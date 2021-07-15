"Слуга народа" на заседании фракции единогласно поддержала кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, - Гетманцев

Сегодня, 15 июля, фракция "Слуга народа" на своем заседании единогласно поддержала кандидатуру нардепа Дениса Монастырского на должность главы МВД.

Об этом, как информирует корреспондент Цензор.НЕТ, сказал нардеп "СН" Даниил Гетманцев.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, сколько депутатов на заседании фракции проголосовали за, он отметил: "Я каждого не считал. Но я думаю, что были почти все".

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Напомним, 15 июля Верховная Рада отправила в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

Ранее президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру депутата "Слуги народа" Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел. Сам нардеп сказал, что согласился на предложение и для него это решение было самым сложным в жизни.