140 лет такого не было: в Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Температура под утро сих пор не опустилась ниже 22,8 ° С, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С", - сказано в сообщении.

Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.

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Напомним, с 15 по 17 июля в Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.