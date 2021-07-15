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Новости Языковой вопрос
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Вениславский о решении КС по украинскому языку: Отката в вопросе языковой политики не будет

Вениславский о решении КС по украинскому языку: Отката в вопросе языковой политики не будет

Народный депутат "Слуги народа", представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает историческим решение КС по закону о функционировании украинского языка.

Об этом он рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

"Конституционный Суд сказал, что закон о функционировании украинского язяка как государственного является полностью конституционным. Это делает невозможным любые спекуляции и обвинения в том, что может произойти откат в вопросе языковой политики", - подчеркнул Вениславский.

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Напомним, 14 июля Конституционный Суд Украины признал конституционным закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Автор: 

ВР (29272) КС (2248) украинский язык (1192) язык (3780) Вениславский Федор (268)


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Топ комментарии
+11
Отката не будет... а вот всякие ПОПРАВОЧКИ "Слуги" регулярно пытаются пропихнуть!
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15.07.2021 11:46
+6
Відкат потрібен!!!Їде вперед асфальтовий коток,а потім відкочується назад-і під нього втрапляють всі оті бужанські,дубінські,разумкови,які "прінціпіально нє разговарівают на украінском язікє",а коли дориваються до корита(ночви),то шпрехати починають ще й як,тобто автори всіх цих "поправок.Ночви ж, як ніяк,а там барди повно.Давно вже пора на них відкотити той коток,щоб верещали,як верещить Верещук-майбутня мініСТЕРВА оборони ЗЕЛЕНИХ ЙОЛОПІВ.
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15.07.2021 11:54
+4
Вениславский о решении КС по украинскому языку: Отката в вопросе языковой политики не будет - Цензор.НЕТ 1370 Це як би в Ірманії КС вирішував як і де їм вживати німецьку мову. Країна абсурду.
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15.07.2021 11:43
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Вениславский о решении КС по украинскому языку: Отката в вопросе языковой политики не будет - Цензор.НЕТ 1370 Це як би в Ірманії КС вирішував як і де їм вживати німецьку мову. Країна абсурду.
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15.07.2021 11:43 Ответить
у них нeмє пришeлeпкуватого сусiда
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15.07.2021 13:52 Ответить
Отката не будет... а вот всякие ПОПРАВОЧКИ "Слуги" регулярно пытаются пропихнуть!
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15.07.2021 11:46 Ответить
Ага, как через закон о финасировании реставрационной деятельности тупо прокинуть отмену обязательного дублирования фильмов на украинский. Наперсточники, как они и есть, мелкие наглые мошенники.
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15.07.2021 12:27 Ответить
Відкат потрібен!!!Їде вперед асфальтовий коток,а потім відкочується назад-і під нього втрапляють всі оті бужанські,дубінські,разумкови,які "прінціпіально нє разговарівают на украінском язікє",а коли дориваються до корита(ночви),то шпрехати починають ще й як,тобто автори всіх цих "поправок.Ночви ж, як ніяк,а там барди повно.Давно вже пора на них відкотити той коток,щоб верещали,як верещить Верещук-майбутня мініСТЕРВА оборони ЗЕЛЕНИХ ЙОЛОПІВ.
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15.07.2021 11:54 Ответить
То ж стуліть свої їдала , малороси-зелебоби , і не гавкайте на собачьєм . .
Вчіть українську краще . .
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15.07.2021 12:02 Ответить
Звичайно, відкату не буде! Зеленогнойні це всосали та й вирішили, шо тіпо самі це придумали!)))
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15.07.2021 12:05 Ответить
Та у зелених права рука не знає, що робить ліва.
То ганебні поправки до закону хотіли вносити, потім прибрали, один навіжений, здається Бужанський, правда відмовився.
Але усе це може випірнути у любий момент, як і постачання води у Крим
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15.07.2021 12:26 Ответить
ГАРНА НОВИНА.
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15.07.2021 13:00 Ответить
ну вiдбилися?! чатуємо далi!
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15.07.2021 13:53 Ответить
Тільки незабудьтесь це Бужанському сказати!
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15.07.2021 15:01 Ответить
Кіпіш під Верховною Радою на мітингу по захисту української мови від уродів та бужанського.
В 16:15 сьогодні поліцейські побили активіста, який розкидував касапські рублі по площі.
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15.07.2021 16:57 Ответить
 
 