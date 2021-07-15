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140 лет такого не было: в Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

140 лет такого не было: в Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь

Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Температура под утро сих пор не опустилась ниже 22,8 ° С, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С", - сказано в сообщении.

Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу. КАРТА

Напомним, с 15 по 17 июля в Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

жара (390) Киев (25659) погода (2819)


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Топ комментарии
+33
За Порошенка і літо було як літо, а не оця духовка 35+.
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15.07.2021 14:13
+12
такими темпами скоро реально хана планете наступит. еще лет 10-20 лес повырубать, побольше отходов в воздух, грунт, воду, и привет парниковый эффект
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15.07.2021 14:16
+8
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15.07.2021 14:24
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Правила форума Совет форумчан
За Порошенка і літо було як літо, а не оця духовка 35+.
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15.07.2021 14:13 Ответить
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15.07.2021 14:24 Ответить
Маячня. Факт з Вікіпедії: Лето 2015
Средняя температура в это лето составила +21,6° С, что на 2,9° С превышает климатическую норму. Лето-2015 заняло 2-е место среди самых тёплых после лета 2010 года за весь период наблюдений в Киеве с 1881 года. К тому же, лето-2015 оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений
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15.07.2021 14:47 Ответить
Це літо буде самим посушливим - це вже очевидно
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18.07.2021 13:12 Ответить
Украина, Беларусь и россия уже больше месяца находятся в зоне аномальной жары. Тонкий намек от природы, гражданам этих стран.
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15.07.2021 14:34 Ответить
Мабуть дуже тонкий, я не зрозумів на що натяк.
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15.07.2021 14:50 Ответить
И в Канаде тепло, и в штатах..
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15.07.2021 15:02 Ответить
рузьгєізичними сподіваюсь? )))
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18.07.2021 13:12 Ответить
такими темпами скоро реально хана планете наступит. еще лет 10-20 лес повырубать, побольше отходов в воздух, грунт, воду, и привет парниковый эффект
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15.07.2021 14:16 Ответить
Планете хана не наступит, что ей сделается. Зато планета очистится от двуногой плесени. Сейчас среди ученых популярна теория, что на Венере тоже не всегда от жары плавился свинец на поверхности, но вот что послужило толчком, что просто теплая планета превратилась в печку, это до сих пор непонятно. Может и там тоже были свои венериане, и у них тоже под конец их цивилизации на их венерианских форумах тоже бродили толпы отрицателей глобального потепления, кто знает...
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15.07.2021 14:31 Ответить
кстати тоже убивает как некоторые предсказывают скорое резкое похолодание...
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15.07.2021 14:35 Ответить
если сейчас глобальное потепление, что тогда было в 1881 году?

"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года." Источник: https://censor.net/ru/n3277293
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15.07.2021 14:37 Ответить
С 1881 года человечество ведет каждодневный учет температур.
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15.07.2021 15:17 Ответить
именно с 1881? а до того градусников не было?
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15.07.2021 15:35 Ответить
Не было учета. В 1881 году люди наконец сообразили, что исторические данные тоже представляют собой научный интерес.
И да, кстати, градусникам 1881-го года я бы не особо доверял. С тех пор метрология шагнула вперед очень сильно.
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15.07.2021 15:54 Ответить
Киев

16 июля:
МАКС: 35.9° (1931)

21 июля:
МАКС: 35.9° (1936)

интересно, как это называется?
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15.07.2021 22:51 Ответить
Это по Фаренгейту
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16.07.2021 00:01 Ответить
Это абсолютный максимум. Днем, обычно абсолютный максимум наступает днем, если что.
"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года", ага, чукча не читатель, чукча писатель аднака.
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16.07.2021 03:55 Ответить
если потепление СЕЙЧАС, то как абсолютный максимум наступал ТОГДА?
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16.07.2021 09:26 Ответить
А как это вообще связано между собой, глобальное потепление и абсолютные максимумы температуры на какой-то территории? (правильный ответ - вообще никак не связаны, это разные сущности) Многих вообще ставит в тупик мысль о том, что глобальное потепление может вызвать похолодание в данном регионе. "Оно же глобальное, оно же должно быть везде!", кричат они. Ну ок, я с такими просто перестаю обсуждать эту тему, зачем их расстраивать лишним знанием?
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16.07.2021 17:06 Ответить
можешь верить во, что тебе угодно, я уважаю твою религию
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17.07.2021 11:30 Ответить
В 1881-м году человечество додумалось записывать свои метеорологические наблюдения на бумагу, чтобы неблагодарные потомки могли сравнить данные с прошлым. А предыдущее значение, рекорд которого был побит, был не в 1881-м, а в 2010-м.
В 1881-м, кстати, было малое глобальное похолодание, волки от холода и голодухи заходили в Москву.
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15.07.2021 15:58 Ответить
У нас о 6 ранку було 19. Странна, аднака.
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15.07.2021 14:21 Ответить
Сьогодні , дійсно , було дуже тепло в Києві !
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15.07.2021 14:24 Ответить
Виселіть з Києва Зе , він притягує нещастя і катаклізми .. !

