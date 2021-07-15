Вениславский о решении КС по украинскому языку: Отката в вопросе языковой политики не будет

Народный депутат "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает историческим решение КС по закону о функционировании украинского языка.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд сказал, что закон о функционировании украинского язяка как государственного является полностью конституционным. Это делает невозможным любые спекуляции и обвинения в том, что может произойти откат в вопросе языковой политики", - подчеркнул Вениславский.

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Напомним, 14 июля Конституционный Суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.