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Все лидеры нормандского формата поддерживают идею проведения саммита, но конкретных дат пока нет, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Все лидеры "нормандской четверки" поддерживают идею проведения саммита, однако конкретных сроков возможной встречи пока нет.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что по сути все участники "Нормандской четверки" говорят в пользу такого саммита. Но конкретных прикидок по срокам пока еще нет", - отметил он.
Напомним, ранее глава Офиса Президент Андрей Ермак заявил, что саммит Нормандской четверки состоится в ближайшее время.
В то же время президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что нормандский формат не предназначен для обсуждения вопросов транзита газа.
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