Через нього , через те температурне пекло яке він накликав на країну , і я змушений сидіти в цьому довбаному - тирнеті , хоча роботи на дачній ділянці повно . .
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15.07.2021 14:34 Ответить
треба використовувати методи з 1881 року: якось же тоді перемогли "глобальне потепління"
а якщо серйозно, немає ніякої кліматичної кризи
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15.07.2021 14:36 Ответить
У 1881 році у Києві не було стільки асфальту, який як відомо гарно нагрівається.
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15.07.2021 14:38 Ответить
однак температура була ще більша
отже?
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15.07.2021 14:41 Ответить
Ми цього не знаємо, знаємо тільки що був інший ланшафт, поверхні, прозорість атмосфери, прибори і локації замірів.
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15.07.2021 15:00 Ответить
15 липня 1951 року в Києві була зафіксована температура 33,4 градуси
збій термометра?
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15.07.2021 15:36 Ответить
Ви дивіться не тільки на максимуми а у першу чергу на СЕРЕДНІ температури
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18.07.2021 13:17 Ответить
Чому? Я відчуваю актуальну температуру, а не міфічну "середню". Давайте не будемо робити голубці з капусти та м'яса.
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18.07.2021 16:10 Ответить
Нет, она была ещё меньше. Предыдущий рекорд температуры был в 2010-м году. А с 1881-го года просто начали вести наблюдения. Это вовсе не значит, что в том году были вообще хоть какие-то экстремальные значения.
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15.07.2021 16:06 Ответить
На самом деле это неважно. Мало кто об этом задумывается, но по настоящему жарко у нас становится, только когда нам "выдувает" горячий воздух из Средней Азии или Сахары. Глобальное потепление ведь как раз и страшно именно тем, что изменяются преобладающие в данной местности ветры, и на смену одному климату приходит другой. Для Украины в "нормальных" климатических условиях преобладают западные ветры, несущие влажный воздух с оптимальной для жизни температурой, около нуля зимой и около +25 летом. Отсюда и летние 70-80 мм ежемесячных осадков, которые у нас должны были выпадать, но сейчас не выпадают. Потому что у нас юго-восточный ветер выносит горячий и сухой воздух, и у нас 10 лет подряд летом засуха.
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15.07.2021 16:15 Ответить
Как рыбак слежу за ветром. Так вот последний месяц дуют ветра северных направлений. Какой юго-восточный?
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16.07.2021 09:30 Ответить
Это приземный ветер. Который в движении воздушных масс имеет очень малое значение. Из-за рельефа местности, в первую очередь. Надо смотреть на ветер на высоте выше 3-4км. И смотреть не локально в данной местности, вынос воздуха распространяется на территории в тысячи километров, и даже очень небольшой антициклон имеет размер в тысячу километров в диаметре. Сейчас к нам через Грецию и Болгарию выносит горячий воздух с Сахары, он же виноват в экстремально высоких температурах в Афинах, Бухаресте и Кишиневе. Но вообще да, твое поведение, типично местечковое, с акцентом на местных проблемах и местных условиях - оно в целом присуще большинству человечества. Выглянуть чуть дальше собственного двора - это почему-то для многих тяжкий труд.
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16.07.2021 16:59 Ответить
Ты - дурачок, не способный понять, что "глобальное потепление" - это еще один (наряду с пЛандемией) способ (повод) тотального контроля населения. Надеюсь, ты принял уже две дозы. Пухом земля.
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17.07.2021 11:32 Ответить
А, плоскоземельщик. Понятно.
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17.07.2021 14:39 Ответить
Спасибо за комплимент, сектант
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17.07.2021 16:52 Ответить
це де в Україні "последний месяц дуют ветра северных направлений"? ))))
Згідно венту-скай - хіба що Харківщина чи Донбас і то 50% часу
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18.07.2021 13:39 Ответить
Київ
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18.07.2021 16:01 Ответить
В Києві останні місяць півтора дують вітри південних напрямків.
+30 - то і є їхня заслуга
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21.07.2021 14:02 Ответить
В 1881-м году было как раз ""глобальное похолодание" - конец 19-го века характеризовался необычайно суровыми зимами, а лето было коротким и холодным, в Москве уже в августе начинались заморозки, а зимой волки от голода и холода заходили в город и нападали на собак и прохожих. Если бы Украина не страдала от засух, связанных с глобальным потеплением и изменением преобладающих ветров, я бы с тобой согласился, что бороться с потеплением не надо. Это кацапы довольно потирают руки, при потеплении в мире ещё на 1.5-2 градуса они заполучат десятки миллионов гектар пахотных земель за Уралом. Ты случайно не кацап, что им подпеваешь?
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15.07.2021 16:04 Ответить
Бороться надо не с потеплением, а с вырубкой леса.
А бороться с климатом - это то же самое, что воевать с ветряными мельницами.
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16.07.2021 09:29 Ответить
Вырубка леса и потепление могут быть связаны между собой, а могут быть и не связаны. И да, с климатом никто и не борется, борются с выбросами углекислого газа, метана и других , создающих парниковый эффект. С избыточным потреблением энергии, которая вся уходит на нагрев Земли, независимо на что мы её тратим изначально. Что само по себе хорошо, без всякой привязки к климату. Я бы вот ещё и майнеров виртуальных валют обложил бы экологическим налогом, процентов 70% - было бы прекрасно.
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16.07.2021 16:48 Ответить
"заполучат десятки миллионов гектар пахотных земель за Уралом"

