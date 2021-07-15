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В Сумах ввели комендантский час для детей до 16 лет, - горсовет

В Сумах ввели комендантский час для детей до 16 лет, - горсовет

Городской совет Сум принял решение об ограничении пребывания детей в учреждениях, где осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах на территории Сумской городской территориальной громады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу городского совета Сум.

Как указано в преамбуле решения, сделано это в целях профилактики правонарушений среди детей и молодежи, предотвращения криминогенной обстановки в подростковой среде на территории города, совершения противоправных действий детьми, распространения проявлений употребления несовершеннолетними алкогольных и слабоалкогольных напитков, продажи подросткам спиртных напитков и вовлечения их в пьянство.

Согласно решению, запрещается пребывание в учреждениях, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведениях общественного питания, на улицах и других общественных местах Сумской городской территориальной громады детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.

В это время владельцы заведений, в которых осуществляется деятельность в сфере развлечений, или заведений общественного питания и уполномоченные ими лица вправе требовать у посетителей таких заведений документы, подтверждающие достижение ими 16-летнего возраста.

"Решение продиктовано заботой о здоровье и безопасности детей. Речь идет о запрете пребывания в определенных местах в вечернее и ночное время без сопровождения взрослых", - прокомментировал принятое решение мэр Александр Лысенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за пандемии 23 млн детей в мире пропустили плановую вакцинацию, что привело к вспышкам кори, полиомиелита и других заболеваний, - ВОЗ

Автор: 

дети (6553) комендантский час (168) подростки (459) Сумы (1164)


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Топ комментарии
+13
Тобто ти вважаєш нормальним коли школярі опівночі розважаються по всяких притонах?
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15.07.2021 10:35
+7
Правильное решение
«детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.Источник: https://censor.net/ru/n3277224»
В Австрии до 10 лет вообще нельзя детей оставлять без присмотра ни дома ни на улице .
Страна заботиться о подрастающем поколении . А в Украине до 18 лет некоторые успевают даже спиться
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15.07.2021 10:22
+7
прям дээнерия)))
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15.07.2021 10:31
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Правила форума Совет форумчан
Приберіть тюрму із міста . Бо там багато дітей мріють про блатнуйю рамантіку, ще й кацапи за порєбріком поруч і тюрма в місті . Дуже надихае на правильне життя🙄🙄🙄
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15.07.2021 10:22 Ответить
Правильное решение
«детей в возрасте до 16 лет с 22:00 до 6:00 без присутствия одного из родителей или другого законного представителя ребенка или лица, которое его сопровождает и несет за него персональную ответственность.Источник: https://censor.net/ru/n3277224»
В Австрии до 10 лет вообще нельзя детей оставлять без присмотра ни дома ни на улице .
Страна заботиться о подрастающем поколении . А в Украине до 18 лет некоторые успевают даже спиться
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15.07.2021 10:22 Ответить
Правильно.
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15.07.2021 10:24 Ответить
Що правильно?
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15.07.2021 10:33 Ответить
Все правильно🤪!
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15.07.2021 10:58 Ответить
Емігрант, вчи канадців.
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15.07.2021 11:02 Ответить
Ну, если у нас уже горсоветы начинают буй ложить на нормы Конституции...
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15.07.2021 10:30 Ответить
У них, наверное, свои законы)))
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15.07.2021 10:53 Ответить
Суми, 22.00. Законослухняні мешканці лягайте спати, злодії і розбійники виходьте на роботу.
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15.07.2021 10:31 Ответить
прям дээнерия)))
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15.07.2021 10:31 Ответить
Тобто ти вважаєш нормальним коли школярі опівночі розважаються по всяких притонах?
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15.07.2021 10:35 Ответить
Как бы молодежь на дискотеки всякие ходит. Или просто любит вечерами погулять. А им это всё обрезали. Как будто сами не были молодыми.
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15.07.2021 10:42 Ответить
Вечором їм ніхто не забороняє, але після 22ї це вже ніч і діти спати мають. Може ви з тих батьків ,що рюмашку сину восьмикласнику можете запропонувати чи вже дочку з хлопцем вкладаєте спати дома- знаю і таких.
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15.07.2021 11:23 Ответить
Как бы они уже не дети, а подростки. У них появляется личность, они социализируются. Можно их искусственно сдерживать в развитии.
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15.07.2021 13:42 Ответить
я вважаю, что человек волен распоряжаться своей жизнью, временем, местом жительства, то что школяри розважаются - это проблемы воспитания детей и их родителей, наличие притонов проблема властей, страны, полиции,... "моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека".... так понятней???
..или модель лугандонии с приднестровием вам больше подходит? или там моральнее детвора растет после КЧ?
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15.07.2021 10:45 Ответить
Що за дурню ти несеш про лугандонію, діти вночі не мають шлятися по вулицях, в Іспанії вхід на нічні дискотеки по документах також,не знаю чи з 16чи з 18 років лише, і діти вночі без супроводу дорослих не розгулюють
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15.07.2021 11:19 Ответить
умник, ну так СУПРОВОДЖУЙ
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15.07.2021 12:11 Ответить
Притоны - это работа милиции. Если они есть - значит "это кому-то нужно". 99% притонов и наркоторговцев "под крышей" силовиков. Так что не надо.
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15.07.2021 11:08 Ответить
Правильное решение.
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15.07.2021 10:38 Ответить
Порушників розстрілюватимуть?
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15.07.2021 10:40 Ответить
Каструватимуть. ))
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15.07.2021 11:53 Ответить
Що за рагулізм містячковий?? Таке рішення можне прийняти тільки Верховна Рада під час надзвичайного стану. Сподіваюсь що місцеві підлітки всі до одного на це злочинне розпорядження покладуть болт. Така спроба незаконно обмежити права і свободи має каратись законом.
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15.07.2021 10:58 Ответить
для начала с себя начните,законники хреновы...каждый второй чинуша,связан с наркоторговлей!
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15.07.2021 11:10 Ответить
Хрень якась, в Сумах так гостро стоїть питання з криміналом серед підлітків?
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15.07.2021 11:22 Ответить
Я из Сум и полностью поддерживаю решнние мэрии!
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15.07.2021 12:47 Ответить
Я з області і теж за!!! Чи хтось вважає за нормальне коли 14 річна (я вибачаюсь шмаркля) на підпитку лізе дратись до 40 річного ДЯДЬКА. А після ще одного наступу на пробку гадить під себе невзмозі навіть сидіти.
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15.07.2021 15:05 Ответить
👍🤝
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16.07.2021 12:39 Ответить
Не зовсім зрозуміло, що то за заклади харчування і розваг працюють у Сумах після 22.00 під час карантинних обмежень по всій країні??? В Сумах і області короновірус вже подолано, нема не одного хворого і можна розважатись??? Зеленський, позвони Баканову по поводу тих чортів в Сумській обласній раді.
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15.07.2021 11:23 Ответить
 
 