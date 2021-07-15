Два воина ранены в результате обстрела террористами на Донбассе, - ОТГ "Північ"

Сегодня, 15 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения.

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