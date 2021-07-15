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Лишение мандата за невыполнение нардепами своих обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции, - Разумков

Лишение мандата за невыполнение нардепами своих обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции, - Разумков

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает за доработку и повторное направление в Конституционный Суд Украины законопроекта, предусматривающего лишение полномочий народного депутата за систематическое пренебрежение обязанностями и прогулы пленарных заседаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.

"Это принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать. Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный Суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили отрицательное заключение Конституционного Суда", - сказал Разумков.

Он отметил, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции: "Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата".

Глава Верховной Рады напомнил, что Конституционный Суд также предоставил отрицательное заключение законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной Закон и позволил бы лишать мандата за неперсональное голосование в парламенте. В то же время он отметил, что проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения Уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.

Также читайте: Законопроект о медицинском каннабисе больше касался бизнеса, чем помощи больным, - Разумков

Автор: 

ВР (29272) мандат (385) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+2
Они сразу же теряют землю под ногами!Разумков,власть это мы,избиратели.Это мы вас туда понавыбирали!Это мы имеем право вас отозвать,а вы всячески выкручиваетесь,не принимая законы об отзыве!Не верите - почитайте коституцию.
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15.07.2021 14:11
+1

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2810-12 № 2810-XII від 21.11.92 , ВВР, 1993, № 3, ст. 18}


За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.

Это прямая обязанность Головы ВР.

Шо не ясно Разумкову?
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15.07.2021 14:14
+1
Можна і в Конституції передбачити...
Але практичніше - в Законі про статус депутата внести таку норму а також механізм відкликання депутата рішенням з'зду/конференції відповідної партійної структури. Тим більше, що вже починає діяти виборчий кодекс з виборами по відкритим спискам (нардепів, депутатів обл/міськ/райрад) та висуванням мажоритарників в сільських/селищних радах партійними організаціями.
Передбачити в Законі, як саме депутат не виконує, за що йому наступають санкції від власної партії. Перш за все - якщо не виконує передвиборчої програми; а всілякі злочини, адмінпорушення, прогули, тощо поряд з голосуванням всупереч передвиборчої програми - завжди повинні бути підставою для позбавлення мандату.
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15.07.2021 14:35
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Они сразу же теряют землю под ногами!Разумков,власть это мы,избиратели.Это мы вас туда понавыбирали!Это мы имеем право вас отозвать,а вы всячески выкручиваетесь,не принимая законы об отзыве!Не верите - почитайте коституцию.
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15.07.2021 14:11 Ответить
Разумков, как у тебя прописано то, кто именно лишает мандата и за что? Пока в воображении возникает картинка, как несколько волков, облизываясь, лишают мандата овечку.
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15.07.2021 14:12 Ответить

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2810-12 № 2810-XII від 21.11.92 , ВВР, 1993, № 3, ст. 18}


За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.

Это прямая обязанность Головы ВР.

Шо не ясно Разумкову?
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15.07.2021 14:14 Ответить
нет..Нет!...только не это!! нет нет!!! Я буду летать!!!! - НО ВАША ГАНГРЕНА ВНУШАЕТ ТРЕВОГУ!...Давайте давайте скорей начинать!!!
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15.07.2021 14:20 Ответить
Як на мене, до Конституції треба ввести норму про обов'язкове незалежне багаторазове тестування кандидатів в депутати і на державні посади на залежності від алкоголю, вживання наркотиків, любові до расєї, наявності інших паспортів і проф. придатності. Та й виборців на адекватність і АйКю перевірити не завадить.
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15.07.2021 14:28 Ответить
здрава мисля.
Можеш же!
А тим часом не здатен зрозуміти ролі Юрія Віталійовича в ГПУ... Парадокс...
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15.07.2021 14:38 Ответить
Ок, зрозумію. Будь ласка, по вищим посадовцям можна десь почитати - скільки з них отримали вироки, що набули чинності, з реальними сроками, конфіскацією і відшкодування збитків? Іншими словами - скільки мудаків змінили корку держслужбовця на шконку з пайком? Як просувалось розслідування хоч би і вбивства Гонгадзе в плані доказів про замовника? Як просувалась справа по гєпі (ще з Лук'янівки юга майбутній плокулол казав, що гєпу посадить. Ніасіліл. Проотвєчался...) Таких питань можу перераховувати до вечора.
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15.07.2021 14:53 Ответить
Ну, зрозуміло...
Совкізму, виявляється, навіть в Польщу позбутися неможливо...
Що, Луценко блокував ті розслідування? Чи треба було йому провернути фальш, як ото, приміром, сталось в справі з вбивством Шеремета?
Я розумію, що в цьому випадку мої питання будуть риторичними... Що совку неможливо втямити, що для успіху боротьби з-зі злочинністю (в т.ч. з корупцією) потрібна реформа всіх правоохороних органів включно з суддівською системою. А совку легше за все призначити винуватим особу, яка робила ці реформи, причому успішно.
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15.07.2021 15:04 Ответить
правильно, нефиг дурить народ. Я вообще считаю, что партии в современном мире - обман. Они действуют в разверз своей идеологии. И в большинстве случаев - это просто бизнес. Проходное в парламент место в партии стоит немалых денег. Создают парти, потом местами торгуют и еще деньги из бюджета получают.
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15.07.2021 14:33 Ответить
в разрез своей идеологии
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15.07.2021 14:33 Ответить
так не голосуй за такі партії! Це твоя відповідальність, як виборця!
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15.07.2021 14:36 Ответить
а я и не голосую. Но где гарантия, что наивная бабушка не проголосует, которой наобещают с три короба и обманут? А у нас это делается регулярно.
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15.07.2021 14:41 Ответить
ні, ти проголосував за зелень...
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15.07.2021 15:05 Ответить
за Зеленского как президента, а не за партию.
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15.07.2021 15:38 Ответить
"акакаяразніца"
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15.07.2021 17:41 Ответить
Можна і в Конституції передбачити...
Але практичніше - в Законі про статус депутата внести таку норму а також механізм відкликання депутата рішенням з'зду/конференції відповідної партійної структури. Тим більше, що вже починає діяти виборчий кодекс з виборами по відкритим спискам (нардепів, депутатів обл/міськ/райрад) та висуванням мажоритарників в сільських/селищних радах партійними організаціями.
Передбачити в Законі, як саме депутат не виконує, за що йому наступають санкції від власної партії. Перш за все - якщо не виконує передвиборчої програми; а всілякі злочини, адмінпорушення, прогули, тощо поряд з голосуванням всупереч передвиборчої програми - завжди повинні бути підставою для позбавлення мандату.
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15.07.2021 14:35 Ответить
Меня уже подзапарила реклама разумкова на цензоре. Сколько можно постить комерцию в разделе "новости"! Делайте плашку "реклама" на каждый вброс из конторы разумкова.
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15.07.2021 16:06 Ответить
 
 