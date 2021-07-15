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Новости Агрессия России против Украины
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ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины в своем Twitter в четверг.

"Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-Морских Сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - говорится в сообщении.

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ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны 01

беспилотник (3723) ВМС (1478) Минобороны (9402) Турция (3480)


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Топ комментарии
+12
это гуд!.. видна модернизированная оптико-дектронная система (шарик)..
ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 8055 ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7626ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7193
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15.07.2021 11:34
+12
Опять забыли что при "барыгах" уже получали? Власть непуганых идиотов
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15.07.2021 11:36
+11
При барыгах получили ВСУ. Сейчас получили ВМСУ.
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15.07.2021 11:46
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Уже ж летал. Что он курит
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15.07.2021 11:33 Ответить
Ключове слово - ВМС.
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15.07.2021 11:35 Ответить
при Порох два комплекса (6 аппаратов и две машины управления) получили ВСУ, а сейчас получают (пять комплексов т.е. 15 аппаратов) ВМСУ (моряки)..
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15.07.2021 11:37 Ответить
это гуд!.. видна модернизированная оптико-дектронная система (шарик)..
ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 8055 ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7626ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны - Цензор.НЕТ 7193
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15.07.2021 11:34 Ответить
А навіщо баклан?
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15.07.2021 11:42 Ответить
Опять забыли что при "барыгах" уже получали? Власть непуганых идиотов
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15.07.2021 11:36 Ответить
При барыгах получили ВСУ. Сейчас получили ВМСУ.
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15.07.2021 11:46 Ответить
Т.е. ВМСУ -- это не армия? Мы будет теперь писать про первый для нацгвардии, погранцов и т.д? Потом пойдем по номерам полков?
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15.07.2021 11:52 Ответить
будем, наверное, с такими мизерными объемами поставок
и да, к слову - МВД-Нацгвардия и погранцы - это не ВСУ
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15.07.2021 12:04 Ответить
Байрактары ВСУ отличаются технологически от Байрактаров ВМСУ.. морская версия специально заточенная под работу на море и целенаведение для "Нептуна".. аппаратура управления также может быть установлена на корабли..
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15.07.2021 12:35 Ответить
Может быть. Только вот когда мы с этой властью дождемся "Нептунов". На только заложенный турецкий корвет Таран дал команду закупать ПКР других производителей.
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15.07.2021 15:07 Ответить
первая половина 2022 г. первый дивизион "Нептунов" (72 ракеты) заступит на дежурство..
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15.07.2021 16:52 Ответить
Это берегового базирования и то на основе все того-же испытательного. Только тягачи поменяют на "Татра". Он-же и поедет на параде.
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15.07.2021 17:01 Ответить
На всю ракетную программу и "Богдану" в куче выделили только чуть менее миллиарда грн. А только один дивизион "Нептун" стоит около 720 млн. Отака херня.
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15.07.2021 17:10 Ответить
ключевое слово - получили ВМСУ
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15.07.2021 11:46 Ответить
"... Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину.
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает Минобороны Украины в своем https://twitter.com/DefenceU/status/1415585955432517632/photo/1 Twitter в четверг.... " Источник: https://censor.net/ru/n3277244
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15.07.2021 11:53 Ответить
Ну да. Получается, что текст по-дебильному написан. Все вопросы - к модератору. Хотя это и не важно. Важно, что получили.
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15.07.2021 11:58 Ответить
Разницу между ВМС и сухопутными войсками знаешь?
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15.07.2021 11:59 Ответить
Я еще и читать умею в придачу.
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15.07.2021 12:03 Ответить
P.S. А первое предложение в новости - да, дурацкое.
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15.07.2021 12:00 Ответить
После того как зеля выполнит формулу штанмаера - эти беспилотники появятся у сепаров.
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15.07.2021 11:36 Ответить
необязательно об этом писать ..вы еще напишите сколько у нас танков осталось и сколько патронов
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15.07.2021 11:38 Ответить
ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar / Климкин посетил Израиль и заявил, что Киев заинтересован в покупке беспилотников . Компания "Israel Aerospace Industries" согласилась продать дроны Украине. Израиль отменил решение о поставке беспилотных летательных аппаратов в Украину после звонка Путина Нетаньяху. Повезло , что не связались с израильской сранью.
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15.07.2021 11:39 Ответить
без дронов-камикадзе почти бесполезная штука
а могли бы орков в окопах отстреливать и технику что не выведена за границы отведения
после тысячи применений орки бы задумались
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15.07.2021 11:42 Ответить
Айзера и без дронов-камикадзе неплохо справились.
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15.07.2021 11:47 Ответить
у них были израильские камикадзе Хароп
но практика показала, что бомбы с Байрактара лучше - бесшумно прилетают, в отличии от дикого воя подлетающего Харопа
Харопы есть смысл использовать по бронированным либо крупным целям - в них больше заряд, бадабум сильнее получается
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15.07.2021 11:50 Ответить
P.S. опытный оператор Байрактара, конечно, сможет положить бомбу в моторный отсек танка (ювелирная работа, без дураков), но... например, после такого танк не взрывается, да и экипаж может выжить... так что Байрактары ТБ2идеальны против лекгозащищенных целей... посмотрим, что с этим будет у Акынджи - там должны быть и бомбы помощнее, и ракеты
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15.07.2021 11:57 Ответить
Камикадзе нужны для выноса ПВО, чтобы расчистить дорогу Байрактарам
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15.07.2021 12:16 Ответить
без дронов-камикадзе почти бесполезная штука

дааа? а вот турки с азербайджанцами успешно решают свои боевые задачи Байрактарами и без сверхценного мнения некоего "https://censor.net/ru/user/307359"
армяне жалуются, что бомба с Байрактара намного опаснее камикадзе Хароп - прилетает бесшумно, среагировать невозможно
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15.07.2021 11:49 Ответить
Військово-Морські Сили України отримали перший розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayraktar TB2 від турецької оборонної компанії Baykar Defence.
Defense Express отримав унікальну можливість бути присутніми на церемонії передачі комплексу Bayraktar TB2 для ВМС України, та публікує фото передачі першого комплексу Bayraktar TB2 на озброєння національного флоту.

