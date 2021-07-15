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ВР (28311) игорный бизнес (401) казино (114) налоги (3113) азартные игры (113)

ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает снижение налогов для игорного бизнеса.

Об этом информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

В частности за повторное первое чтение законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно налогообложения доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей проголосовали 252 народных депутата.

Перед голосованием оппозиционные фракции выступили против принятия законопроекта.

Народный депутат "Голоса" Галина Васильченко заявила, что документ нужно вернуть на доработку, так как он не был существенно изменен к повторному первому чтению и по-прежнему предлагает в два раза снижать налоги для игорного бизнеса.

По ее словам, "сейчас происходит то, что государство поощряет граждан" к тому, чтобы они играли в азартные игры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада отправила на повторное чтение законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса
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Топ комментарии
+11
Самый важная тема и закон билят .🙄🙄🙄
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15.07.2021 13:13
+11
все что нужно знать о правительстве Зе
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15.07.2021 13:22
+9
Шапито на шапите............
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15.07.2021 13:16
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Самый важная тема и закон билят .🙄🙄🙄
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15.07.2021 13:13 Ответить
Это цирк?
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15.07.2021 14:04 Ответить
Организаторы игорного бизнеса .Борис Баум. В Офисе президента подтвердили, что орган контроля за игорным рынком Украины может без конкурса возглавить Баум. Баум входит в комиссию при ВР по работе над законопроектом о регулировании азартных игр под предлогом представителя Зеленского. Баум - фигурант уголовного производства по присвоения государственных средств Украины. Занимал руководящие должности в компаниях, связанных с российской ОПГ "Лужниковские ". Работал директором телеканала RTVI в Нью-Йорке, подконтрольныму ФСБ РФ. Помощник бизнесмена Спектора. Спектор и Баум участники переговорав Пинчука с Коломойским по Никопольскому заводу ферросплавов, где эти четыре вора договорились как грабить 6 000 работников украинского завода. Сейчас воры мафии Коломойского договорились как мародёрить всю Украину.
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15.07.2021 13:13 Ответить
Ай вэй,хорошо то как ,украинцы! Нравятся вам баум и спектор?
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15.07.2021 15:07 Ответить
Нравятся вам баум и спектор? - А если нравимся мы вам приходите в гости к нам. Мы вам фокусы устроим, без ключа замок откроем.....
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15.07.2021 15:19 Ответить
Шапито на шапите............
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15.07.2021 13:16 Ответить
О как, а мы все ждем триллиардные поступления в бюджет...
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15.07.2021 13:17 Ответить
квадрилионные
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15.07.2021 13:24 Ответить
Красавцы. Вот ИМЕННО ! этого закона ждала вся мать вашу,УКРАИНА. ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 3440
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15.07.2021 13:20 Ответить
все что нужно знать о правительстве Зе
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15.07.2021 13:22 Ответить
НамазуйТЕ ЗЕфилитики!
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15.07.2021 13:22 Ответить
ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 7637 Як пліснява зробила зебілів разом !!!
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15.07.2021 13:22 Ответить
Спасибо, Зе!
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15.07.2021 13:22 Ответить
этим уменьшить .а остальным ******** поднять? Судя по коментам найдет при этом один или два чувака . а вот в следующем законопроекте 5600 вроде потеряют многие. депутаты наверное пора на выход. на сигареты повышают типа вредная привычка а игровухи значит приобщают к доброму и вечному?
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15.07.2021 13:24 Ответить
Это уже натуральная насмешка,гетьманович погряз в коррупции по уши.
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15.07.2021 13:26 Ответить
Ну, якщо ти вже за його корупцію кажеш - то що ти скажеш за його брехню? Ти чув його виступ на презентації цього законопроекту?
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15.07.2021 13:48 Ответить
добавлю . Лас Вегас город самоубийц
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15.07.2021 13:26 Ответить
До купы. Начштаба Одесского отряда морской пограничной охраны Чертков за несколько дней до исчезновения проиграл в казино большую сумму
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15.07.2021 13:27 Ответить
Слава тебе госпади, уж не знаю как я без этого жил
Шо там с оборонзаказами, клоуны?
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15.07.2021 13:36 Ответить
Логичный вопрос: а накуя снижать налоги лохотронщикам? Они что производят что-то важное и высокотехнологичное?!! А почему не снизить налоги предприятиям впк?!
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15.07.2021 13:37 Ответить
ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 3721
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15.07.2021 13:38 Ответить
Кричали наполним бюджет !!!
Влезли а игорный бизнес ?
Теперь надо наполнять собственный бюджет .
И так во всем .
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15.07.2021 13:40 Ответить
Не успели обещанные миллиарды заработать с этого бизнеса,
как уже налоги им снижают!
ВР приняла в первом чтении законопроект об уменьшении налогов для игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 5661
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15.07.2021 13:41 Ответить
Значит всем налоги повыщают, а игорному бизнесу (самому прогрессивному по мнению власти) снижают. Вдобавок хотят легализовать производство и продажу наркотиков по всей Украине. Направление "мыслей" и "желаний" Зеленского и его банды вполне понятно. Хотелось бы,чтобы это поняли и все избиратели Украины, которые думают о своих детях и их будущем.
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15.07.2021 13:42 Ответить
Про наркотики ,это ты загнул сильно (марихуана не является таковой)
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15.07.2021 15:03 Ответить
а звідки 5млрд візьмуть на підвищення пенсій?
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15.07.2021 13:46 Ответить
в лохотронах выиграют
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15.07.2021 14:08 Ответить
*******.а комуналку вы там ***..ки не хотите снизить?
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15.07.2021 13:50 Ответить
нит
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15.07.2021 14:08 Ответить
какое мудрое решение..., правильно игорный бизнес в стране надо поощрять..., я предлагаю налоги для них вообще скостить и поставить игровой автомат возле каждой школы и магазина..., вот тогда заживем!!! ....но медицинский канабис не прошел почему-то..., видно нету тех, кто может поощрить рвение наших мартышек....
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15.07.2021 14:05 Ответить
а тарифы всем зебилам скоро повысят, "зробылы себе разом"
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15.07.2021 14:20 Ответить
Ось вам ,шановні, пріоритети зеплісняви ! Яких реформ вам ще не вистачає?
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15.07.2021 14:59 Ответить
Так они ещё работать не начали! 😁😁😁
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15.07.2021 15:01 Ответить
Как, в ОП работает...
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15.07.2021 19:10 Ответить
Сколько они заплатили за этот законопроект? И ежу понятно, что игорный бизнес это зло и хотелось бы, чтобы и налоги они платили лютые.
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15.07.2021 15:51 Ответить
намагаються збільшити податки, бо грошей не вистачає, а гральному бізнесу, що мульярди має принести зменшуюють, якась зебільна логіка.
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15.07.2021 18:03 Ответить
Ну, вот. Протестировали аппарат в ОП, понравилось, решили снизить нагрузку на игровой бизнес - это ж тяжкий труд, это вам не на 2-х гектарах овощи выращивать.
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15.07.2021 19:08 Ответить
красавцы.
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15.07.2021 21:08 Ответить
а почему бы и нет если с этого можно кучу денег иметь в бюджете? я и сама люблю время от времени через приложение Лига ставок https://24-bet.ru/liga-stavok-na-kompyuter/ ставить на спорт и мне эьто приносить удовольствие !
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