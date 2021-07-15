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С 15 по 17 июля в Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещено

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

С 15 по 17 июля в Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности: что запрещено

15-17 июля в Киеве объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Департамента муниципальной безопасности КГГАсо ссылкой на "Укргидрометцентр".

"Призываем киевлян осторожно обращаться с огнем и соблюдать правила пожарной безопасности", - говорится в сообщении.

В частности, в течение пожароопасного периода запрещается:

- розводить костер в лесу и лесопосадках, кроме тех, которые связаны с технологическими требованиями лесохозяйственных мероприятий в специально предусмотренных для этого местах;
- заезд на территорию лесного фонда (кроме транзитных путей) транспортных средств и других механизмов;
- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички, окурки;
- оставлять в лесу пропитанный бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;
- заправлять в лесу, лесопосадках топливные баки во время работы двигателя;
- выжигать траву и другие растительные остатки на землях лесного фонда, сельскохозяйственных угодьях, а также на других земельных участках, непосредственно примыкающих к лесу.

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"Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону "101".

Помните, что в условиях сухой погоды горящие костры, брошенная непогашенная спичка или окурок могут стать причиной большой беды", - добавили в КГГА.
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Что запрещено,да дышать народу запрещено.А вот на что обратить внимание МЧС и пожарникам а особенно комунальным службам и ни-ни.
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15.07.2021 13:48 Ответить
Хм, только на три дня? ладно, приму к сведению, что 18го уже можно.
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15.07.2021 13:57 Ответить
 
 