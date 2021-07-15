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Новости Политика Украины
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Хомчак, Наев и Корнийчук поздравили военнослужащих с Днем украинских миротворцев: Благодаря их труду страна заняла позиции надежного партнера ООН

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Хомчак, Наев и Корнийчук поздравили военнослужащих с Днем украинских миротворцев: Благодаря их труду страна заняла позиции надежного партнера ООН

15 июля в Украине отмечается День украинских миротворцев. Высшее руководство ВСУ поздравило военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По словам, начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Сергея Корнийчука, благодаря самоотверженному труду наших миротворцев Украина заняла позиции надежного партнера ООН, и стала одним из основных контрибуторов вертолетной техники в составе миссии ООН на африканском континенте.

"Выражаю благодарность за службу всем, кто под флагом ООН честно выполнял и продолжает выполнять благородную миссию воинов-миротворцев, защищает мир и покой в "горячих точках" мира. Убежден, что украинские воины-миротворцы и в дальнейшем высоко будут держать честь Государственного Флага Украины и ее Вооруженных Сил", - подчеркнул Корнийук.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в поздравлении отметил, что сегодня 331 военнослужащий Вооруженных Сил Украины несет службу в восьми международных операциях по поддержанию мира и безопасности в шести странах мира и в районе Абьей. В Демократической Республике Конго поддерживают мир 246 военнослужащих Вооруженных Сил Украины 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН. Национальный контингент среди многонациональных сил KFOR находится в Косово, а это 40 наших воинов. Еще 45 военнослужащих Вооруженных Сил Украины в составе национального персонала выполняют задачи в разных уголках мира.

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"Мы всегда будем помнить воинов в голубых касках, которые отдали свои жизни во имя мира. Особые слова благодарности и уважения адресую сегодня семьям миротворцев за их поддержку и верность", - добавил Хомчак.

Командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины Сергей Наев также поздравил украинских миротворцев с праздником. 

"На счету украинских миротворцев десятки успешных миротворческих миссий, которые обеспечивали и обеспечивают мир в горячих точках нашей планеты.
Вдали от родной земли, иногда в довольно необычном этнической и языковой среде, сложных природно-климатических условиях, Вы демонстрируете выдержку, доблесть и настоящий профессионализм. Пользуясь случаем, выражаю благодарность всем, кто честно осуществлял благородную миссию и продолжает нести довольно нелегкую службу в миротворческих контингентах. Склоняю голову перед подвигом тех, кто отдал свою жизнь ради идеалов мира и безопасности", - отметил Наев.

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Генерала Павловського у в'язниці можуть привітати персонально...
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15.07.2021 12:38 Ответить
А День миротворчиць коли ???
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15.07.2021 12:40 Ответить
Персонально генітальнішего миротворця Оманського !!!)))
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15.07.2021 12:41 Ответить
Для него надо персональный праздник назначить. Нигде в мире не такого великого миротворца за счет сдачи своей территории врагу...
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15.07.2021 12:46 Ответить
,,Українські миротворці,, звучить гордо.Але ніхто із них не пійде на нульовку.Ось що таке найманці які нічим не відрізняються від,,Вагнеровців.. Згадайте коли Україні потребувалась допомога то ці ,,миротворці,,насрали на проблеми країни так як тут не платили.
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15.07.2021 12:46 Ответить
У зели тысячи наших воинов участвуют в миссиях ООН,а в генеральный штаб насчитал 331 военнослужащего?!
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15.07.2021 12:52 Ответить
 
 