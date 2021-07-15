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Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва

Новости Цензор.НЕТ Общество

Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 25 293 случая, умер за сутки 791 пациент - это новый рекорд за пандемию.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба, обнародованные в четверг.

Наибольшее число скончавшихся в Санкт-Петербурге - 108, в Москве - 101.

За минувшие сутки, по сравнению с данным начала недели, также увеличилось число заболевших коронавирусом, но при этом фиксируется и рост числа выздоровевших: выписаны 21 493 пациента.

В Москве выявили 5 237 новых случаев COVID-19, еще 7 855 пациентов выздоровели. В Московской области выявили 2 444 новых случая и в Санкт-Петербурге - 1 954 случая.

Еще 528 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Нижегородской области, 484 - в Свердловской области, 468 - в Красноярском крае, 454 - в Воронежской области, 381 - в оккупированном РФ Крыму, по 376 - в Иркутской области, Пермском крае. Кроме того, 336 случаев - в Омской области, 335 - в Хабаровском крае, 324 - в Брянской области, 322 - в Ростовской области, 298 - в Забайкальском крае, 284 - в Коми, 283 - в Челябинской области, 278 - в Оренбургской области, 276 - в Волгоградской области, 265 - в Алтайском крае, 263 - в Самарской области, по 262 - в Мурманской и Тверской областях, 255 - в Приморском крае. В других регионах России суточный прирост не превышает 250.

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Всего за пандемию в России зарегистрировано 5 млн 882 тыс. 295 случаев коронавирусной инфекции, 146 069 умерших и 5 млн 278 тыс. 976 выписанных.
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Топ комментарии
+26
А границу с Рашей полностью перекрыть не пробовали? Ждем повторения у нас?
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15.07.2021 12:14
+25
границу закрывайте дебилы зеленые
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15.07.2021 12:21
+23
Что-то давно не видно ольгинских, которые "вот я спутником уже укололся, и ничего, живой". Видать таки уже померли Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 3335
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15.07.2021 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Это никому не интересно, главное что Ленин с Собчаком сказали по поводу Украины во времена царя Гороха
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15.07.2021 12:12 Ответить
Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 7847
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15.07.2021 12:13 Ответить
Да всем насрать
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15.07.2021 12:13 Ответить
учитивая что ето официальние данние то страшно подумать сколько на самом деле
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15.07.2021 12:45 Ответить
У Путина есть план.
Ему нужно не более 20 млн рабов для добычи нефти-газа.
Всех остальных "в Рай" и в первую очередь пенсионеров.
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15.07.2021 12:14 Ответить
А границу с Рашей полностью перекрыть не пробовали? Ждем повторения у нас?
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15.07.2021 12:14 Ответить
Закроют. Через год, когда эпидемия будет бушевать у нас, а на Роисси просто уже все лишние вымрут. Зеленая власть всё делает очень своевременно...
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15.07.2021 12:18 Ответить
Каждый день вижу автобусы на Е-95 москва - Одесса, каждый падло день оно едет сюда!!!
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15.07.2021 13:08 Ответить
На морях по дороге только в эти выходные видел машины с рашенскими номерами. Вот и у меня возник такой-же вопрос.
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15.07.2021 15:10 Ответить
Автобусы Москва-Херсон ходят регулярно!
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15.07.2021 18:11 Ответить
Спутник V - РАБОТАЕТ!!)))
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15.07.2021 12:16 Ответить
Что-то давно не видно ольгинских, которые "вот я спутником уже укололся, и ничего, живой". Видать таки уже померли Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 3335
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15.07.2021 12:20 Ответить
А они разве тут были? Были дятлы, которые писали, что вакцина - яд. Они и сейчас проскакивают. Но чтоб про Спутник...
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15.07.2021 12:41 Ответить
Были, были. Примерно в феврале со стороны мокшанских болот массово доносился стон "купите нашу замечательную вакцину, от которой все растёт и колосится", на что здравомыслящая часть форума резонно замечала, что непонятно от чего эта вакцина, и вакцина ли это вообще. А вот уже на эти вопросы как раз и был прописан такой стандартный ответ в методичке, что, мол, "я укололся и ничего страшного не произошло". Так вот, что-то давно не слышно стона "купите нашу замечательную вакцину", видать за это уже не платят, да и вообще именно этих персонажей что-то давно не видно. Возникает вполне логичное предположение, что всё, умерли уже все...
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15.07.2021 13:04 Ответить
Срочно Путлеру надо засекретить єти данніе до 2040 года...что паБЕДУ над Гитлером,а сотрудничество НКВД и Гестапо до 2045 года....,и єто будет честно...
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15.07.2021 12:17 Ответить
Ничего' бабы ещё нарожают. Главное что царь батюшка в бункере сидит.
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15.07.2021 12:19 Ответить
Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 167
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15.07.2021 12:27 Ответить
"спутник"
отправляет
в рай !
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15.07.2021 12:19 Ответить
Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 1248 Як казав Андрій Андрійввич Піонтковский ще в 2014 році РАБссии верить себя не уважать,а Интерфакс то таке... Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 3819
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15.07.2021 12:20 Ответить
границу закрывайте дебилы зеленые
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15.07.2021 12:21 Ответить
скоро Италию догонят. Но у них много тупых антимасочников, судя по соцсетям. Результат! Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 6850
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15.07.2021 12:21 Ответить
Поетому у нас с Рашкой граница до сих пор не перекрыта. А несмотря на заявление что Украина не признает прививку *Спутник V*, нашим пограничникам дали негласное указание пропускать граждан РФ при предьявлении етой прививки. Так что ждите скоро в Киеве Армагедон. Потом конечно все будут хвататься за голову и просить у Европы денех на борьбу с епидемией.
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15.07.2021 12:21 Ответить
заробитчаны
нехер шастать в паРашу
там денех нет-
одни болячки
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15.07.2021 12:23 Ответить
Говноедіы Мавзолейные,Хрюкните Крым наш,Приднестровье наш,Абхазия наш,Ю.Осетия наш...пол Донбасса наш,а Боинг мы не сбивали...Бог милостив...простит....А Бумеранг,то таке...Шутка ЮМОРА... Россия бьет рекорды по суточной смертности от COVID-19: умер 791 пациент. Лидеры - Питер и Москва - Цензор.НЕТ 6470
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15.07.2021 12:25 Ответить
Статистка на россии наука очень точная, ну почти как богословие, не меньше. И особенно радует, что нам "1" пишут, а "0" в уме. Так что "0" к последней цифре добавляем смело.
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15.07.2021 12:25 Ответить
Эти цифры можно смело на 10 умножать. Интересно, когда им наконец-то начнут клизмы ставить новейшим аналоговнетом "Спутник-ХУ?
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15.07.2021 12:33 Ответить
Радоваться особо нечему, скоро у нас будет
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15.07.2021 12:39 Ответить
Ну по версии Путлера мы же одиннарот..
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15.07.2021 12:42 Ответить
Навряд буде гірше за минулий рік, адже у нас людей вакцинують не фізрозчином, тобто вакцинація в принципі є
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15.07.2021 12:45 Ответить
При товаристче Сралине в ССре дохляке издательством "Воениздат" была выпущена книжечка в 1950 году "ВОВ 1941-45 гг".В ней говорится : в СССр погибло 7 миллионов человек....,а Брежнев в 1965 году казав шо 20 млн...,по случаю учреждения в СССре дня паБеды и ежегодного празднования на костях по этому случаю...,технология вранья Мавзолейного не изменилась...,кто бы не сидел у власти...
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15.07.2021 12:40 Ответить
791 а насправді 7910
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15.07.2021 12:46 Ответить
Это объясняется тем, что в связи с ежедневными дозами алкоголя у свинособак очень сильно просела иммунная система и организм оказался просто бесзащитным перед пандемией.
Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 8084



