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От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов

Новости Цензор.НЕТ Общество

От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов

Согласно исследованиям британских ученых, коронавирус может иметь более 200 различных симптомов. От галлюцинаций до опоясывающего лишая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет The Guardian.

В университетском колледже Лондона отметили, что инфекция может поражать 10 систем органов организма, а треть симптомов может влиять на пациентов как минимум полгода.

Автор исследования подчеркнула, что симптомы коронавируса могут ощущаться через 16 месяцев после заражения, а десятки тысяч пациентов могут даже не знать, что они связаны именно с COVID-19.

В результате опроса у 3 762 человека, перенесших "длительный COVID" было выявлено 203 симптома, из которых 66 отслеживались в течение семи месяцев.

В частности, наиболее распространенными симптомами были: усталость, недомогание после физических или умственных нагрузок, головокружение, зрительные галлюцинации, зуд кожи, изменения менструального цикла, нарушение половой функции, учащенное сердцебиение, проблемы с контролем мочевого пузыря, опоясывающий лишай, потеря памяти, ухудшение зрения, диарея и шум в ушах.

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Исследователи также зафиксировали прогрессирование симптомов со временем.

Так, через шесть месяцев после выздоровления большинство симптомов, выявленных при COVID-19, оставались, а именно: изменение температуры тела, усталость, недомогание после нагрузок и раздражение.

Более 2 тысяч респондентов с симптомами, которые длились дольше шести месяцев утверждают, что они чувствовали в среднем 13 симптомов в течение седьмого месяца.

Указано, что около 22% людей, принимавших участие в опросе, заявляли, что не могут работать после выздоровления. Они увольнялись с работы, брали длительный больничный, а 45% требовали сокращенного графика работы.

Напомним, ученые в Британии обнаружили признак коронавируса, который проявляется только у тех, кто уже вакцинировался.
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Топ комментарии
+7
Від постійного накручування істерії в ЗМІ навколо короновіруса у людей можуть бути такі самі симптоми. Називається психосоматика.
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15.07.2021 13:49
+5
Як зручно списувати усі відомі і невідомі симптоми на корововірус
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15.07.2021 14:39
+4
Тому що

От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов - Цензор.НЕТ 2567
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15.07.2021 13:32
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Да будет SRACH!
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15.07.2021 13:28 Ответить
Да ипать мой йух...
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15.07.2021 13:29 Ответить
в обсчем, полная дисфункция организьма... у каждого - свой обсирос...
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15.07.2021 13:30 Ответить
А я думаю чому це у зелені галюніки?
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15.07.2021 13:30 Ответить
Тому що

От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов - Цензор.НЕТ 2567
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15.07.2021 13:32 Ответить
''Нє , ну внатурє ''ковід'' папутал на президентських виборах 2019го''.
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15.07.2021 13:36 Ответить
Найстрашніша епідемія була 2 роки тому. На барановірус тоді захворіли 73% населення.
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15.07.2021 13:52 Ответить
охренеть, вы че там подурели ??? От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов - Цензор.НЕТ 9238
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15.07.2021 13:33 Ответить
Та нет никакого ковида,любой симптом выдают за безсимптомную болезнь.им надо всех заколоть генно-модифицированным фуфлом.
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15.07.2021 15:48 Ответить
Дарма ці симптоми описали , бо січас усі ЗЕ закосять на цю хрінь так , шо центр пандемії виявиться на виборчих дільницях 2019го.
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15.07.2021 13:34 Ответить
Любые неполадки организма после вакцинации, никак не связанны с вакциной. Но, любые симптомы после перенесённого коронавируса, связанны только с коронавирусом, и не с чем другим.
Это нужно запомнить и не задавать глупых вопросов.
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15.07.2021 13:35 Ответить
Все эти болезни от нервов. Запугали людей до паранойи.
От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов - Цензор.НЕТ 2683
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15.07.2021 13:41 Ответить
Аааа, ну теперь то все понятно и логично стало. У Бубочки после заболевания коронавирусом теперь постоянные галлюцинации и он творит всякую дичь почти каждый день
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15.07.2021 13:41 Ответить
Согласно исследованиям британских ученых, коронавирус может иметь более 200 различных симптомов. Источник: https://censor.net/ru/n3277277\\\\\\\\\\\\\\\\\

А может и не иметь. Это как идешь по улице - на тебя может упасть самолет, а может ну вы поняли)
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15.07.2021 13:42 Ответить
Да и морщины с сединой тоже от короновируса и холера и даже чума это все последствия короновируса. А если не дай бог зуб прихватило, то это даже и тест не надо сдавать. Почему не бьют в набат ученые и позволяют мировым элитам насиловать мозги несчастного населения писать и распостранять антинаучные бредни на радость трусам, бабкам и чиновникам.
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15.07.2021 13:43 Ответить
Люди сами позволили ставить эксперименты над собой.сами одели намордники,сами идут колоться опасным генномодификатором.надо было сразу думать,а завтра они вам скажут что у ковида не 200 а 300 или 500 Признаков, симптомов.чтобы с вами не случилось у вас ковид и надо КОЛОТЬСЯ!думайте не ведитесь!
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15.07.2021 15:55 Ответить
Від постійного накручування істерії в ЗМІ навколо короновіруса у людей можуть бути такі самі симптоми. Називається психосоматика.
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15.07.2021 13:49 Ответить
Вирус Хартс/а/ - умный поймет От галлюцинаций до опоясывающего лишая: ученые выяснили, что коронавирус может иметь более 200 симптомов - Цензор.НЕТ 5228
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15.07.2021 19:52 Ответить
Як зручно списувати усі відомі і невідомі симптоми на корововірус
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15.07.2021 14:39 Ответить
Все эти признаки стары как мир.
Ни одного нового.
Недержание мочи, галлюцинации и потеря памяти - это Сивохо.
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15.07.2021 17:53 Ответить
 
 