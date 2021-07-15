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Новости Судебная реформа
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Второй транш от ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Второй транш от ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович

Второй транш макрофинансовой помощи Европейского союза будет предоставлен Украине сразу после того, как в стране будут выполнены шаги по укреплению верховенства закона и реформированию судебной системы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович.

"Сейчас очень важно продолжить эту реформу для дальнейшего укрепления верховенства закона. Это очень интенсивная дискуссия, которую мы ведем также в ЕС и наших государствах-членах. Теперь мы ежегодно публикуем отчеты о верховенстве права, в которых оцениваем, насколько верховенство права соблюдается во всех наших государствах-членах", - отметил он.

Шефчович заявил, что это не что-то конкретное для Украины - это действительно важная задача, потому что речь идет о деятельности государства, об общих ценностях, об атмосфере в обществе.

"Также очень важно видеть решимость руководства Украины реформировать судебную систему в соответствии с рекомендацией Венецианской комиссии. Мы также приветствуем приверженность президента Зеленского борьбе с интересами и влиянием олигархов в политической и экономической жизни Украины. Все эти шаги, о которых я говорил, действительно сделают Украину более сильной, устойчивой. Кроме того, это принесет другую поддержку через макрофинансовую помощь. В декабре прошлого года были предоставлены 600 млн евро, и я думаю, что, когда все эти шаги, о которых я упомянул, будут выполнены, сразу после этого будет предоставлен второй транш", - подчеркнул вице-президент Еврокомиссии.

Кроме того, он подчеркнул, что достижения Украины за последние три десятилетия были очень впечатляющими, особенно из-за очень сложной геополитической среды.

"У вас было много проблем, у вас было вторжение, аннексия вашей территории. Как вы знаете, ЕС всегда был на вашей стороне. Если вы посмотрите на макрофинансовую помощь в размере 16 млрд евро - я думаю, что это самая большая помощь, которую получила Украина. И мы готовы продолжать эти усилия. Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", - добавил Шефчович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил запуск "Северного потока-2" с вице-президентом Еврокомиссии Шефчовичем

Автор: 

МВФ (3335) судебная реформа (1802) транш (279) Шефчович Марош (108)


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Топ комментарии
+2
то бишь не будет.
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15.07.2021 10:36
+2
Второй транш от ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 5623
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15.07.2021 10:42
+2
Нет. Ответ на результаты выборов 2019. И поделом!
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15.07.2021 11:33
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то бишь не будет.
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15.07.2021 10:36 Ответить
Побыстрей давайте бабло и без всяких условий.
Борзеют европейцы
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15.07.2021 10:38 Ответить
нам уже не надо, мы у китая берем
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15.07.2021 10:40 Ответить
Ага, и будем шантажировать США и Европу что сблизимся с ними против всех, кто нам бабло не даёт. И рашку порвём мимоходом.
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15.07.2021 10:42 Ответить
дадут деньги на зарплаты новым судьям? ну-ну...
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15.07.2021 10:41 Ответить
Второй транш от ЕС будет предоставлен Украине после реформирования судебной системы, - вице-президент Еврокомиссии Шефчович - Цензор.НЕТ 5623
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15.07.2021 10:42 Ответить
"Если вы посмотрите на то, чего вы достигли за последние годы, становится совершенно ясно, что вы добились значительного прогресса в реформировании медиасферы, государственного управления, борьбы с коррупцией, макроэкономической стабилизации", - добавил Шефчович."

он живет в какой то другой реальности?
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15.07.2021 10:43 Ответить
Это шантаж?
Прекрасное заявление к Дню Независимости.
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15.07.2021 10:47 Ответить
Нет. Ответ на результаты выборов 2019. И поделом!
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15.07.2021 11:33 Ответить
Мое мнение - местные судьи и так жирно живут, ответственности никакой, изредка в отчаянии взрывают суды, но это очень редко
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15.07.2021 10:48 Ответить
Неужели разрешат отстреливать? 🤔😊
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15.07.2021 11:34 Ответить
Китай, Меркель, зеленський. Хто зайвий?
https://www.youtube.com/watch?v=pMkd1DHzJp4
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15.07.2021 12:22 Ответить
 
 