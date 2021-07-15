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Новости Борьба с коронавирусом
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Ляшко объяснил, как получить свидетельство о вакцинации от COVID-19: Предусмотрены две точки выдачи

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко рассказал, как человек может получить свидетельство о вакцинации или ковид-сертификат. В частности, если нет семейного врача.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, прежде всего, надо пойти и подписать декларацию с семейный врачом.

"Если что-то не получается, то надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета Министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача", - сообщил он.

Напомним, Кабинет министр Украины внес изменения в "ковидные сертификаты". Срок действия этого документа составит 180 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о повторной вакцинации от COVID-19: Возможен либо повторный курс из двух, либо третья бустерная доза

вакцина (3815) сертификат (227) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608)


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Семейный врач выдаст сертификат на английском?
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15.07.2021 11:22 Ответить
Да. Черех ГУГЛ-переводчика. Без проблем. Хоть на китайском
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15.07.2021 12:03 Ответить
Да, Гугл переводчик поможет. Главное чтобы потом имя https://censor.net/ru/user/490020 на китайском не приводилось как "Носки, легчающие журавлем в лазурном небе ночью"
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15.07.2021 13:32 Ответить
Єдина проблема, сімейних лікарів не забезпечили папером для сертифікатів, тому потрібно приносити з собою аркуш жовтого кольору.
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15.07.2021 14:33 Ответить
Дбл бл
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15.07.2021 12:54 Ответить
 
 