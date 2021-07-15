В Сумах ввели комендантский час для детей до 16 лет, - горсовет

Городской совет Сум принял решение об ограничении пребывания детей в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской территориальной громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Сум.

Как указано в преамбуле решения, сделано это в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предотвращения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершения противоправных действий детьми, распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечения их в пьянство.

Согласно решению, запрещается пребывание в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной громады детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

В это время владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица вправе требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", - прокомментировал принятое решение мэр Александр Лысенко.

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