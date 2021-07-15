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Новости Коронавирус и карантин
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Вице-президент Еврокомиссии Шефчович об открытии границ ЕС для Украины: Ваши цифры выглядят многообещающими. Это вопрос дней

Вице-президент Еврокомиссии Шефчович об открытии границ ЕС для Украины: Ваши цифры выглядят многообещающими. Это вопрос дней

Положительное решение об открытии ЕС границы для Украины после введенных карантинных ограничений является вопросом нескольких дней.

Об этом заявил вице-президент Европейской комиссии по межведомственным отношениям и прогнозированию Марош Шефчович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я знаю, что если говорить о случаях инфицирования (коронавирусной инфекцией Covid-19. – Ред.), ваши цифры выглядят многообещающими. Так что я считаю, что положительное решение - это вопрос дней. Как вы понимаете, здесь все очень осторожны, потому что мы видим, насколько ситуация нестабильна. Но все указывает на положительное решение относительно открытия границ для Украины и признания ваших сертификатов COVID", - сказал Шефчович.

Он отметил, что украинский COVID-сертификат выглядит так же, как европейский.

"Должен сказать, что вчера мы с премьер-министром Денисом Шмыгалем много времени провели вместе, "играя" с нашими смартфонами, и меня очень впечатлило то, что у него в смартфоне: сертификат COVID, который точно такой же, как у меня. Более того, у него есть свидетельство о рождении, водительские права, вид на жительство и все документы, которые мы сейчас рекомендуем нашим государствам-членам сделать такими же, чтобы положить их в так называемый электронный кошелек для документов. Я сам это видел. Я не технический специалист, но думаю, что он выглядит точно так же, как и в моем телефоне", - пояснил Шефчович.

Кроме того, вице-президент Европейской комиссии указал на то, что Европейское медицинское агентство сертифицировало такие вакцины, как Pfizer, Moderna и европейскую Astra Zeneca.

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"Мы так и не получили полную документацию на Sputnik, так что она не завершена, и другие производители не спрашивали. Наверное, это одна из тех вещей, которые еще предстоит обсудить экспертам", - отметил он, отвечая на вопрос о том, какие вакцины из признанных в Украине будут признаны ЕС.

Автор: 

граница (5297) Еврокомиссия (1468) карантин (16729) путешествие (98) Шефчович Марош (108) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Я так понимаю, что большинство стран ЕС откроет границы только тем украинцам, кто вакцинировался нормальной вакциной, а не китайским шмурдяком, который накупил зеленский-степашка.
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15.07.2021 12:33 Ответить
 
 