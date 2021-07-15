От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов
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Согласно исследованиям британских ученых, коронавирус может иметь более 200 различных симптомов. От галлюцинаций до опоясывающего лишая.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.
В университетском колледже Лондона отметили, что инфекция может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода.
Автор исследования подчеркнула, что симптомы коронавируса могут ощущаться через 16 месяцев после заражения, а десятки тысяч пациентов могут даже не знать, что они связаны именно с COVID-19.
В результате опроса у 3 762 человека, перенесших "длительный COVID" было выявлено 203 симптома, из которых 66 отслеживались в течение семи месяцев.
В частности, наиболее распространенными симптомами были: усталость, недомогание после физических или умственных нагрузок, головокружение, зрительные галлюцинации, зуд кожи, изменения менструального цикла, нарушение половой функции, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, ухудшение зрения, диарея и шум в ушах.
Исследователи также зафиксировали прогрессирование симптомов со временем.
Так, через шесть месяцев после выздоровления большинство симптомов, выявленных при COVID-19, оставались, а именно: изменение температуры тела, усталость, недомогание после нагрузок и раздражение.
Более 2 тысяч респондентов с симптомами, которые длились дольше шести месяцев утверждают, что они чувствовали в среднем 13 симптомов в течение седьмого месяца.
Указано, что около 22% людей, принимавших участие в опросе, заявляли, что не могут работать после выздоровления. Они увольнялись с работы, брали длительный больничный, а 45% требовали сокращенного графика работы.
Напомним, ученые в Британии обнаружили признак коронавируса, который проявляется только у тех, кто уже вакцинировался.
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Это нужно запомнить и не задавать глупых вопросов.
А может и не иметь. Это как идешь по улице - на тебя может упасть самолет, а может ну вы поняли)
Ни одного нового.
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