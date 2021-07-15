За сутки от COVID-19 в Киеве умерли три человека, выявлено 177 новых случаев заболевания, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 177 новых случаев заболевания коронавирусом (всего 216211), умерли три человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, за сутки заболели 98 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 68 мужчин в возрасте от 19 до 81 года, 5 девочек от 3 до 14 лет и 6 мальчиков от 3 до 16 лет.

Зафиксировано 3 летальных случая от вируса (всего 5212).

Госпитализировали 15 больных коронавирусом, 32 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

За сутки коронавирус преодолели 154 человека (всего 207100).

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По словам Кличко, больше всего случаев заболевания обнаружили в следующих районах: Подольском (40), Соломенском (35) и Днепровском (26).