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Рада одобрила в первом чтении выделение из Госбюджета 800 млн грн на кислородные станции

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада одобрила в первом чтении выделение из Госбюджета 800 млн грн на кислородные станции

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который увеличивает расходы на кислородные станции.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности, за законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021" об увеличении расходов на закупку, проектирование и установку кислородных станций за основу проголосовали 347 народных депутатов.

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Перед голосованием народный депутат "Батькивщины" Иван Крулько поинтересовался, почему такой законопроект подают парламентарии, а не правительство, а также, почему при рассмотрении этого вопроса в сессионном зале нет премьера Дениса Шмыгаля.

Он подчеркнул, что Украина должна заняться закупкой кислородных станций, потому что осенью может быть очередная волна COVID-19.

Законопроект предлагает создать новые бюджетные программы - централизованные закупки кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения и субвенция из государственного бюджета местным на закупку услуг по проектированию и установке кислородных станций.

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Согласно закону, 650 млн гривен пойдет на оборудование и 150 млн гривен - проектирование и монтаж. Средства предлагают перераспределить из поступлений от импортного НДС.
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Можна непагано прибарахлитися - онукам зеленої шобли вистачить
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15.07.2021 12:06 Ответить
Заканчивался второй год пандемии, надвигалась четвертая волна третей мутации вируса.
Умерло более 52 тысяч человек...
КабМин и ВР наконец-то решили выделить деньги на кислородные аппараты.
Рада одобрила в первом чтении выделение из Госбюджета 800 млн грн на кислородные станции - Цензор.НЕТ 6766
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15.07.2021 12:08 Ответить
Всё, что ни делает новая власть, всё тупо на фоне режима Порошенка заставляет скучать за режимом Порошенка. Со всеми Свинарчуками и прочими демонизированными Кононенками.
1. Война.
У Пороха: модернизация, международная помощь, в том числе и летальным оружием, планомерное, с крейсерской скоростью наращивание бюджетирования ЗСУ. Под конец каденции денежное довольствие дошло до тысячи долларов в месяц на первой линии.
У Зеленского: опрокинули все ключевые реформы, заморозили строительство общежитий, войска отвели с политых украинской кровью позиций. А, и боевых генералов бросают за решетку с космическими залогами.
И, как король некомпетентности, сдаёт операцию по вагнеровцам врагу. Ещё и умудряется про это открыто ********* на камеру.

2. Экономика.
При Порохе - 14 кварталов постоянного роста, в условиях оккупированных экспортных мощностей и военной нагрузки на бюджет. Международные рейтинговые агенства регулярно повышали rate Украины. ЗВР достигли исторического максимума. Банковская система очистиласть от банков-пылесосов. Децентрализация наполнила местные бюджеты таким баблом, что на первых этапах местные горсоветы размещали деньги на депозитах, потому что не отбивали дупля, что с такой финансовой массой делать.
При Зеленском - ******** всё. Сотрудничество с МВФ в жопе (они очень поняли, когда деньги из транша на борьбу с последствиями пандемии ушли на кассу «слуги народа» в виде великого будівництва). Дефицит бюджета в размере ~7% ВВП (и ***** кивать на короновирус, посаны. Вы бюджет с дефицитом приняли еще за три месяца до начала пандемии). ОВГЗ под конские проценты, когда даже быстрый кэш (за который расплачиваться будем мы все еще пару десятилетий), не смог заткнуть ваши схемы и подмахивания олигархам - такие сверхмассивные дыры вы нарисовали. Решал при зеленском вокруг центральнйо власти больше, чем при януковиче.

3. Международная политика.
Тут всё просто. Порох - блистательный дипломат, который сколотил международную антироссийскую коалицию.
Зеленский - тупо тля, от которой вчера отмахнулась Меркель.
Короче, в какой аспект государственного менеджмента не ткнись, везде режим Порошенка был лучше.

Просто в 2019 жвачных привлекли на избирательные участки. Народным сериалом, *****.
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15.07.2021 12:08 Ответить
Почему не из великого крадивництва куда натырили миллиарды с денег выделенных на ковид???
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15.07.2021 12:11 Ответить
А як же велике крадівництво?! Це ж скільки доріг не добудують, щоб *уйловськім бтр.ам зручніше було до Києва дістатися!
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15.07.2021 12:11 Ответить
А чего не из Фонда борьбы с ковидом? Рада схвалила в першому читанні виділення з Держбюджету 800 млн грн на кисневі станції - Цензор.НЕТ 2636
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15.07.2021 13:10 Ответить
А коли люди помирали без кіслороду, мародери клєпали собі на кишеню з "Великого крадівництва"???
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15.07.2021 13:59 Ответить
 
 