Корниенко отрицает, что Авакова попросили уйти в отставку из-за задержания ряда нардепов под наркотиками: Это неправда

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко называет конспирологией информацию о том, причиной отставки министра МВД Арсена Авакова было задержание полицией депутатов от "СН".

Об этом он заявил сегодня журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это такая конспирологическая теория, которую развивают представители оппозиции. В первую очередь, "Европейская солидарность". Это неправда", - подчеркнул Корниенко.

Отвечая на вопрос, может ли "СН" предложить Авакову другую должность во власти, нардеп подчеркнул: "я думаю, что со временем да. Это может быть что-то связанное с силовым блоком".

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку.

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

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Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.

4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

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Также СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.