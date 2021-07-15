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Новости
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Трое украинских моряков арестованы в Турции, их обвиняют в контрабанде наркотиков, - спикер МИД Николенко

Трое украинских моряков арестованы в Турции, их обвиняют в контрабанде наркотиков, - спикер МИД Николенко

Прокуратура г. Искендерун в Турции арестовала капитана судна MSC CAPUCINE R под флагом Либерии и трех его помощников, которые являются гражданами Украины, в связи с обвинением в контрабанде наркотиков, департамент консульской службы МИД Украины и Посольство Украины в Турции держат дело на контроле.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"10 июля турецкие правоохранители задержали в порту Искендерун судно MSC CAPUCINE R под флагом Либерии. Экипаж состоит из 24 украинцев и одного иностранца. На следующий день прокуратура г.Искендерун арестовала капитана судна и трех его помощников. Все граждане Украины. Им предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков", - рассказал он.

По словам Николенко, посольство Украины в Турции предоставляет задержанным консульскую помощь.

"Наши граждане обеспечены адвокатом и переводчиком, консулы поддерживают связь с их родными. Украинское дипучреждение обратилась к турецкой стороне с запросом на получение доступа к материалам следствия и посещение украинских моряков. Остальные члены экипажа сейчас находятся на борту судна. Они участвуют в расследовании как свидетели", - добавил спикер МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо граждан Турции предстанут перед судом во Львове за контрабанду более тонны героина, - прокуратура

Автор: 

контрабанда (2410) МИД (6986) наркотики (2152) Турция (3480) Николенко Олег (301)


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потерпевшему вiслюку нельзя в Турцию...
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15.07.2021 11:28 Ответить
Майбутні кандидати в нардепи. Проходять "стажування".
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15.07.2021 13:42 Ответить
Есть такое
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15.07.2021 16:43 Ответить
 
 