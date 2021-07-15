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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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МИД о визите представителей "Единой России" в оккупированный Луганск: "Такой себе шаг политического отчаяния"

МИД о визите представителей

СМИ распространяют информацию об участии представителей Единой России в форуме в оккупированном Луганске. Там они агитируют украинцев с навязанными им российскими паспортами голосовать на выборах в нелегитимную Госдуму РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

Николенко считает, что за счет жителей оккупированных территорий Украины российская партия власти пытается компенсировать падение рейтингов на фоне тяжелой эпидемической ситуации в РФ.

"Такой себе шаг политического отчаяния. Ведь проконтролировать нарисованные там результаты "поддержки" Единой России будет фактически невозможно. Это, в свою очередь, поставит под сомнение легитимность российского избирательного процесса", - сказал он.

Николенко заявил, что Украина рассматривает агитационные действия "единороссов" и незаконную паспортизацию жителей ОРДЛО как политику, направленную на подрыв мирного урегулирования российско-украинского конфликта и отход РФ от обязательств по минским соглашениям и результатам парижского саммита нормандской четверки.

"В очередной раз призываем наших граждан не участвовать в противоправных российских плебисцитах", - добавил он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с несогласованным визитом руководства и депутатов партии "Единая Россия" на временно оккупированные Российской Федерацией территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сурков вернулся к своей роли – будет координировать предвыборную кампанию "Единой России" на оккупированном Донбассе, – правозащитник Лисянский

Автор: 

Единая Россия (298) оккупация (10187) россия (96038) Донбасс (26956) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+4
_Какого отчаяния, спуститесь из облаков на землю! Это разнузданность уверенного в безнаказанности бандита! МИД - конченый кретин...
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15.07.2021 15:01
+3
Зеленский как-то прокомментирует?
Может хотя бы "выскажет озабоченность"?
Ах... НЕТ!
Ведь он даже потери наших солдат и безответные обстрелы запрещенным оружием никак НЕ КОММЕНТИРУЕТ!
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15.07.2021 15:12
+2
Какого отчаяния...))) на параше шо хотят, то и нарисуют
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15.07.2021 15:04
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_Какого отчаяния, спуститесь из облаков на землю! Это разнузданность уверенного в безнаказанности бандита! МИД - конченый кретин...
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15.07.2021 15:01 Ответить
Нуу... С другой стороны, после выборов можно объявить данный пункт Минска
выполненным. Правда, на это у наших ума не хватит
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15.07.2021 15:20 Ответить
так шо там с турне пианиста в США? И какой концерт он исполнит в Белом доме?
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15.07.2021 15:02 Ответить
Арию Иуды.
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15.07.2021 15:04 Ответить
Реванш кремлівських гнид ,загострення параноїдальної маячні "Русского мира" !!!)))
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15.07.2021 15:04 Ответить
Какого отчаяния...))) на параше шо хотят, то и нарисуют
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15.07.2021 15:04 Ответить
Зеленский как-то прокомментирует?
Может хотя бы "выскажет озабоченность"?
Ах... НЕТ!
Ведь он даже потери наших солдат и безответные обстрелы запрещенным оружием никак НЕ КОММЕНТИРУЕТ!
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15.07.2021 15:12 Ответить
это может стоить 100 жизней! вот так зе-дебилл коментирует анти -укр деятельность
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15.07.2021 18:59 Ответить
паРашисты подрисуют нужную им явку и нужный им результат... Никто не верит в правдивость показаний голосования РФ. Аналогично и публикуемым рейтингам в Украине... Кто их видел эти опросы?!! Брехня по заказу.. как и выборы в РФ
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15.07.2021 15:13 Ответить
Мавзолейные Хмыри в братья набиваются...,ну типа Удмурто-калмыки или Бурято-монголы с эвенками и коряками это Украина..угро-финские племена РАБссии а следом и начальника Мацковии Хана Батыя именую не иначе как основатель Зямли РАБссии... в 1238 году...,хотя на самом деле ВОЛГО-ОКСКОЕ Междуречье основал Хан Менгу-Тимур уже после смерти своего деда Хана Батыя в 1272 году....,Киевская Русь была основана по факту Праволавия и Крещения Руси в 988 году...другими словами через 3 Столетия...,"братья" блин...
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15.07.2021 15:18 Ответить
Слово Кремль в перводе с Тюрского языка Хана Менгу-Тимура означает Кармен,крепость..karem...кромка край... так что РАБссия это Край..Кромка...Окраина монголо-татаринов...
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15.07.2021 15:28 Ответить
Кстати основатель Мацковии Хан Менгу Тимур праправнук основателя Монгольской Империи Чингизхана...,так что в скором будущем Мацковию заберут Чингизиды себе домой...МЗС про візит представників "Єдиної Росії" до окупованого Луганська: "Такий собі крок політичного відчаю" - Цензор.НЕТ 9754 Чингизхан
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15.07.2021 15:35 Ответить
Где реакция МИДа? Паспортизация ватников и коллаборантов прошла абсолютно безнаказанно для *********. Твари смотрят, что зеплесень никак вообще не реагирует на это,теперь выборы в госдуру проведут,дальше что (правильно, признание оккупированных территорий за рЫспублики) . Ау, МИД, надо звонить на всех международных площадках о срыве минских и требовать жестких секторальных санкций !!1!!
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15.07.2021 15:39 Ответить
Всем ДАУНецким пОцанам Путлер поолбещал Концлагерь Джугашвили комендантский час с 22 : 00 и свободный выезд в любую страну НАТо следом за Северным потоком...сел на Трубу баран и уже в Европе...
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15.07.2021 15:42 Ответить
Зеля на выборах получил 73 % от идиотов...Ядреная РАБссия в ДурьДуму тоже получит 73 %...Совпадение? НЕ думаю...
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15.07.2021 15:45 Ответить
Казламордные конечно творят невероятное. ЛДНР не признают, а паспорта раздают. К себе их не присоединили, а в выборах участвовать приглашают. Мрак! А лугандонцы на выборы побегут, особенно если на участках продуктовые пакеты будут раздавать с кило перловки и банкой вонючей тушенки.
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15.07.2021 16:49 Ответить
 
 