ВМС Украины получили первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 из Турции, – Минобороны

Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 производства Турции поступил в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Минобороны Украины в своем Twitter в четверг.

"Набираем высоту! Министр обороны Андрей Таран: первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-Морских Сил поставлен в Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник Bayraktar с украинским двигателем поднялся на рекордную высоту 11,5 км. ВИДЕО