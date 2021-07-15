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Корниенко отрицает, что Авакова попросили уйти в отставку из-за задержания ряда нардепов под наркотиками: Это неправда

Корниенко отрицает, что Авакова попросили уйти в отставку из-за задержания ряда нардепов под наркотиками: Это неправда

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко называет конспирологией информацию о том, причиной отставки министра МВД Арсена Авакова было задержание полицией депутатов от "СН".

Об этом он заявил сегодня журналистам в Раде, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Это такая конспирологическая теория, которую развивают представители оппозиции. В первую очередь, "Европейская солидарность". Это неправда", - подчеркнул Корниенко.

Отвечая на вопрос, может ли "СН" предложить Авакову другую должность во власти, нардеп подчеркнул: "я думаю, что со временем да. Это может быть что-то связанное с силовым блоком".

Напомним, 15 июля Рада отправила Авакова в отставку. 

13 июля Аваков написал заявление об отставке с поста министра внутренних дел. По словам "слуги народа" Ирины Верещук, подать заявление Авакову предложил президент Владимир Зеленский.

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Ранее по информации СМИ нардепа "СН" Игоря Васильковского полицейские якобы заподозрили в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Он отказался сдавать анализы после остановки. Сам нардеп заявил, что его остановили просто так и он не был в состоянии алкогольного опьянения.

Первый замглавы фракции "СН" Корниенко заявил: "Если будет доказана вина Васильковского , он покинет фракцию".

Сам Васильковский заявил: Наверное, из-за моей бурной реакции правоохранители подумали, что я пьян.

4 июля СМИ сообщили, что накануне вечером в Киеве патрульная полиция остановила автомобиль Toyota Camry, за рулем которого сидел народный депутат от партии "Слуга народа" Евгений Брагар. Остановили народного избранника за не подсвеченный государственный номер автомобиля. Однако во время проверки полиция заподозрила, что Брагар находится в наркотическом опьянении и предложили ему пройти медицинское обследование.

Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что полицейские не включили камеру и к ним также есть вопросы.

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Также СМИ сообщили, что бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове. 9 июля 2021 года первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко призвал Александра Юрченко сложить депутатский мандат.

Автор: 

Аваков Арсен (3444) отставка (3160) Слуга народа (2633) Корниенко Александр (658)


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Топ комментарии
+5
Правда в том, что вчерашняя демонстрация силы под Радой - наглядная демонстрация клоуну, чем он есть на самом деле является. Пока Аваков его защищал, тот мог быть хоть как-то спокоен. Теперь начали качать на клоуне шапку. Вместе с клоуном. Вот и вся конспирология. А то, что слуги - это сборище наркоманов, олигофренов, аферистов, мошенников и шизофреников известно всем. Не верите? Спросите Богдана или Дубинского. Те все объяснят
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15.07.2021 10:59
+3
Да он сам валить собрался. Дураку только непонятно что страна на грани грандиозного шухера.
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15.07.2021 10:48
+2
аваков-вор и пдрс, пофиг почему ушло это чьмо.
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15.07.2021 10:50
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Корниенко отрицает, что Авакова попросили уйти в отставку из-за задержания ряда нардепов под наркотиками: Это не правда - Цензор.НЕТ 512
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15.07.2021 10:48 Ответить
Да он сам валить собрался. Дураку только непонятно что страна на грани грандиозного шухера.
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15.07.2021 10:48 Ответить
Да понятно уже, разменял министра на мэра Харькова.
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15.07.2021 10:50 Ответить
Чтобы с таких постов уходить в мэры, надо иметь гарантию чтобы не обосраться на выборах.
Кто за него в Харькове проголосует, он же националист.
Пусть едет в Ивано- Франковск и мову заодно подтянет.
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15.07.2021 11:00 Ответить
Вірменин Аваков націоналіст? Ну-ну... Москалику, обнови методичку!
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15.07.2021 11:25 Ответить
Он сам лично официально заявлял что он русскоязычный националист. По ютубу походи.
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15.07.2021 12:12 Ответить
Ага путин ***** это в Ивано-Франковске придумали на чисто украинском языке.
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15.07.2021 23:13 Ответить
Зачем вы всё повторяете эту абсолютную глупость?)))
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15.07.2021 11:01 Ответить
аваков-вор и пдрс, пофиг почему ушло это чьмо.
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15.07.2021 10:50 Ответить
Он же написал, как я понял Честь имею. Что тут не понятного
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15.07.2021 10:50 Ответить
После послания путина когда предлагается уйти с тем чем и пришли Аваков сдриснул первый.
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15.07.2021 10:50 Ответить
"Пусть господин ... Аваков нам объяснит свои поступки..."
Зачем гадать на кофейной гуще?
Нужно вопросы задавать самому Авакову.
Понапридумывали всякой ерунды и два дня обсуждаете неизвестно что.
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15.07.2021 10:50 Ответить
а може тогО? самогО кловАна спіймали?
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15.07.2021 10:53 Ответить
Правда в том, что вчерашняя демонстрация силы под Радой - наглядная демонстрация клоуну, чем он есть на самом деле является. Пока Аваков его защищал, тот мог быть хоть как-то спокоен. Теперь начали качать на клоуне шапку. Вместе с клоуном. Вот и вся конспирология. А то, что слуги - это сборище наркоманов, олигофренов, аферистов, мошенников и шизофреников известно всем. Не верите? Спросите Богдана или Дубинского. Те все объяснят
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15.07.2021 10:59 Ответить
Опять из контекта выпвали. )))
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15.07.2021 11:02 Ответить
Контекста
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15.07.2021 11:02 Ответить
выпивали?
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15.07.2021 13:39 Ответить
Однозначно что все обвинения Авакову придумано,что-бы он не сделал вся армада силовиков подчищала все преступления и улики.А то что он захотел в отставку значит что он умный и хочет вовремя смытся,что чревато смертельными для него последствиями или его ,,убедительно попросили,, найдя ему уже замену которая удовлетворяет олигархов и тех кого он крышевал.
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15.07.2021 11:06 Ответить
Неееет. Сюмар сказала - значит правда.
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15.07.2021 11:10 Ответить
Ну а шо, Аваков решил, что лучше быть мэром Харькова, чем никем после скорого конца дэбильного Бубы. И с помощью идиотов зельоных он вполне может занять место мэра. Мы ж все знаем, как там голоса считают...)))
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15.07.2021 11:20 Ответить
Канєшна!!!
Та й взагалі - то він сам попросився...
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15.07.2021 11:56 Ответить
Да, действительно, очень даже может быть что за задержание Зе слуг под наркотой.
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15.07.2021 12:13 Ответить
Чем громче кричат эти зеленные обдолбыши (Корниенко и Арахамия), что это неправда, тем это ближе к истине.
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15.07.2021 16:22 Ответить
 
 