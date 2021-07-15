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Профессора Ривненской медакадемии задержали на взятке: требовал 33 тыс. грн за поступление. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Правоохранители задержали на взятке профессора Ривненской медицинской академии. Он требовал 33 тысячи гривен за поступление в учебное заведение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

"Оперативники управления стратегических расследований совместно со следователями областного управления полиции разоблачили неправомерную деятельность профессора.

Вчера, 14 июля, его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины после получения им обусловленной суммы "вознаграждения"", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос о сообщении педагогу о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды).

Профессора Ривненской медакадемии задержали на взятке: требовал 33 тыс. грн за поступление 01

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Ривненская областная прокуратура.

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В случае доказательства вины, фигуранту грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Профессора Ривненской медакадемии задержали на взятке: требовал 33 тыс. грн за поступление 02
Профессора Ривненской медакадемии задержали на взятке: требовал 33 тыс. грн за поступление 03
Фото: сайт полиции
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Топ комментарии
+2
Перед ОП необходимо пройти курсы в наркопритоне.....
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15.07.2021 11:57
+1
отпустить и взять на работу в ОП
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15.07.2021 11:55
+1
Попередню новину читав? Я про це. Коментарі там закриті.
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15.07.2021 11:56
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Зебіли, чому ваш кловун не припиняє війну?
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15.07.2021 11:52 Ответить
Клоун воює з власним народом. Економічними методами. А от поффєсору перепортили всі жнива, які лише почалися.
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15.07.2021 11:54 Ответить
Попередню новину читав? Я про це. Коментарі там закриті.
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15.07.2021 11:56 Ответить
Ылыта, ептель!
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15.07.2021 11:52 Ответить
а потім дивуються тому що в нас більшість медиків коновали-людині розумній та талановитій в медвуз без грошей потрапити дуже важко-
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15.07.2021 11:54 Ответить
меня другое удивляет, нам каждый день рассказывают про то как врачи увольняются из-за маленькой зарплаты и очень тяжелой работы, а здесь мало того что нужно будет долго учиться, так еще и за поступление денег просят...
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15.07.2021 12:02 Ответить
отпустить и взять на работу в ОП
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15.07.2021 11:55 Ответить
Перед ОП необходимо пройти курсы в наркопритоне.....
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15.07.2021 11:57 Ответить
Да надать ему всех поступающих у ВЫШИ из ОРДО.Пускай дрочит,взяток не будет а оплаты из бюджета реаны в ближайщем будущем не предвидится.Грошей НЕМА.
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15.07.2021 11:58 Ответить
P.S. Вот только никак не пойму что,на фото в публикации,,возмущаются те кто не на автомобилях Ураинского производства да еще и сетуют на Украину которая недала им усуги.Эти уроди вобще должны быть изгоями в Украине кроме тех кто прошел АТО и ООС.А возмущенным этим коментарием хочу спросить ,,что именно Вы сделали для Украины,,кроме тихых высеров чтоб никто не знал кто срет.
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15.07.2021 12:07 Ответить
Точнее - 1000 евро. Если бы долар был потяжелее евро - был бы эквивалент $1000. А так странно ,что не в фунтах
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15.07.2021 11:58 Ответить
Ну мы же в Европу идем а Англия из ЕС выходит. Так что можно сказать это своего рода протест профессора !
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15.07.2021 12:00 Ответить
Как поступить в медицинский БЕСПЛАТНО... Профессора Ривненской медакадемии задержали на взятке: требовал 33 тыс. грн за поступление - Цензор.НЕТ 6391
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15.07.2021 12:04 Ответить
Да просто придите в Украину и скажите что в каком универе и на каком факультете хотите,не учится а иметь образование,и гаронтовано вас примут из всеми благами студентов.А вот интелект у нас не имеет значения так как образование в Украине РЕИНТЕГРИРУЕТ,иными украинскими словами.Україськії освіті ,,кабздець,,А українські дебіли які непройшли в Українські вищі підуть орати ,,селіконові долини,,тіх хто і нахер не ставить нашу українську освіту.
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15.07.2021 12:19 Ответить
Найбільш корумпований коледж (тепер дно-академія) у місті: без грошей годі й сподіватися вступити там на бюджет! Знаю з власного досвіду.
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15.07.2021 12:11 Ответить
Відверто, я не розумію "ЗА ЩО" платили. Конкурс же за результатами ЗНО, а професор тут ні до чого. Та і сума більша ніж плата за рік при навчанні за контрактом.
Схоже на провокацію.
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15.07.2021 12:51 Ответить
Дядько просто ніс медиціну у люди.
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15.07.2021 13:12 Ответить
Поцріот. Цікаво, коли він вимагав ці кошти, то був у вишиванці, чи в касаваротці, що б компроментувати "клятих москалів"?
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15.07.2021 13:31 Ответить
Коли вже встигли з медучилища зробити медакадемію? Що за турборежим?
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15.07.2021 13:51 Ответить
Да все это типичная подстава! Какой нахрен профессор будет брать деньги, тем более что от него ничего не зависит. Просто чей-то зеленый сынок уже прошел мед магистратуру-аспирантуру и нужно место. Жаль профессора.
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15.07.2021 13:59 Ответить
 
 