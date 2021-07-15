Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о тысячах украинских миротворцев, которые принимают участие в операциях по всему миру, поздравив их с Днем украинских миротворцев.
"Сегодня отмечаем День украинских миротворцев. Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях во многих уголках планеты, помогая людям жить в более безопасных условиях. Они в очередной раз доказывают миру, что Украина - это о мире, о ценности человеческой жизни, о помощи", - написал Зеленский в соцсети Twitter в четверг, передает Цензор.НЕТ.
Топ комментарии
+7 vitalmod
показать весь комментарий15.07.2021 11:15 Ссылка
+6 jklpqrs
показать весь комментарий15.07.2021 11:15 Ссылка
+2 Dietrich Berg
показать весь комментарий15.07.2021 11:19 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Я ж правильно понимаю, на этом обязанности президента всё?
Освободительных забот:
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ..."
- Игорь Губерман,
Это тебе Мандель нашептала?
Наводив лад він на хорватській землі в 1992-му році...