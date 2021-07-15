Ляшко: За июнь сделали в 4 раза больше прививок, чем за май

Минздрав продолжает наращивать темпы вакцинации от COVID-19. В июне в Украине сделали почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1 515 136 и 408 975 прививок. А за 14 дней июля уже сделано 1 004 614 прививок.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готовится к открытию 5-го этапа, чтобы защитить как можно большее количество людей. Ведь лучше вакцина та, которая введена в организм и уже защищает вас", - отметил Ляшко.

Далее он кратко приводит результаты, которых достиг Минздрав за 5 месяцев вакцинальной кампании по целевым группам:

- с самого начала прививочной кампании полностью привиты более половины медицинских работников, работников системы общественного здоровья и других учреждений здравоохранения Украины;

- во время 1-го этапа провакцинированы 2 дозами более половины работников, жителей интернатных заведений, домов престарелых;

- с 3-го этапа уже получили две дозы более трети работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также почти половина работников сферы образования;

- в рамках 1-4 этапов треть от всех сделанных прививок введены людям, которые старше 60 лет;

- одними из тех, кто больше всего нуждается в защите, являются люди с хроническими заболеваниями. Из этой категории вакцинированы более 253 тыс. человек (в возрасте 18-59 лет).

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