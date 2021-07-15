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Новости За рубежом
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Байден (1923) Меркель (2107) переговоры (4446) Северный поток (1367)

Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома

По итогам встречи в Белом доме 15 июля президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель не будут делать совместных заявлений по газопроводу "Северный поток-2". Но обсудят его в ходе самой встречи.

Об этом представители администрации Байдена заявили на брифинге, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не ожидаем какого-либо официального заявления или конкретных результатов встречи лидеров по "Северному потоку-2". Но, как я уже сказал, команды вели очень продуктивные переговоры по этому набору вопросов и ожидают, что они будут продолжены", - отметил один из представителей администрации.

Также ожидается, что Байден в разговоре с Меркель снова поднимет вопрос геополитического проекта России и важности разработки конкретных механизмов для того, чтобы газ не использовался в качестве оружия против Украины.

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Топ комментарии
+1
Перевожу:
Украинцам "затянуть пояса" и постараться жить без 2-3 миллиардов от транзита.
Разумеется, эти 2-3 миллиарда 30 лет шли в кормушку олигархам и (по логике) на жизнь простых украинцев их отсутствие никак повлиять не должно...
Но, когда это мы жили и у нас были тарифы "по логике"?
Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 3896
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15.07.2021 13:11
+1
Кацапы десятилетиями блокируют поставки в Украину газа из Казахстана и Азербайджана, где исковые заявления в международные суды? Нету, зато вой про этот СП - 2, да достроят они его, хватит сопли пускать...
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15.07.2021 13:15
+1
Якраз вам пацакам і дадуть, в обидві руки Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 3849 Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 1829
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15.07.2021 13:16
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А нам как пострадавшим бабла дадут?
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15.07.2021 13:09 Ответить
"Хочешь накормить человека один раз - дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь - дай ему удочку"
Конфуций
...
Сейчас у нас отбирают "удочку" и ты согласен в замен этого получить "одну рыбешку"?
Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 7184
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15.07.2021 13:14 Ответить
Якраз вам пацакам і дадуть, в обидві руки Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 3849 Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 1829
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15.07.2021 13:16 Ответить
И теперь,когда стали мы первыми,
Нас заела речей маята.
Но под всеми словесными перлами
Проступает пятном немота.
Пусть другие кричат от отчаянья,
От обиды,от боли,от голода!
Мы-то знаем - доходней молчание,
Потому что молчание - золото!
Вот как просто попасть в богачи,
Вот как просто попасть в первачи,
Вот как просто попасть - в палачи:
Промолчи, промолчи, промолчи!
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15.07.2021 13:18 Ответить
человек, ЛИЧНО САМ выливший себе на голову ведро с говном - не является пострадавшим.
даже если 25 % были против - но ведь 73 % были-то за.
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15.07.2021 13:33 Ответить
Конкретные механизмы и юридически обязывающие документы, а не очередные меморандумы и "мы вам обещаем, вы только ждите"
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15.07.2021 13:10 Ответить
Перевожу:
Украинцам "затянуть пояса" и постараться жить без 2-3 миллиардов от транзита.
Разумеется, эти 2-3 миллиарда 30 лет шли в кормушку олигархам и (по логике) на жизнь простых украинцев их отсутствие никак повлиять не должно...
Но, когда это мы жили и у нас были тарифы "по логике"?
Байден и Меркель по итогам переговоров не будут делать заявлений по "Северному потоку-2", - представитель Белого дома - Цензор.НЕТ 3896
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15.07.2021 13:11 Ответить
хтось вовоЄрмака чихвостить за те, що не говорить про плани АВС куди він поведе Україну??? ...
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15.07.2021 13:14 Ответить
Іноді здається, що Захід стимулює українців до нового Майдану - терпите зраду й клоунаду у владі -то розхльобуйте самі ...
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15.07.2021 13:16 Ответить
До чого тут «захід»!? Американці виявились така само керовані і не захищеними від новоі психотропноі зброі як і українці із рештою Європи! В Україні- «лише не Порошенко» і мають керовану ляльку-дебіла за президента. В Америці- «лише не Трамп» і мають керованого соціалістами-глобалістами старого маразматика із комплексами і купою чисто кримінальних епізодів в минулому. До цієї ситуації в світі йшли десятиліттями.
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15.07.2021 13:52 Ответить
Кацапы десятилетиями блокируют поставки в Украину газа из Казахстана и Азербайджана, где исковые заявления в международные суды? Нету, зато вой про этот СП - 2, да достроят они его, хватит сопли пускать...
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15.07.2021 13:15 Ответить
Построят, но не запустят. Так Шмыгаль сказал.
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15.07.2021 13:23 Ответить
Ну шо? Усё? УСЁ....
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15.07.2021 13:28 Ответить
Намерения не скрываются, курс принят и никто не собирается его менять в угоду Украине.
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15.07.2021 13:34 Ответить
«Байден прийде порядок наведе»? Нє!? -ну тада хавайте.
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15.07.2021 13:46 Ответить
Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому - Цензор.НЕТ 6208 Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому - Цензор.НЕТ 1972
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15.07.2021 13:49 Ответить
Встреча коммунистического альцгеймера и комсомольского паркинсона. Байден і Меркель за підсумками переговорів не робитимуть заяв щодо "Північного потоку-2", - представник Білого дому - Цензор.НЕТ 2356
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15.07.2021 17:09 Ответить
 
 