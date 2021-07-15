МИД о визите представителей "Единой России" в оккупированный Луганск: "Такой себе шаг политического отчаяния"

СМИ распространяют информацию об участии представителей Единой России в форуме в оккупированном Луганске. Там они агитируют украинцев с навязанными им российскими паспортами голосовать на выборах в нелегитимную Госдуму РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Николенко считает, что за счет жителей оккупированных территорий Украины российская партия власти пытается компенсировать падение рейтингов на фоне тяжелой эпидемической ситуации в РФ.

"Такой себе шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" Единой России будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", - сказал он.

Николенко заявил, что Украина рассматривает агитационные действия "единороссов" и незаконную паспортизацию жителей ОРДЛО как политику, направленную на подрыв мирного урегулирования российско-украинского конфликта и отход РФ от обязательств по минским соглашениям и результатам парижского саммита нормандской четверки.

"В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - добавил он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей.

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