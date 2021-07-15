РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5505 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
448 9

Ляшко: За июнь сделали в 4 раза больше прививок, чем за май

Ляшко: За июнь сделали в 4 раза больше прививок, чем за май

Минздрав продолжает наращивать темпы вакцинации от COVID-19. В июне в Украине сделали почти в четыре раза больше прививок, чем в мае, соответственно 1 515 136 и 408 975 прививок. А за 14 дней июля уже сделано 1 004 614 прививок.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Минздрава Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина готовится к открытию 5-го этапа, чтобы защитить как можно большее количество людей. Ведь лучше вакцина та, которая введена в организм и уже защищает вас", - отметил Ляшко.

Далее он кратко приводит результаты, которых достиг Минздрав за 5 месяцев вакцинальной кампании по целевым группам:

- с самого начала прививочной кампании полностью привиты более половины медицинских работников, работников системы общественного здоровья и других учреждений здравоохранения Украины;

- во время 1-го этапа провакцинированы 2 дозами более половины работников, жителей интернатных заведений, домов престарелых;

- с 3-го этапа уже получили две дозы более трети работников органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также почти половина работников сферы образования;

- в рамках 1-4 этапов треть от всех сделанных прививок введены людям, которые старше 60 лет;

- одними из тех, кто больше всего нуждается в защите, являются люди с хроническими заболеваниями. Из этой категории вакцинированы более 253 тыс. человек (в возрасте 18-59 лет).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о повторной вакцинации от COVID-19: Возможен либо повторный курс из двух, либо третья бустерная доза

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зэбаранам и пiд-рашкам не вакцинироваться ни при каких обстоятельствах!!! Вас чипируют Билом Геем и напишут на лбу три шестерки (число потерпевшего вiслюка)!!!
показать весь комментарий
15.07.2021 11:09 Ответить
Правильно, вакцинировать в первую очередь надо порохоботов.
показать весь комментарий
15.07.2021 11:12 Ответить
А умные люди сами знают что им делать
показать весь комментарий
15.07.2021 11:13 Ответить
Если ты заметило, моё верхнее обращение было не к умным людям, а к зэбаранам и *********
показать весь комментарий
15.07.2021 11:32 Ответить
Хе-хе. зэбарана и пiд-рашку popierdoliło
показать весь комментарий
15.07.2021 11:36 Ответить
в мае сделали 1 прививку (самому бусичке).
в июле на 400 % больше!!!! (дерьмаку, арахинидии, аналу-табу и еще какому-то наркоше-слуге).

уря.
уря.
уря.
показать весь комментарий
15.07.2021 12:57 Ответить
И в 100500 раз больше, чем за февраль...
показать весь комментарий
15.07.2021 14:05 Ответить
 
 