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Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь: у него образовались трофические язвы, - Денисова

Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь: у него образовались трофические язвы, - Денисова

Политзаключенный Иван Яцкин, незаконно осужденный в оккупированном Россией Крыму, нуждается в срочном профессиональном медицинском обследовании и лечении. У него обострились хронические болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на омбудсмена Людмилу Денисову.

По данным уполномоченного по правам человека, у Яцкина обострились хронические болезни ног - воспаление сосудов привело к образованию трофических язв. Он постоянно страдает от невыносимой головной боли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": К осужденному оккупантами за "госизмену" Яцкину в изоляторе "Лефортово" применяли бесчеловечное обращение, - адвокат Полозов

"Администрация СИЗО №1 города Симферополя, где содержится Иван Яцкин, игнорирует его заявления об оказании медицинской помощи... Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять соответствующие меры и безотлагательно оказать в полном объеме экстренную медицинскую помощь", - подчеркнула Денисова.

Также она призвала международное сообщество отреагировать на факты нарушения прав и принять все возможные меры, чтобы прекратить пытки в отношении украинских граждан в местах несвободы РФ.

Политзаключенному Яцкину в оккупированном Крыму нужна срочная медпомощь: у него образовались трофические язвы, - Денисова 01

Напомним, в мае "суд" в оккупированном Крыму назначил наказание украинцу Ивану Яцкину в виде 11 лет лишения свободы. Отбывать незаконное наказание украинец будет в колонии строгого режима. Иван Яцкин был задержан 16 октября 2019 года в оккупированном Крыму. Во время обысков у него изъяли документы украинского образца и ноутбук. Самого Ивана еще до начала обыска арестовали. Николай Полозов, который является его адвокатом, говорил, что Яцкина преследуют за проукраинскую позицию.

Автор: 

Денисова Людмила (996) Крым (26419) политзаключенные (1624) Яцкин (11)


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15.07.2021 11:00 Ответить
Отсутствие комментов по теме в очередной раз доказывает что всем нас рать на чужие беды.Пороха бы уже с дерьмом смешало зебилье почему не меняет и даже не лечит лично....
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15.07.2021 11:07 Ответить
У моей матери кожа слезла с голеней из-за трофических язв, у нее был непрерывный трудовой стаж 47 лет. И в больнице врачам было насрать - по хрену. Я сам за ней 10 лет ухаживал, она ходить не могла и спать ночью из-за болей открытых ран. Так и умерла. Так, может, я лохонулся? Ее нужно было в Крым отвезти в 2014, дать ей плакат в руки, посадить на улице - и она стала бы «политзаключенной»? Вот тогда бы Денисова завопила, что ей нужна срочно медпомощь, может тогда эти врачи одарили бы вниманием больного человека?
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15.07.2021 13:40 Ответить
 
 