответить
немцы не фашисты , в Германии за это высказывание могут посадить или штрафануть 400 евро .
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15.07.2021 12:06 Ответить
сарказм знаешь что такое?
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15.07.2021 12:16 Ответить
Москали совсем сдурели, кремлевскому мяснику не до вас, ему надо брать на содержание обнищавших бывших канцоеров, за верную службу фсб, а теперь надо еще кормить бывшего бедного премьера франции, значит придется кремлевскому вору брать у вас; спонсоров, так щто держитесь, тупые двуногие москали.
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15.07.2021 11:56 Ответить
"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 6147
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15.07.2021 12:01 Ответить
вся суть кацапизма
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15.07.2021 22:02 Ответить
Не так надо просить было. Радикально вопросы надо решать,вроде того: "Допоможи, Святая Анжелка! заело отродье крысиное, пришли нам на дяревню ядику крысинаго, да поболе, шоб на всю расеюшку хватило... А исчо лучче, прямо на кремлядей мацковских скидавай. Ужо помним мы, как на красну площадь самолётик от вас прилетал... "
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15.07.2021 12:48 Ответить
Улица Карбышева. И эти ублюдки просят "фошиздов" им её отремонтировать, после того, как сами насочиняли бред про Карбышева: "показания советского подполковника СОРОКИНА. Он прибыл в Маутхаузен через три дня, 21 февраля 1945 г., и слышал рассказ узников о том, что «товарищ Карбышев пытался отклониться от струи холодной воды и был убит ударом дубинки по голове». Таким образом, смерть Дмитрия Михайловича, по мнению борцов с советской мифологией, лишается всякого героического ореола. Они даже сводки погоды откопали- в тот день в Верхней Австрии была тёплая погода, и превратиться в ледяную глыбу человек никак не мог.

А в глыбу льда его превратили сталинские сказочники - нужен был вождю народов именно такой герой из числа пленных генералов. Очередной идеологический заказ. Его необходимость легко понять, если ознакомиться с судьбой высших чинов Красной армии, оказавшихся в гитлеровском плену."
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15.07.2021 14:10 Ответить
Заберіть техніку з Донбасу здайте на метал-на декілька доріг вистачить, ще й залишиться обмити.
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15.07.2021 15:09 Ответить
ПХАХАХА
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15.07.2021 16:22 Ответить
Хто хоче зрозуміти "загадочную русскую" душу читайте статтю Горького яка ніколи не видавалась та не буде видана в росії (https://vtoraya-literatura.com/pdf/gorky_o_russkom_krestyanstve_1922_text.pdf ось тут в подробицях )
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15.07.2021 16:26 Ответить
Бойтесь, проклятые фашисты, сейчас вся эта деревня с иском в Гаагу пойдет о геноциде самого скрепного села в мире.
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15.07.2021 16:48 Ответить
Надо было бартер просить: вернуть Кёнигсберг, за это подремонтировать дорогу
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15.07.2021 17:00 Ответить
"Нічим не можемо вам допомогти": влада ФРН відповіла жителям російського села, які просили Меркель відремонтувати розбиту дорогу - Цензор.НЕТ 7819
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15.07.2021 19:36 Ответить
Могут повторить. Пусть напишут еще раз
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15.07.2021 21:57 Ответить
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