Лишение мандата за невыполнение нардепами своих обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции, - Разумков
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков выступает за доработку и повторное направление в Конституционный Суд Украины законопроекта, предусматривающего лишение полномочий народного депутата за систематическое пренебрежение обязанностями и прогулы пленарных заседаний.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу парламента.
"Это принципиальная вещь, которую, так или иначе, надо будет сделать. Надеюсь, когда снова нормально заработает Конституционный Суд, мы повторно будем обращаться. В свое время уже были направлены соответствующие законопроекты. Мы на них получили отрицательное заключение Конституционного Суда", - сказал Разумков.
Он отметил, что лишение мандата народного депутата за невыполнение обязанностей должно быть предусмотрено в Конституции: "Я считаю, что не стоит тратить средства налогоплательщиков, если ты не можешь найти времени на выполнение обязанностей народного депутата".
Глава Верховной Рады напомнил, что Конституционный Суд также предоставил отрицательное заключение законопроекту, который предусматривал внесение изменений в Основной Закон и позволил бы лишать мандата за неперсональное голосование в парламенте. В то же время он отметил, что проблему неперсонального голосования удалось решить путем введения Уголовной ответственности за такие действия и сенсорной кнопки при голосованиях парламентариев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про статус народного депутата України
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2810-12 № 2810-XII від 21.11.92 , ВВР, 1993, № 3, ст. 18}
За рішенням Верховної Ради України Голова Верховної Ради України зобов'язаний звернутися до суду для вирішення питання про дострокове припинення повноважень такого народного депутата. Верховна Рада України своїм рішенням також може зобов'язати звернутися до суду з питання про дострокове припинення повноважень народного депутата Першого заступника чи заступника Голови Верховної Ради України.
Это прямая обязанность Головы ВР.
Шо не ясно Разумкову?
Можеш же!
А тим часом не здатен зрозуміти ролі Юрія Віталійовича в ГПУ... Парадокс...
Совкізму, виявляється, навіть в Польщу позбутися неможливо...
Що, Луценко блокував ті розслідування? Чи треба було йому провернути фальш, як ото, приміром, сталось в справі з вбивством Шеремета?
Я розумію, що в цьому випадку мої питання будуть риторичними... Що совку неможливо втямити, що для успіху боротьби з-зі злочинністю (в т.ч. з корупцією) потрібна реформа всіх правоохороних органів включно з суддівською системою. А совку легше за все призначити винуватим особу, яка робила ці реформи, причому успішно.
Але практичніше - в Законі про статус депутата внести таку норму а також механізм відкликання депутата рішенням з'зду/конференції відповідної партійної структури. Тим більше, що вже починає діяти виборчий кодекс з виборами по відкритим спискам (нардепів, депутатів обл/міськ/райрад) та висуванням мажоритарників в сільських/селищних радах партійними організаціями.
Передбачити в Законі, як саме депутат не виконує, за що йому наступають санкції від власної партії. Перш за все - якщо не виконує передвиборчої програми; а всілякі злочини, адмінпорушення, прогули, тощо поряд з голосуванням всупереч передвиборчої програми - завжди повинні бути підставою для позбавлення мандату.