там уже все давно под контролем Китая
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16.07.2021 09:45 Ответить
Нет. Не всё. "За Уралом" - это огромная территория, те, кто там не бывал, просто не в состоянии себе представить, насколько это огромная территория. Даже для аппетитов Китая, там есть где разгуляться и ещё место останется.
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16.07.2021 16:40 Ответить
Не брешіть, я такого не пам"ятаю.
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15.07.2021 14:37 Ответить
140 років такого не було: в Києві зафіксували рекордно теплу ніч - Цензор.НЕТ 3473
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15.07.2021 15:22 Ответить
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15.07.2021 15:29 Ответить
Чушь какая-то...
Несколько лет назад были ночи с +30 С !
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15.07.2021 16:34 Ответить
В Киеве ночью +30? Да ты гонишь. В Луганске - запросто. В Харькове - может быть, хотя вызывает сомнения. В Полтаве - уже сильно сомнительно. В Киеве - фантастика.
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16.07.2021 17:11 Ответить
Не говори о том, к чему отношения не имеешь. Жаль не помню в каком году, но такая радость была.
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16.07.2021 17:15 Ответить
Вот только метеорологи, которые ведут учет с 1881-го года с тобой не согласны. Вывод - или ты не киевлянин, либо живешь больше 140 лет и знаешь то, чего не знают они. Или просто тупо гонишь. Я что-то не упомню в Киеве +30 ночью за время своей сознательной жизни в нем. Т.е. с 70-х прошлого века. Что было в 50-х или в 60-х - не скажу, врать не стану, меня или не было, или я довольный жизнью лежал в коляске и мне было неинтересно, сколько градусов там на улице. +26...+27 - это максимум ночью, что я помню. Но это тоже адски жарко, если что.
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16.07.2021 17:23 Ответить
в Києві і вдень +30 не кожного року буває, а ви про ночі ))))
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18.07.2021 13:41 Ответить
Блин, я же не говорю что каждую ночь!
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19.07.2021 09:13 Ответить
покупайте бляхи своим проституткам, чтобы они на стрижку собаки в салон ездили на 3л внедорожнике.
Потепление и последующий крах не остановить!
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15.07.2021 17:56 Ответить
3л на внедорожники? Да ну, это же надо так шлюх не любить, чтобы такое советовать. 6.5литров - типичный объем движка на американском рынке. 1.18 человека в салоне такого монстра - тоже статистика оттуда же.
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16.07.2021 17:15 Ответить
в потеплінні не тільки ДВС беруть участь, а ще фреони у холодильниах та кондиціонерах і УВАГА!!! - природній газ
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18.07.2021 13:42 Ответить
 
 