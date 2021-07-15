Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома
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По итогам встречи в Белом доме 15 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не будут делать совместных заявлений по газопроводу "Северный поток-2". Но обсудят его в ходе самой встречи.
Об этом представители администрации Байдена заявили на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по "Северному потоку-2". Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены", - отметил один из представителей администрации.
Также ожидается, что Байден в разговоре с Меркель снова поднимет вопрос геополитического проекта России и важности разработки конкретных механизмов для того, чтобы газ не использовался в качестве оружия против Украины.
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Конфуций
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Сейчас у нас отбирают "удочку" и ты согласен в замен этого получить "одну рыбешку"?
Нас заела речей маята.
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды,от боли,от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть - в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!
даже если 25 % были против - но ведь 73 % были-то за.
Украинцам "затянуть пояса" и постараться жить без 2-3 миллиардов от транзита.
Разумеется, эти 2-3 миллиарда 30 лет шли в кормушку олигархам и (по логике) на жизнь простых украинцев их отсутствие никак повлиять не должно...
Но, когда это мы жили и у нас были тарифы "по логике"?