Комплекси Bayraktar TB2 на порядок посилять спроможності Військово-Морських Сил України у захисті південних рубежів нашої Вітчизни.
За словами заступника міністра оборони Олександра Миронюка, поставка цього комплексу відбулась із випередженням графіку. Впродовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали прийомо-здатні випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу - підйом на максимальну висоту, перевірка роботи корисного навантаження та пунктів управління.
Bayraktar ТВ2 буде поставлений на озброєння 10 бригади Морської авіації ВМСУ, разом із БПЛА передані мобільні термінали управління та ЗІП. Особливість даного комплексу - станції управління БПЛА можуть розміщуватись не лише стаціонарно на суші чи на шасі, але й також - на будь-якому із кораблів ВМС України.
Bayraktar ТВ2 будуть виконувати для ВМС України розвідувальні операції, видачу цілеуказівок, і також - виконувати ураження противника з повітря. Збройні Сили України мають ********** для таких цілей, але також - є і додаткова кількість ***********, котрі можуть використовуватись для "морських" Bayraktar ТВ2.
На всі БПЛА комплексу Bayraktar ТВ2, що будуть передані Військово-Морським Силам України, прийнято рішення нанести зображення хижого морського птаха, котрий буде символом підрозділу безпілотних комплексів у складі Морської авіації ВМСУ.
Як наголошував Командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа, ці комплекси будуть використовуватись для висвітлення надводної обстановки в Азовській і Чорноморській операційних зонах, для видачі цілевказівок для розрахункам протикорабельних комплексів "Нептун", і також - для вогневого ураження https://defence-ua.com/army_and_war/vmsu_ogolosili_stroki_otrimannja_bayraktar_tb2_ta_rk_360mts_neptun-2887.html противника на морі та на суші.
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15.07.2021 11:50 Ответить
Как говорят сами турки , что если бы не байрактары то путин давно бы захватил Украину и что они нас защищают😁
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15.07.2021 11:52 Ответить
И толку..он в комплексе должен работать...
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15.07.2021 11:55 Ответить
В комплексе с чем?
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15.07.2021 12:36 Ответить
Наверное с человеком-оператором.
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15.07.2021 12:37 Ответить
Ну то понятно. Но интересно ж посмотреть, как пациент пузыри будет пускать.
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15.07.2021 12:41 Ответить
с бпла разведки и целеуказания
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15.07.2021 14:51 Ответить
Он сам себе и разведка, и целеуказание и, даже, бпла
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15.07.2021 15:25 Ответить
целеуказание для других типов вооружения, артиллерии, дронов-камикадзе и ракет, а то на себе он много бомб не несет
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15.07.2021 15:55 Ответить
Так это его основная задача
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15.07.2021 16:17 Ответить
так это и есть работа в комплексе с другими видами вооружений, зачем вопросы тогда задавать трольские
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15.07.2021 16:24 Ответить
Так он и работает в комплексе с другими видами вооружения. К чему тогда твоё нытьё?
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15.07.2021 16:37 Ответить
первый ты ныть начал, в комплексе с чем, хнык-хнык... а человек правильный вопрос поднял сколько у нас вооружения совместимо с таким целеуказанием, чтобы все работало в комплексе
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15.07.2021 16:48 Ответить
А вот не отнекивайся - первый пост твой, дальше было делом техники тебя за ребро подвесить
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15.07.2021 17:14 Ответить
Один! Это перед рос вторжением то!
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15.07.2021 12:07 Ответить
Один это счас. Это не первая поставка. И нее последняя.
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15.07.2021 12:54 Ответить
Дякуємо Петру Олексійовичу за це
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15.07.2021 12:43 Ответить
язЕлох всё "исправит", ***** только намекнёт...
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15.07.2021 13:17 Ответить
Только мне непонятно что Байрактары будут делать на флоте? Он может поднять тяжелую противокорабельную ракету способную уничтожить десантный или средний военный корабль?? А для целеуказания и разведки у нас полно других аппаратов более дешевых и собственного производства. Да и Байрактар не может видеть через облака, а КБ Луч заявило о готовности производить беспилотники которые видят сквозь тучи и ни в чем Байрактару не уступают, но МО не спешит их заказывать.
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15.07.2021 12:57 Ответить
Проводити морську розвідку.
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15.07.2021 15:26 Ответить
этот умеет лазером подсвечивать вроде, можно в догонку большой ракетой запулить, или попытаться бомбой в место хранения ракет на корабле - авось сдетонирует
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15.07.2021 15:59 Ответить
Было бы здорово, если бы миссия ОБСЕ, тоже получила бы с десяток Bayraktar TB2!
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15.07.2021 13:15 Ответить
Красава,у порохоботов скоро инсульт будет от негодования.
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15.07.2021 13:43 Ответить
У сенсі ? Це контракти підписані Порошенко
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15.07.2021 15:23 Ответить
инсульт будет когда зеботы узнают что при зеле тока один поступил, а при порохе в десятки больше
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15.07.2021 16:01 Ответить
они должны ходить клинышком
по уставу гарнизонному
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15.07.2021 14:36 Ответить
 
 