Ляшко объяснил, как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19: Предусмотрены две точки выдачи
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, как человек может получить свидетельство о вакцинации или ковид-сертификат. В частности, если нет семейного врача.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По его словам, прежде всего, надо пойти и подписать декларацию с семейный врачом.
"Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета Министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача", - сообщил он.
Напомним, Кабинет министр Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Срок действия этого документа составит 180 суток.
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