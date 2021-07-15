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Новости Агрессия России против Украины
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Два воина ранены в результате обстрела террористами на Донбассе, - ОТГ "Північ"

Два воина ранены в результате обстрела террористами на Донбассе, - ОТГ

Сегодня, 15 июля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ", российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОТГ "Північ".

В результате обстрела двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения.

Воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, после чего они доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья раненых - удовлетворительное.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации уведомлены представители ОБСЕ через украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон", - следует из сообщения. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двое украинских воинов получили ранения в результате вражеского огня на Донбассе. За сутки - 13 нарушений "тишины"

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обстрел (27672) ранение (3394) Донбасс (26956) военнослужащие (6174) операция Объединенных сил (6766)


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За два з половиною дня "непорушення зеленскої тиші", один українець вбитий і 9 !!! поранено.
Що з цього приводу скаже верховний генералісімус? Це його сфера відповідальності. Бубочка, відік запилиш? І це на фоні знищення оборонки.
Швидкого та повного одужання нашим хлопчикам.
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15.07.2021 13:49 Ответить
"Двое воинов ранены в результате обстрела террористами на Донбассе, - ОТУ "Північ"
_Обстрела кем, придурок? Какими ещё "террористами"?!
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15.07.2021 13:52 Ответить
а зелене чмо все шукає мир в очах *****...
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15.07.2021 13:53 Ответить
///
Всего за несколько последних дней - четверо убитых, более десяти раненых, десятки обстрелов, в том числе раз под огнем дома гражданских. И на всем этом фоне никаких заявлений, комментариев, объяснений. Причем власти и привластные реагируют на все остальное - от опуса-бреда Путина до отставки Авакова, а о войне снова ноль, ничего, полный игнор.
Возникает вопрос: это такое пренебрежение или просто нежелание раздражать своего уставшего избирателя?
Ну, ладно власть врала о войне до выборов и уже два года нагло врет после - но, где те пламенные журналисты и активисты, которые рассказывали населению как на «войне наживаются»? Про «американские кунги» там что-то и о «кривых стволах, паршивых брониках» - все, ни одного вопроса на ток-шоу и в «аналитических» программах.
Но хуже снова другое - реакция населения, которое просто молчит и не хрюкнет даже.
Такое впечатление, что люди в упор не видят эти смерти как и ужимки из телевизора о «скором мире» - и даже уже не задает вопросов... ибо некому. Скорее всего и это тоже просчитано кремлевскими врагами, и похоже, что наш народ готовят для еще более серьезных уступок чем деморализация армии. Потому как игнорировать кровь уже приучили, а это тот смертный грех, который не прощается - потому будет вам еще небо в алмазах ...
« все мы... президенты».
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15.07.2021 14:00 Ответить
Желаем раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а в рядах противника побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей.

Воин, убей русского, освободи землю Украины от расеянской нечисти!
Двох воїнів поранено внаслідок обстрілу терористами на Донбасі, - ОТУ "Північ" - Цензор.НЕТ 5754
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15.07.2021 16:48 Ответить
 
 