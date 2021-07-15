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Новости Агрессия России против Украины
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Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский

Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил о тысячах украинских миротворцев, которые принимают участие в операциях по всему миру, поздравив их с Днем украинских миротворцев.

"Сегодня отмечаем День украинских миротворцев. Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях во многих уголках планеты, помогая людям жить в более безопасных условиях. Они в очередной раз доказывают миру, что Украина - это о мире, о ценности человеческой жизни, о помощи", - написал Зеленский в соцсети Twitter в четверг, передает Цензор.НЕТ.

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Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский 01
Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) миротворцы (1182) поздравление (1062)


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Топ комментарии
+7
Наркоман...
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15.07.2021 11:15
+6
а ты здесь при чем?
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15.07.2021 11:15
+2
Собак сняли с границы на парад и теперь кто-то постоянно под кайфом
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15.07.2021 11:19
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а ты здесь при чем?
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15.07.2021 11:15 Ответить
ПЫСЫ: 0,186тыс., если точнее.
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15.07.2021 12:44 Ответить
И тут Остапа понесло ...
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15.07.2021 17:32 Ответить
Должность у него такая - поздравлять с праздниками, напоминать об именинах, монтировать видосы, ездить на пикники с журналистами, каждый месяц-два от всего этого летать отдыхать. Вроде ничего не забыл...
Я ж правильно понимаю, на этом обязанности президента всё?
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15.07.2021 13:06 Ответить
Деньги возить из офшоров для лиц, чьи деньги могут оказаться под ударом из-за санкций и судов. Например, для бени. Президент-курьер, лучшей "крыши" и не придумать.
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15.07.2021 14:05 Ответить
Наркоман...
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15.07.2021 11:15 Ответить
Собак сняли с границы на парад и теперь кто-то постоянно под кайфом
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15.07.2021 11:19 Ответить
Це виключно завдяки найвеличнішому.
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15.07.2021 11:21 Ответить
Сивочолому гетьману святому Петру, тобто?Тысячи наших воинов участвуют в миротворческих операциях по всему миру, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9816
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15.07.2021 11:24 Ответить
У тебе вдалий нік.
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15.07.2021 11:30 Ответить
"Боюсь, как дьявольской напасти,
Освободительных забот:
Когда рабы приходят к власти,
Они куда страшней господ..."

- Игорь Губерман,
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15.07.2021 11:23 Ответить
Рабы воришки
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15.07.2021 11:32 Ответить
по всему миру, - Зеленский/ И только в одной стране мира главнокомандующий четыреждыуклонист, сравнивающий -за деньги-свою страну с германской порнозвездой.
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15.07.2021 11:27 Ответить
запихайе весь кокс шо в наличии ему в носяру - и може нам повезет - 2 дня без казла
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15.07.2021 11:28 Ответить
а почему янелох не прикажет им там просто перестать стрелять ?
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15.07.2021 11:29 Ответить
Может сотня? Ну пару сотен? Ну ни как не тысячи принимают участие в миротворческих миссиях.
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15.07.2021 11:30 Ответить
таки тисячи, кругом де стоіть НАТАвській контингент є наші миротворці, а якщо брати по максимуму то нашіх найманців немає мабуть тільки в азійских краінах (не знаю) навіть в наркокартелях в впівденній америці є. Заробітки це не тільки клубніка в Польші
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15.07.2021 12:29 Ответить
Вопрос не про наемников, то их дело, и не про войска НАТО, а конкретно про украинских военных официально находящихся на миротворческих миссиях, несколько сотен, сейчас они в нескольких горячих точках, и готовятся к еще одной, контингент там небольшой. Если поздравлять миротворцев с расчетом "тысячи", то и с учетом бывших военных, участников в миротворческих миссиях с дня независимости Украины.
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15.07.2021 12:37 Ответить
у мене в містечку 12000 неселення я знаю трьох один в Лівані другий в Афгані і третій Іраку , як розкинути такій відсоток по Украіні? короче це більш ніж ймовірно. Вони не приймають участь в бойових діях НАТИ вони миротвоці при НАТІ охороняют червоний хрест на блок посту стоять і х... його знає шо вони там взагалі роблять
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15.07.2021 13:11 Ответить
Прямо, тысячи?!
Это тебе Мандель нашептала?
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15.07.2021 11:30 Ответить
Зачем.
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15.07.2021 11:37 Ответить
між іншим, генерал Павловський, якого по вказівці Зе знову в тюрму посадили - також миротворець.
Наводив лад він на хорватській землі в 1992-му році...
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15.07.2021 11:41 Ответить
У нас экономика в упадке ,страна воюет! поэтому тысячи вояк посланы в ***** зарабатывать бабло стране и чуть чуть себе на масло. Это отличный политический анекдот! интересно,во время войны ,евреи Израиля(уважение им!) мироточат миротворцами по всему миру, или это наш светлейший Еврей,так чУдит.
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15.07.2021 11:48 Ответить
ідуть самі там ще й конкурс. Зарплата на передку у нас в 19 році була 25000гр у миротворцях 1500$ + зарплата в Украіні і стояти на блок пості (почуствуй разніцу). Украіна за кожного бійця отримує гроші І на конкурсі кожен солдат по умолчанію має УБД тож як би за батьківщіну повуювали потрібно и собі заробити
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15.07.2021 12:36 Ответить
То есть за Родину воевать,это надо иметь серьезный национально солидарный скил. Мотивации ведь нет. А ради пополнения бабла- власти ,все что угодно.Красиво завершился 2 Майдан.
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15.07.2021 13:05 Ответить
он бил тварей чесной!
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15.07.2021 11:58 Ответить
Зеленский охметовская гнида
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15.07.2021 14:30 Ответить
 
 