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15.07.2021 12:47 Ответить
і це-оригінал,
а копія - ще страшніша !
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15.07.2021 12:53 Ответить
она страшная такая и накрашенная
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15.07.2021 13:15 Ответить
чий це портрет - невже це офіційне обличчя МІДу рейху з позаранку. Через димоход літала чи що ?
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15.07.2021 13:50 Ответить
Пофіг Рашку,де наша вакцина?..Нормальна,після якої пускають за кордон,пфайзер-шмайзер...де?..Де можна поїхати і провакцинуватись,за що в нормальних країнах ще й доплачують,а в нашій роблять з того лишень голімий піар і все...
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15.07.2021 12:47 Ответить
То, что умирают - это одно. А вот от чего - это второй невыясненный вопрос.
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15.07.2021 12:47 Ответить
всё как всегда
кацапы выдумали ковид,
но не выдумали
как бороться с его штаммами
если им их потом закинут ...
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15.07.2021 12:55 Ответить
На РАБссии 1 миллиард 500 миллионов насэлэния,шо в Китае..как говорил маршал Жюков бабы еще нарожают Крымнашистов и фашистов Путлера..
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15.07.2021 12:49 Ответить
Новичок Новичок,какой Новичок,? нет у вас доказательств против Кости Сапрыкина... Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 6383гражданин Жеглов...
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15.07.2021 12:57 Ответить
подготовка к выборам. Вся статистика - это фейк, как на завышение, так и на занижение колличества.
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15.07.2021 12:58 Ответить
На выборах в ДурьДуму РАБссии паБЕДу одержала Ядреная РАБссия 73 % голосов..на 2 месте партия Жиринжопского 37 %... Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 9617 игра цифр ...73 и 37 в сумме 100%Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 9617
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15.07.2021 13:00 Ответить
Чемпионом Мира на сегодня все равно фюрер Белораши Лукашеску 80 % Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 3723
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15.07.2021 13:03 Ответить
мало. что такое 791 для паРашы? вот туда бы еще хоть один нолик добавить и так каждый день. все же лишнехромосомные хотят в рай.
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15.07.2021 13:13 Ответить
Доктор,спасите, у меня со вчерашнего вечера тошнота.головокружение, а ночью я видел сон,будто Баба Яга Мавзолейная с Боярышником в гости пришла...
Голубчик, вы вчера что пили?спрашивает Айболит...
Бояры на троих купили в Аптеке 3 литровый бутль... Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 7485
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15.07.2021 13:19 Ответить
Хоть одна хорошая новость из-за поребрика на сегодня
Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 4951
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15.07.2021 13:25 Ответить
Доктор Борменталь,голубчик,не читайте с утра Мавзолейные газеты,каже профессор Преображенский...,
Филлип Филлипыч,я только анекдоты про Зеленского осилил,а 95 квартал не шоу,а дебилизм,наш Аркадий Райкин был круче... Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 5195
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15.07.2021 13:31 Ответить
Росія б'є рекорди з добової смертності від COVID-19: помер 791 пацієнт. Лідери - Пітер і Москва - Цензор.НЕТ 6707
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15.07.2021 13:58 Ответить
 
 