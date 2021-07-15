140 лет такого не было: в Киеве зафиксировали рекордно теплую ночь
Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.
"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года. Температура под утро сих пор не опустилась ниже 22,8 ° С, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°С", - сказано в сообщении.
Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.
Напомним, с 15 по 17 июля в Киеве объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Топ комментарии
+33 Ustym Karmaliuk
показать весь комментарий15.07.2021 14:13 Ссылка
+12 Андрій Васильович
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+8 Чинганчгук
показать весь комментарий15.07.2021 14:24 Ссылка
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Средняя температура в это лето составила +21,6° С, что на 2,9° С превышает климатическую норму. Лето-2015 заняло 2-е место среди самых тёплых после лета 2010 года за весь период наблюдений в Киеве с 1881 года. К тому же, лето-2015 оказалось самым засушливым за всю историю наблюдений
"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года." Источник: https://censor.net/ru/n3277293
И да, кстати, градусникам 1881-го года я бы не особо доверял. С тех пор метрология шагнула вперед очень сильно.
16 июля:
МАКС: 35.9° (1931)
21 июля:
МАКС: 35.9° (1936)
интересно, как это называется?
"Ночь на 15 июля в столице оказалась самой теплой с 1881 года", ага, чукча не читатель, чукча писатель аднака.
неблагодарные потомки могли сравнить данные с прошлым. А предыдущее значение, рекорд которого был побит, был не в 1881-м, а в 2010-м.
В 1881-м, кстати, было малое глобальное похолодание, волки от холода и голодухи заходили в Москву.
Через нього , через те температурне пекло яке він накликав на країну , і я змушений сидіти в цьому довбаному - тирнеті , хоча роботи на дачній ділянці повно . .
а якщо серйозно, немає ніякої кліматичної кризи
отже?
збій термометра?
Згідно венту-скай - хіба що Харківщина чи Донбас і то 50% часу
+30 - то і є їхня заслуга
А бороться с климатом - это то же самое, что воевать с ветряными мельницами.
там уже все давно под контролем Китая
Несколько лет назад были ночи с +30 С !
Потепление и последующий крах не остановить!