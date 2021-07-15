ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны
Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины в своем Twitter в четверг.
"Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-Морских Сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - говорится в сообщении.
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и да, к слову - МВД-Нацгвардия и погранцы - это не ВСУ
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает Минобороны Украины в своем https://twitter.com/DefenceU/status/1415585955432517632/photo/1 Twitter в четверг.... " Источник: https://censor.net/ru/n3277244
а могли бы орков в окопах отстреливать и технику что не выведена за границы отведения
после тысячи применений орки бы задумались
но практика показала, что бомбы с Байрактара лучше - бесшумно прилетают, в отличии от дикого воя подлетающего Харопа
Харопы есть смысл использовать по бронированным либо крупным целям - в них больше заряд, бадабум сильнее получается
дааа? а вот турки с азербайджанцами успешно решают свои боевые задачи Байрактарами и без сверхценного мнения некоего "https://censor.net/ru/user/307359"
армяне жалуются, что бомба с Байрактара намного опаснее камикадзе Хароп - прилетает бесшумно, среагировать невозможно
Defense Express отримав унікальну можливість бути присутніми на церемонії передачі комплексу Bayraktar TB2 для ВМС України, та публікує фото передачі першого комплексу Bayraktar TB2 на озброєння національного флоту.
Комплекси Bayraktar TB2 на порядок посилять спроможності Військово-Морських Сил України у захисті південних рубежів нашої Вітчизни.
За словами заступника міністра оборони Олександра Миронюка, поставка цього комплексу відбулась із випередженням графіку. Впродовж декількох днів на аеродромі під Миколаєвом тривали прийомо-здатні випробування усіх безпілотних апаратів, що входять до складу цього комплексу - підйом на максимальну висоту, перевірка роботи корисного навантаження та пунктів управління.
Bayraktar ТВ2 буде поставлений на озброєння 10 бригади Морської авіації ВМСУ, разом із БПЛА передані мобільні термінали управління та ЗІП. Особливість даного комплексу - станції управління БПЛА можуть розміщуватись не лише стаціонарно на суші чи на шасі, але й також - на будь-якому із кораблів ВМС України.
Bayraktar ТВ2 будуть виконувати для ВМС України розвідувальні операції, видачу цілеуказівок, і також - виконувати ураження противника з повітря. Збройні Сили України мають ********** для таких цілей, але також - є і додаткова кількість ***********, котрі можуть використовуватись для "морських" Bayraktar ТВ2.
На всі БПЛА комплексу Bayraktar ТВ2, що будуть передані Військово-Морським Силам України, прийнято рішення нанести зображення хижого морського птаха, котрий буде символом підрозділу безпілотних комплексів у складі Морської авіації ВМСУ.
Як наголошував Командувач ВМС України контр-адмірал Олексій Неїжпапа, ці комплекси будуть використовуватись для висвітлення надводної обстановки в Азовській і Чорноморській операційних зонах, для видачі цілевказівок для розрахункам протикорабельних комплексів "Нептун", і також - для вогневого ураження https://defence-ua.com/army_and_war/vmsu_ogolosili_stroki_otrimannja_bayraktar_tb2_ta_rk_360mts_neptun-2887.html противника на морі та на суші.
по уставу гарнизонному