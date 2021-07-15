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Новости Новый Кабмин
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"Слуга народа" на заседании фракции единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев

Сегодня, 15 июля, фракция "Слуга народа" на своем заседании единогласно поддержала кандидатуру нардепа Дениса Монастырского на должность главы МВД.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, сказал нардеп "СН" Даниил Гетманцев.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, сколько депутатов на заседании фракции проголосовали за, он отметил: "Я каждого не считал. Но я думаю, что были почти все".

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Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.

Автор: 

ВР (29272) Кабмин (14033) МВД (9324) назначение (2179) Монастырский Денис (335) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+7
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9248
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15.07.2021 14:14
+6
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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15.07.2021 14:13
+5
Полная узурпация всех ветвей власти ЗЕ-лядями завершена.
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15.07.2021 14:16
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Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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15.07.2021 14:13 Ответить
Овца сторожит бешеных псов!
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15.07.2021 14:15 Ответить
этот хоть не будет отлавливать "слуг" под наркотой!
а то квакваков совсем рамсы попутал
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15.07.2021 14:16 Ответить
Тут скоріше справа не в цьому. Здаєтья Аваков піде Харків боронити від гепо-доповського шобла. Не просто ж так ***** активізувалось. Ще восени почнуть на Харківщині хинири організовувати. Там же в Харкові кацапні не менше чим на бамбасі та Крму...
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15.07.2021 14:26 Ответить
якщо ви натякаєте на те що це якийсь хитрий крок з боку Авакова, то, все ж таки, у міністра МВС трохи більше і повноважень і можливостей навести порядок ніж у мера міста
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15.07.2021 14:30 Ответить
"Слуга народу" на засіданні фракції одноголосно підтримала кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 5918
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15.07.2021 15:14 Ответить
Аваков ще до осiнi зробить лижi до Хранцii.
Зуб даю (с)
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15.07.2021 14:39 Ответить
Аваков до Нового Року буде мером Харківа
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15.07.2021 15:08 Ответить
а шо у Франції є місто з назвою Харквів?
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15.07.2021 17:00 Ответить
"Ну все, пропал дом..."(с)
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15.07.2021 14:13 Ответить
Да вы туда хоть Иванисова поставьте, это уже никого не удивит.
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15.07.2021 14:14 Ответить
"слуги" відробляють конверти, бо на наркоту і проституток гроші треба.
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15.07.2021 14:14 Ответить
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 9248
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15.07.2021 14:14 Ответить
Промокашка на Подоляка, кстати, похож.
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 1015
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15.07.2021 14:17 Ответить
Кстати, не проблема, если на рояле при этом играть не руками.
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15.07.2021 14:45 Ответить
Вот что животворящие налоговые льготы на азартные игры делают с Вовиными холопами.
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15.07.2021 14:15 Ответить
Маємо нового Главмусора. Ура!
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15.07.2021 14:16 Ответить
Полная узурпация всех ветвей власти ЗЕ-лядями завершена.
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15.07.2021 14:16 Ответить
моня стырский - министр. А шо, звучит
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15.07.2021 14:16 Ответить
Типове єврейське прізваще ,на кшталт-Гайсинський,Вінницький,Уманчик,,за місцем проживання чи походження !!!)))
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15.07.2021 14:19 Ответить
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 7455
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15.07.2021 14:17 Ответить
Как в кпсс...хотя осел что то подобное и пытается создать...агрохимия с бомжом из под контейнера даже книжки читать начали...
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15.07.2021 14:21 Ответить
Монастырский чорт ©(с)
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15.07.2021 14:21 Ответить
"Слуга народа" единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 4994
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15.07.2021 14:24 Ответить
А Луцика как эксперта по МВД, чё не пригласили?
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15.07.2021 14:23 Ответить
Луцик відмовився лизати гузно чінаріку - ось чому.
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15.07.2021 14:25 Ответить
как на должность такого ранга ставить продавца из киоска Союзпечати?...нонсенса
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15.07.2021 14:32 Ответить
Акакаяразница!!!))))
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15.07.2021 14:41 Ответить
Ясно, что все поддержали ибо у каждого рыло в пушку - или наркоман, или вор, или извращенец, или насильник или всё вместе !
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15.07.2021 14:33 Ответить
Слуги нарота мрази
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15.07.2021 14:37 Ответить
Теперь имеем гвавмусором штрыка с поганялм - Моня-Стырил !!! Чисто козак правда Иерусалимский ..
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15.07.2021 14:39 Ответить
брехня цього колишнього мертвечуківця і азіровця вже не дивує.
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15.07.2021 14:46 Ответить
"Слуга народу" на засіданні фракції одноголосно підтримала кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, - Гетманцев - Цензор.НЕТ 3755
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15.07.2021 15:24 Ответить
 
 